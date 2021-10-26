Pandemide talebi patlamıştı: Karavanda ÖTV indirimi

Pandemi döneminde tatil anlayışının değişmesi ve tatilcilerin karavan, kamp gibi alternatiflere daha çok yönelmesi ile birlikte son yıllarda karavanların popülerliği oldukça artmıştı. Motorlu karavanlarda sektörün uzun süredir beklediği ÖTV indirimi gerçekleşti.Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı.Yasada ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV’lerde (çok amaçlı hizmet aracı) belirlenen yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının yanı sıra, son zamanlarda popülerliği oldukça artan karavanlarla ilgili de yeni bir vergi düzenlemesi geldi.Buna göre, ATV ve UTV’lerden alınan ÖTV oranı yüzde 25 oranında olacak. Motorlu karavanlarda ise ÖTV yüzde 45’e sabitlendi.Yüzde 130-150 ÖTV oranı uygulanıyorduKanunun önceki versiyonunda 2000 cm3’ten düşük bir motora sahip aracın karavana dönüşmesi halinde yüzde 130-150 ÖTV oranı uygulanıyordu. Eğer motor hacmi 2000 cm3’ten büyükse, karavanda yüzde 220’lik bir ÖTV oranı uygulanıyordu.
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile motorlu karavanlardan yüzde 130-220 arasında alınan ÖTV yüzde 45'e indirildi.
Pandemi döneminde tatil anlayışının değişmesi ve tatilcilerin karavan, kamp gibi alternatiflere daha çok yönelmesi ile birlikte son yıllarda karavanların popülerliği oldukça artmıştı. Motorlu karavanlarda sektörün uzun süredir beklediği ÖTV indirimi gerçekleşti.
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı.
Yasada ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV’lerde (çok amaçlı hizmet aracı) belirlenen yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının yanı sıra, son zamanlarda popülerliği oldukça artan karavanlarla ilgili de yeni bir vergi düzenlemesi geldi.
Buna göre, ATV ve UTV’lerden alınan ÖTV oranı yüzde 25 oranında olacak. Motorlu karavanlarda ise ÖTV yüzde 45’e sabitlendi.
Yüzde 130-150 ÖTV oranı uygulanıyordu
Kanunun önceki versiyonunda 2000 cm3’ten düşük bir motora sahip aracın karavana dönüşmesi halinde yüzde 130-150 ÖTV oranı uygulanıyordu. Eğer motor hacmi 2000 cm3’ten büyükse, karavanda yüzde 220’lik bir ÖTV oranı uygulanıyordu.