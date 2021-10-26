https://tr.sputniknews.com/20211026/pandemiden-cikista-mal-azligiyla-fiyatlar-artti-kapasite-sorunuyla-enflasyona-yol-acti-1050250407.html

'Pandemiden çıkışta mal azlığıyla fiyatlar arttı, kapasite sorunu enflasyona yol açtı'

'Pandemiden çıkışta mal azlığıyla fiyatlar arttı, kapasite sorunu enflasyona yol açtı'

Doç. Ümit Akçay'a göre, küresel tedarik sorununda pandemiden çıkışta merkez ülkelerdeki arz-talep dengesizliği, lojistik sorunlar etkili ama esas mesele... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T22:54+0300

2021-10-26T22:54+0300

2021-10-28T01:05+0300

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Dünyada makro ekonomik dengelerde pandeminin de etkisiyle çok ciddi sarsılmalar var. Batı'nın gelişmiş ülkelerinde tedarik sıkıntıları eşliğinde enflasyonist ortam ve yüksek enerji fiyatları sorunu ortaya çıktı. Diğer yandan kaynak mücadelesinde çip ve magnezyum krizi yaşanıyor.Pandemiden çıkışta dünya ekonomisinin durumu ve ekonomik krizin 'Türkiye hallerini' Berlin Ekonomi ve Hukuk Okulu'ndan Doç. Ümit Akçay ile konuştuk.‘Esas mesele uluslararasılaşmış üretimin pandemi gibi dışsal şokla kesintiye uğraması'Doç. Ümit Akçay, küresel Kovid-19 pandemisi nedeniyle ekonomik hayatın durduğunu anımsatırken, hem üretim ve arz hem de talepte sorunların devamının yaşandığını vurguladı. Kapanmalarda kimi ülkelerde talebin desteklenmesi kimilerinde doğrudan gelir gibi adımlara dikkat çeken Akçay, ancak üretimin ve arzın durmasının ve işten çıkarmaların derin etkileri bulunduğunu belirtti. Akçay, pandemiden çıkışta ise yaygın aşılama ile özellikle merkez ülkelerde oluşan dengesizliğe atıf yaparken, bu kez de dünya ekonomisindeki talep artışının sorunları beraberinde getirdiğinin altını çizdi. Akçay'a göre arz-talep ulusal ölçekte olsaydı yaşanmayacaklar üretimin küresel entegrasyonu neticesinde bugün gerçekleşiyor:‘Mal azlığı nedeniyle fiyatlar arttı, üretimler durdu, tüm bunlar kapasite sorunu ve enflasyona neden oldu’Türkiye'de kimi medya organlarında anlatıldığı gibi Batı'da tümden rafların boşalması gibi bir durumun yaşanmadığını belirten Akçay, ancak artan talebi karşılama bağlamında lojistikle ilgili sorunlara atıfta bulundu. Sınırlardaki sınırlamalar, konteynır yokluğu gibi sıkıntılar yaşandığını söyleyen Akçay, tüm bunların kapasite sorunu ve enerji fiyatlarındaki artışla birlikte enflasyonist ortama neden olduğu görüşünde:“Bir süredir Berlin’de yaşıyorum, henüz raflar boşalmadı. Ama şöyle ciddi bir konu olduğu herkesin malumu. Artan talebin nasıl karşılanacağı konusunda lojistik kanallarda yaşanan sorunlar da biliniyor. Örneğin limanlar gemi taşımacılığında bu talep bir anda hızlıca artınca kapasite sorunu ortaya çıktı. Şu anda dünyanın en yoğun deniz ticareti hattı Amerika ile Çin arasında. Limanlarda bekleme süreleri, birkaç gün ya da haftalık süreyken şu anda gemilerin bekleme sürelerinde birkaç aydan bahsediliyor. Bu birbirine bağlı olan sektör açısından zincirleme şekilde ekonominin geneli açısından sorunlar yaratıyor. Temel yarattığı iki sorun mal azlığı nedeniyle fiyatlar artıyor. İkincisi de mal kıtlığı nedeniyle üretimler duruyor. Onu girdi malı olarak kullanılan sektörlerde üretim yavaşlıyor, vardiyalar azalıyor ya da duruyor. Burada en temel konulardan biri mesafe önlemleri ya da sınırlardaki geçişlerde sınırlamalar nedeniyle indirme yükleme sürelerinin uzaması ve bu aşırı talep nedeniyle örneğin konteyner bulunamaması. Dolayısıyla bunlar bir kapasite sorunu yaratıyor, iki, enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. Doğu-Batı Almanya’nın birleşmesinden sonraki dönemde yaşanan enflasyondan sonraki en yüksek enflasyon seviyesine ulaşıldı. Ama bunun kökeninde büyük ölçüde enerji var. Ham madde ve doğal gazın artması var. Bu bir yanıyla iklim kriziyle de bağlantılı, bir yanıyla pandemi sonrasında oluşan yükselen taleple de bağlantılı.”‘Kaynak milliyetçiliği ve küreselleşme karşıtı bir çeşit ulusal kapitalizmlere eğilim gündemde'Akçay'a göre meselenin bir kısmı teknik ve lojistik sorunlar ve 2022'de pandemi aşıldığında ortadan kalkacak sorunlar. Ancak diğer yandan Almanya'nın otomotiv endüstrisinde Çin kaynaklı çip krizi yahut Hindistan'da kömür ihracatındaki sınırlamalar gibi hammadde kaynaklı sorunlara atıfta bulunan Akçay, 'kaynak milliyetçiliği' yani 'hammaddeye erişim' tartışmaları eşliğinde pandemiden çıkışta küreselleşme karşıtı bir çeşit ulusal kapitalizmler modeli yönünde eğilimin güçlenmesinin söz konusu olabileceğini söyledi:'Aynı döngü Türkiye'de 2014, 2016, 2018 ve 2020'de de yaşandı ve şu anda da yaşanıyor. Bunlar bilinçli stratejilerin sonucu'Akçay dünyada yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisine yansımaları olduğunu belirtirken, enerji fiyatlarının en baş faktör olduğunu, insanların gündelik yaşamlarına doğrudan etkide bulunduğunu anımsattı. Ancak Türkiye'nin kendisine has yaşadığı ekonomik sürece dikkat çeken Akçay, 2013 sonrası tekrarlananlara atıfta bulundu. Döngüyü, sermaye çıkışları, ekonominin yavaşlaması, faiz indirimi ve sonucunda büyümenin canlı tutulması çabası ama kur şoku ve faiz artırımı, kredi çöküşü ve resesyon olarak özetleyen Akçay, bunların 2014, 2016, 2018 ve 2020'de de yaşandığını ve şu anda da yaşanmakta olduğunu dile getirdi. Akçay'a göre beşinci kez yaşananlar bilinçli stratejilerin sonucu:'Türkiye'de işlemeyen iki modelin kapışması söz konusu, geniş toplum kesimleri için ikisinin dışında alternatifler tartışılmalı'Erdoğan hükümetinin Türkiye ekonomisinde tekrarladığı döngöyü anlamak için bu politikaların kazananları ve zarar görenlere bakmak gerektiği görüşündeki Akçay, sadece 'Beşli Çete' diye anılanların yarattığı bir sorun değil işlemeyen iki modelin kapışmasının söz konusu olduğunu dile getirdi Akçay'a göre, geniş toplum kesimlerinin refahı için bu ikisinin dışında başka alternatifleri tartışılması gerek:'90'larda da enflasyon yüksekti ama reel ücret artışı sağlayabilen güçlü sendikalar vardı'Akçay, Türkiye'de sermaye içi tartışmanın maliyetinin geniş toplum kesimlerine yüklendiği ve enflasyon olarak vurduğunu anımsattı. Türkiye'de 1990'larda da enflasyonun yüksek olduğunu ancak o dönemde güçlü sendikal örgütlenmenin reel ücret artışını sağlayabildiğini ve özelleştirmeleri engelleyebildiğini söyleyen Akçay, bugün ise en büyük handikapın emeğin örgütsüzlüğü olduğunu vurguladı:"Bu sermaye içi kavganın farklı gruplar arasındaki çıkar çatışmasının maliyetlerinin geniş toplum kesimlerine yükleniyor olması, o da enflasyon konusu. Geliri enflasyon oranında artmamış tüm toplum kesimleri özellikle dar gelirliler bu süreçten en çok etkilenen kesimler. Enflasyonun kendisi alt gruplar, sabit gelirliler için zorunlu olarak gelir kaybı anlamına gelmeyebilir. 1990’larda enflasyon yüzde 40’lardan yüksek olduğu dönemler yaşandı. Ancak o dönem reel ücret artışı yaşanabilen yıllar oldu. Bunun temel nedeni sendikaların güçlü olması emeğin güçlü olmasıydı. 90’larda neoliberal taarruza karşı özelleştirmeleri yaptırmadı sendikalar ve reel ücret artışını koruyabildiler. Şu andaki handikap emeğin örgütsüz olması ve bu tip sermaye arası mücadele karşısında daha korumasız olması ve daha büyük zarar görecek olması. Önümüzdeki aylarda asgari ücret pazarlığı var, buraya özel bir önem vermek gerek.”

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