https://tr.sputniknews.com/20211026/pentagon-isidin-afganistan-kolu-6-ay-icinde-abdye-saldirma-kabiliyetine-ulasabilir-1050206816.html
Pentagon: IŞİD'in Afganistan kolu 6 ay içinde ABD'ye saldırma kabiliyetine ulaşabilir
Pentagon: IŞİD'in Afganistan kolu 6 ay içinde ABD'ye saldırma kabiliyetine ulaşabilir
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarı Colin Kahl, Kongre'ye verdiği brifingde ABD istihbarat topluluğunun Afganistan'daki IŞİD ve... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T20:59+0300
2021-10-26T20:59+0300
2021-10-26T21:32+0300
taliban kontrolünde afganistan
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afganistan
taliban
el kaide
pentagon
colin kahl
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Savunma Politikaları Müsteşarı Colin Kahl'ın aktardığı ABD istihbarat servislerinin tahminine göre 'IŞİD-Horasan 6 ay gibi kısa bir süre içinde ABD'ye saldırma kabiliyetine sahip olabileceği gibi bunu yapmaya da niyetli'. ABD Başkanı Joe Biden 30 Ağustos'ta askerleri tamamen çekerek Afganistan'ı Taliban'ın kontrolüne terk etmişti. Çekilme henüz tamamlanmamışken Kabil Havaalanı'na düzenlediği bombalı saldırılarla aralarında ABD askerlerinin de olduğu onlarca can alan IŞİD-Horasan ise hem yeterince İslamcı bulmadığı rakibi Taliban'a hem de Şiiler başta olmak üzere sivillere yönelik saldırıları tırmandırdı. Hatta doğudaki Celalabad şehrinden IŞİD-Horasan'ın bir Taliban militanının kafasını kestiği haberi geldi. Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'nu bilgilendiren Kahl, IŞİD Horasan’ın ABD gibi ülkelere saldırma kapasitesine 6-12 ay içinde ulaşabileceğini söyledi. 'Taliban, IŞİD’le mücadeleye ilgi duyuyor'Pentagon yetkilisi, ABD'nin çekilmesi sonrası Taliban'ın IŞİD-Horasan'la mücadeleye ilgi duyduğunu, fakat bu yöndeki potansiyelinin henüz belirlenmesi gerektiğini de belirtti:"Bizim değerlendirmemize göre Taliban ile IŞİD-H ölümüne düşmanlar. Dolayısıyla Taliban'ın IŞİD-H'nın peşine düşme motivasyonu yüksek. Bence burada, iradeyle ilgili bir sorun yok. Bunu yapma kabiliyetleri var mı, zamanla belli olacak. Fakat böyle bir niyet sergilediklerini düşünüyoruz." 'El Kaide'nin ABD'ye saldırma kapasitesine ulaşması 1-2 yıl alabilir'IŞİD-H'nın militan sayısıyla ilgili 'birkaç bin' tahmininde bulunan Savunma Bakanlığı Müsteşarı, ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan'ı işgalinin nedeni olan Kaide'nin 'Taliban'la bağları dolayısıyla daha karmaşık bir sorun teşkil ettiğini' belirtti. 'Kaide'nin Afganistan'ın ötesine, ABD'ye saldırı düzenleme kabiliyetini yeniden toparlamasının 1-2 yıl alacağı' öngörüsünü paylaştı.'Sahada ABD askeri olmadan terör örgütlerine darbe indirmek zor'ABD'nin Afganistan'da Kaide ve IŞİD tehditlerini belirlemek için devam eden istihbarat toplama operasyonlarının amacını 'ABD'yi vurma kabiliyetine ulaşmamaları için IŞİD-H ve Kaide'yi sekteye uğratmak' diye izah eden Kahl, "Sekteye uğratmak için uyanık olmalıyız" dedi. Ancak Reuters'e göre ABD'li yetkililer, resmi olmayan açıklamalarında, ülkede ABD askeri olmadan Kaide ve IŞİD gibi örgütleri saptama ve sekteye uğratma operasyonlarının son derece zor olduğunu dile getiriyor. Bu örgütleri vurabilecek SİHA'lar da Afganistan'a komşu ülkeler üslerini ABD'ye açmadıklarından Körfez ülkelerinden havalanıyor.
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Pentagon: IŞİD'in Afganistan kolu 6 ay içinde ABD'ye saldırma kabiliyetine ulaşabilir
20:59 26.10.2021 (güncellendi: 21:32 26.10.2021)
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarı Colin Kahl, Kongre'ye verdiği brifingde ABD istihbarat topluluğunun Afganistan'daki IŞİD ve Kaide'yle ilgili tahminini paylaştı.
Savunma Politikaları Müsteşarı Colin Kahl'ın aktardığı ABD istihbarat servislerinin tahminine göre 'IŞİD-Horasan 6 ay gibi kısa bir süre içinde ABD'ye saldırma kabiliyetine sahip olabileceği gibi bunu yapmaya da niyetli'.
ABD Başkanı Joe Biden 30 Ağustos'ta askerleri tamamen çekerek Afganistan'ı Taliban'ın kontrolüne terk etmişti. Çekilme henüz tamamlanmamışken Kabil Havaalanı'na düzenlediği bombalı saldırılarla aralarında ABD askerlerinin de olduğu onlarca can alan IŞİD-Horasan ise hem yeterince İslamcı bulmadığı rakibi Taliban'a hem de Şiiler başta olmak üzere sivillere yönelik saldırıları tırmandırdı. Hatta doğudaki Celalabad şehrinden IŞİD-Horasan'ın bir Taliban militanının kafasını kestiği haberi geldi.
Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'nu bilgilendiren Kahl, IŞİD Horasan’ın ABD gibi ülkelere saldırma kapasitesine 6-12 ay içinde ulaşabileceğini söyledi.
'Taliban, IŞİD’le mücadeleye ilgi duyuyor'
Pentagon yetkilisi, ABD'nin çekilmesi sonrası Taliban'ın IŞİD-Horasan'la mücadeleye ilgi duyduğunu, fakat bu yöndeki potansiyelinin henüz belirlenmesi gerektiğini de belirtti:
"Bizim değerlendirmemize göre Taliban ile IŞİD-H ölümüne düşmanlar. Dolayısıyla Taliban'ın IŞİD-H'nın peşine düşme motivasyonu yüksek. Bence burada, iradeyle ilgili bir sorun yok. Bunu yapma kabiliyetleri var mı, zamanla belli olacak. Fakat böyle bir niyet sergilediklerini düşünüyoruz."
'El Kaide'nin ABD'ye saldırma kapasitesine ulaşması 1-2 yıl alabilir'
IŞİD-H'nın militan sayısıyla ilgili 'birkaç bin' tahmininde bulunan Savunma Bakanlığı Müsteşarı, ABD'nin 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan'ı işgalinin nedeni olan Kaide'nin 'Taliban'la bağları dolayısıyla daha karmaşık bir sorun teşkil ettiğini' belirtti. 'Kaide'nin Afganistan'ın ötesine, ABD'ye saldırı düzenleme kabiliyetini yeniden toparlamasının 1-2 yıl alacağı' öngörüsünü paylaştı.
'Sahada ABD askeri olmadan terör örgütlerine darbe indirmek zor'
ABD'nin Afganistan'da Kaide ve IŞİD tehditlerini belirlemek için devam eden istihbarat toplama operasyonlarının amacını 'ABD'yi vurma kabiliyetine ulaşmamaları için IŞİD-H ve Kaide'yi sekteye uğratmak' diye izah eden Kahl, "Sekteye uğratmak için uyanık olmalıyız" dedi.
Ancak Reuters'e göre ABD'li yetkililer, resmi olmayan açıklamalarında, ülkede ABD askeri olmadan Kaide ve IŞİD gibi örgütleri saptama ve sekteye uğratma operasyonlarının son derece zor olduğunu dile getiriyor. Bu örgütleri vurabilecek SİHA'lar da Afganistan'a komşu ülkeler üslerini ABD'ye açmadıklarından Körfez ülkelerinden havalanıyor.