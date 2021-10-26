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Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü: 'Ben adam gibi adamım'
Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü: 'Ben adam gibi adamım'
Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü 3 kilometrelik kovalamaca sonrasında önü kesilerek yakalandı. Yakalanan sürücü polisin neden... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T06:30+0300
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yaşam
türkiye
trafik
adana
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Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Şehit Bulvarı’nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, Mustafa Ç. yönetimindeki otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan Mustafa Ç. ise kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre boyunca aynı bölgede trafik kurallarını da ihalal ederek kaçan Mustafa Ç., Çukurova Araştırma Ekipleri’nce Toros Mahallesi ara sokaklarında önü kesilerek yakalandı.Yakalanan sürücü Mustafa Ç., polisin kendisine siren çalıp megafonlar uyardığımız halde neden durmadın sorusuna, "O sirenleri para ile satıyorlar. Kimlik göstereydin duraydım. Beni tanımıyorsunuz beni bilmiyorsunuz, ben adam gibi adamım” diye cevap vererek kendisini savundu.Otomobilde ve sürücüde asayiş yönünden suç unsuruna rastlanmazken sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlendi.Sürücü Mustafa Ç.’ye ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama, ters yönden ilerleme ve kırmızı ışık ihlalinden toplam 4 bin 665 TL para cezası kesildi. Mustafa Ç’nin kullandığı otomobilde ise bağlanarak emniyetin otoparkına çekildi.
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türkiye, trafik, adana, kovalamaca

Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü: 'Ben adam gibi adamım'

06:30 26.10.2021
© İHAPolisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü
Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© İHA
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Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü 3 kilometrelik kovalamaca sonrasında önü kesilerek yakalandı. Yakalanan sürücü polisin neden durmadın sorusuna ise, ”O sirenler para ile satılıyor” diye cevap verdi ve "Ben arıza adam değilim, adam gibi adamım" dedi.
Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Şehit Bulvarı’nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, Mustafa Ç. yönetimindeki otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan Mustafa Ç. ise kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre boyunca aynı bölgede trafik kurallarını da ihalal ederek kaçan Mustafa Ç., Çukurova Araştırma Ekipleri’nce Toros Mahallesi ara sokaklarında önü kesilerek yakalandı.
Yakalanan sürücü Mustafa Ç., polisin kendisine siren çalıp megafonlar uyardığımız halde neden durmadın sorusuna, "O sirenleri para ile satıyorlar. Kimlik göstereydin duraydım. Beni tanımıyorsunuz beni bilmiyorsunuz, ben adam gibi adamım” diye cevap vererek kendisini savundu.
Otomobilde ve sürücüde asayiş yönünden suç unsuruna rastlanmazken sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlendi.
Sürücü Mustafa Ç.’ye ehliyetsiz araç kullanma, dur ihtarına uymama, ters yönden ilerleme ve kırmızı ışık ihlalinden toplam 4 bin 665 TL para cezası kesildi. Mustafa Ç’nin kullandığı otomobilde ise bağlanarak emniyetin otoparkına çekildi.
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