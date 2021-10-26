https://tr.sputniknews.com/20211026/premier-lig-asi-karsiti-komplo-teorileriyle-doldu-sahte-asi-karti-cetesi-ortaya-cikti-1050189971.html

Premier Lig aşı karşıtı komplo teorileriyle doldu: Sahte aşı kartı çetesi ortaya çıktı

Premier Lig aşı karşıtı komplo teorileriyle doldu: Sahte aşı kartı çetesi ortaya çıktı

Premier Lig'de oyuncuların aşı karşıtı komplo teorilerine inandıklarının ortaya çıkmasının ardından en az 5 Milli Takım oyuncusunun da aşı olmayı reddetmesi... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T13:52+0300

2021-10-26T13:52+0300

2021-10-26T14:02+0300

aşı karşıtlığı

spor

premier lig

komplo teorisi

koronavirüs

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İngiltere Premier Lig'de aşı tartışmaları sürüyor. Milli takım forması giyen en az 5 futbolcunun aşı karşıtı olduğunun iddia edilmesinin ardından Manchester United'ın da aşılama çalışmalarında geri kalması Ada'da yeni bir krize sebep oldu.Hürriyet’in Daily Mail'den aktardığına göre, Premier Lig'de forma giyen bazı oyuncuların aşı karşıtı olduğunun konuşulmaya başlanmasıyla birlikte dolandırıcılar harekete geçti. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin, bazı futbolculara ulaşarak bin pound karşılığında sahte aşı sertifikası teklif ettiği ortaya çıktı.Söz konusu haberde, sahte aşı kartı çetesinin, futbolculara ulaşarak bin pound istediği ve ödemenin yapılması durumunda iki aşı kartının birden telefonlarına gönderileceğini taahhüt ettikleri kaydedildi.4 kulüp doğruladıGazete ayrıca, Premier Lig yönetiminin yaşananlardan haberdar olmadığını belirtirken ismi açıklanmayan 4 Premier Lig kulübünün ise bu çetenin varlığını ve futbolculara ulaşıldığını doğruladığını yazdı.The Sun geçen hafta, Premier Lig oyuncuları tarafından paylaşılan soyunma odaları ve WhatsApp gruplarının şu anda aşı karşıtı komplo teorileriyle dolup taştığını yazmıştı.Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan bir kulüp doktoru, oyuncuların okuduğu ve inandığı bazı içeriklerin ‘inanılmaz’ olduğunu ifade etmişti. Doktorun beyanlarına göre; oyuncular aşının kendilerini kısır bırakacağını, Bill Gates'i içeren bir komplonun parçası olduğunu ve pandeminin propagandadan ibaret olduğuna inanıyor.Premier Lig'de futbolcuların ne kadarı aşılı?Premier Lig yönetimi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, oyuncuların yüzde 68'inin tam aşılı olduğunu duyurmuştu. Aynı açıklamada, futbolcuların yüzde 81'inin ise en az bir aşı yaptırdığı belirtilmişti.Kulüpler aşılama çalışmalarında ne seviyede?Daily Mail geçtiğimiz ay servis ettiği bir haberde, yalnızca 7 Premier Lig takımının yüzde 50'den yüksek tam aşılama seviyesine ulaştığını ortaya çıkarmıştı. Bu haberin ardından Premier Lig yönetimi harekete geçmiş ve aşı olan futbolculara ödül verilmesini dahi içeren bir teşvik paketini kulüplere iletmişti.

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aşı karşıtlığı, premier lig, komplo teorisi, koronavirüs