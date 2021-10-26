Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211026/premier-lig-asi-karsiti-komplo-teorileriyle-doldu-sahte-asi-karti-cetesi-ortaya-cikti-1050189971.html
Premier Lig aşı karşıtı komplo teorileriyle doldu: Sahte aşı kartı çetesi ortaya çıktı
Premier Lig aşı karşıtı komplo teorileriyle doldu: Sahte aşı kartı çetesi ortaya çıktı
Premier Lig'de oyuncuların aşı karşıtı komplo teorilerine inandıklarının ortaya çıkmasının ardından en az 5 Milli Takım oyuncusunun da aşı olmayı reddetmesi... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T13:52+0300
2021-10-26T14:02+0300
aşı karşıtlığı
spor
premier lig
komplo teorisi
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050189945_0:23:620:372_1920x0_80_0_0_53c2e9656d7ad81796eac2f8c64ac2e7.jpg
İngiltere Premier Lig'de aşı tartışmaları sürüyor. Milli takım forması giyen en az 5 futbolcunun aşı karşıtı olduğunun iddia edilmesinin ardından Manchester United'ın da aşılama çalışmalarında geri kalması Ada'da yeni bir krize sebep oldu.Hürriyet’in Daily Mail'den aktardığına göre, Premier Lig'de forma giyen bazı oyuncuların aşı karşıtı olduğunun konuşulmaya başlanmasıyla birlikte dolandırıcılar harekete geçti. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin, bazı futbolculara ulaşarak bin pound karşılığında sahte aşı sertifikası teklif ettiği ortaya çıktı.Söz konusu haberde, sahte aşı kartı çetesinin, futbolculara ulaşarak bin pound istediği ve ödemenin yapılması durumunda iki aşı kartının birden telefonlarına gönderileceğini taahhüt ettikleri kaydedildi.4 kulüp doğruladıGazete ayrıca, Premier Lig yönetiminin yaşananlardan haberdar olmadığını belirtirken ismi açıklanmayan 4 Premier Lig kulübünün ise bu çetenin varlığını ve futbolculara ulaşıldığını doğruladığını yazdı.The Sun geçen hafta, Premier Lig oyuncuları tarafından paylaşılan soyunma odaları ve WhatsApp gruplarının şu anda aşı karşıtı komplo teorileriyle dolup taştığını yazmıştı.Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan bir kulüp doktoru, oyuncuların okuduğu ve inandığı bazı içeriklerin ‘inanılmaz’ olduğunu ifade etmişti. Doktorun beyanlarına göre; oyuncular aşının kendilerini kısır bırakacağını, Bill Gates'i içeren bir komplonun parçası olduğunu ve pandeminin propagandadan ibaret olduğuna inanıyor.Premier Lig'de futbolcuların ne kadarı aşılı?Premier Lig yönetimi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, oyuncuların yüzde 68'inin tam aşılı olduğunu duyurmuştu. Aynı açıklamada, futbolcuların yüzde 81'inin ise en az bir aşı yaptırdığı belirtilmişti.Kulüpler aşılama çalışmalarında ne seviyede?Daily Mail geçtiğimiz ay servis ettiği bir haberde, yalnızca 7 Premier Lig takımının yüzde 50'den yüksek tam aşılama seviyesine ulaştığını ortaya çıkarmıştı. Bu haberin ardından Premier Lig yönetimi harekete geçmiş ve aşı olan futbolculara ödül verilmesini dahi içeren bir teşvik paketini kulüplere iletmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210706/almanyada-yeni-sezonda-statlara-seyirci-sinirlamasi-geldi-en-fazla-25-bin-seyirci-alinacak-1044903242.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050189945_124:0:620:372_1920x0_80_0_0_a2c1bb557859f7a412fb45112edd2321.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aşı karşıtlığı, premier lig, komplo teorisi, koronavirüs

Premier Lig aşı karşıtı komplo teorileriyle doldu: Sahte aşı kartı çetesi ortaya çıktı

13:52 26.10.2021 (güncellendi: 14:02 26.10.2021)
© PA/Zac GoodwinPremier Lig, aşı, koronavirüs
Premier Lig, aşı, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© PA/Zac Goodwin
Abone ol
Premier Lig'de oyuncuların aşı karşıtı komplo teorilerine inandıklarının ortaya çıkmasının ardından en az 5 Milli Takım oyuncusunun da aşı olmayı reddetmesi İngiltere'de ortalığı karıştırdı. Bu durumdan yararlanmak isteyen bir çete, harekete geçti. Çete üyeleri futbolculara ulaşarak bin pound karşılığında sahte aşı kartı teklif ediyor.
İngiltere Premier Lig'de aşı tartışmaları sürüyor. Milli takım forması giyen en az 5 futbolcunun aşı karşıtı olduğunun iddia edilmesinin ardından Manchester United'ın da aşılama çalışmalarında geri kalması Ada'da yeni bir krize sebep oldu.
Hürriyet’in Daily Mail'den aktardığına göre, Premier Lig'de forma giyen bazı oyuncuların aşı karşıtı olduğunun konuşulmaya başlanmasıyla birlikte dolandırıcılar harekete geçti. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin, bazı futbolculara ulaşarak bin pound karşılığında sahte aşı sertifikası teklif ettiği ortaya çıktı.
Söz konusu haberde, sahte aşı kartı çetesinin, futbolculara ulaşarak bin pound istediği ve ödemenin yapılması durumunda iki aşı kartının birden telefonlarına gönderileceğini taahhüt ettikleri kaydedildi.

4 kulüp doğruladı

Gazete ayrıca, Premier Lig yönetiminin yaşananlardan haberdar olmadığını belirtirken ismi açıklanmayan 4 Premier Lig kulübünün ise bu çetenin varlığını ve futbolculara ulaşıldığını doğruladığını yazdı.
The Sun geçen hafta, Premier Lig oyuncuları tarafından paylaşılan soyunma odaları ve WhatsApp gruplarının şu anda aşı karşıtı komplo teorileriyle dolup taştığını yazmıştı.
Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan bir kulüp doktoru, oyuncuların okuduğu ve inandığı bazı içeriklerin ‘inanılmaz’ olduğunu ifade etmişti. Doktorun beyanlarına göre; oyuncular aşının kendilerini kısır bırakacağını, Bill Gates'i içeren bir komplonun parçası olduğunu ve pandeminin propagandadan ibaret olduğuna inanıyor.

Premier Lig'de futbolcuların ne kadarı aşılı?

Premier Lig yönetimi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, oyuncuların yüzde 68'inin tam aşılı olduğunu duyurmuştu. Aynı açıklamada, futbolcuların yüzde 81'inin ise en az bir aşı yaptırdığı belirtilmişti.

Kulüpler aşılama çalışmalarında ne seviyede?

Daily Mail geçtiğimiz ay servis ettiği bir haberde, yalnızca 7 Premier Lig takımının yüzde 50'den yüksek tam aşılama seviyesine ulaştığını ortaya çıkarmıştı. Bu haberin ardından Premier Lig yönetimi harekete geçmiş ve aşı olan futbolculara ödül verilmesini dahi içeren bir teşvik paketini kulüplere iletmişti.
Alman taraftarı EURO 2020 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2021
SPOR
Almanya'da yeni sezonda statlara seyirci sınırlaması geldi: En fazla 25 bin seyirci alınacak
6 Temmuz, 19:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:06Amerikalılar dünyadaki en memnuniyetsiz uluslardan biri oldu
13:57Afgan kadınlar, uluslararası topluma seslendi: 'Dünya neden sessizce ölmemizi izliyor?'
13:56NBA'de Chicago Bulls, son 25 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı
13:53Pandemide talebi patlamıştı: Karavanda ÖTV indirimi
13:52Premier Lig aşı karşıtı komplo teorileriyle doldu: Sahte aşı kartı çetesi ortaya çıktı
13:44Bolu Belediye Başkanı Özcan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
13:39Donald Trump’ın oğlu, 'Alec Baldwin insanları öldürür' yazılı tişörtleri satmaya başladı
13:34İlber Ortaylı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız
13:33Ukrayna’da çocuklardan TikTok videosu: Nazi işbirlikçisi Bandera’yla ilgili şarkı söylediler
13:32Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin aramalarını ‘bilinmeyen numara’ diye açmadı
13:30Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak: 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum
13:29Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreiro, Rusya vatandaşlığı aldı
13:27Prof. Dr. Bülent Gündüz: Pandemide çocuklardaki dil gecikmesi problemi 2 katına çıktı
13:27Squid Game'in yönetmeni: O kadar zengin değilim ama masaya yemek koyacak kadar param var
13:25Somali'de son 50 yılın ilk 'halk seçimi' başarıyla tamamlandı
13:13MHK'da yeni dönem: Sistemi yabancılar kuracak
13:09Mersin Limanı'nda operasyon: Güney Amerika ülkelerinden gelen gemide 61 kilo kokain ele geçirildi
13:06Ordunun yönetime el koyduğu Sudan'da sendika ve meslek odalarının faaliyetlerine yasak
13:04Telefonuna giren virüsle hesabından 4 bin lira çekildi
13:00Türkiye Bankalar Birliği: 230 firmanın 73.1 milyar TL'lik borcu yeniden yapılandırıldı