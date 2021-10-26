https://tr.sputniknews.com/20211026/prens-andrewun-abddeki-cinsel-saldiri-davasinda-sorulari-yanitlamasi-icin-muhlet-konuldu-1050202539.html

Prens Andrew'a ABD'deki cinsel saldırı davasında soruları yanıtlaması için mühlet konuldu

Prens Andrew'a ABD'deki cinsel saldırı davasında soruları yanıtlaması için mühlet konuldu

ABD'deki Jeffrey Epstein skandalı kapsamında Virginia Roberts Giuffre'nin açtığı cinsel saldırı davasında Britanya Prensi Andrew'un 14 Temmuz'a dek sorulara... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T18:18+0300

2021-10-26T18:18+0300

2021-10-26T18:41+0300

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ABD'de reşit olmamış kızlara cinsel saldırı, pedofil seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağı oluşturma suçlamalarından tutukluyken hücresinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ı ilk itham eden mağdurun Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in Prens Andrew'a açtığı davayla ilgili kritik tarih açıklandı.Britanya polisinin hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı vermesine karşın, Prens Andrew'un ABD'de Virginia Roberts Giuffre'nin açtığı cinsel saldırı davasında 14 Temmuz'a dek sorulara yanıt vermek zorunda olduğu duyuruldu.Bugün 38 yaşında olan Virginia Roberts Giuffre, henüz reşit değilken ve Epstein'ın elinde seks kölesiyken, bugün 61 yaşında olan Kraliçe'nin ikinci oğlunun cinsel saldırısına uğradığını söylüyor. O dönemden Epstein ile ona kız ayarlayan Britanyalı Ghislaine Maxwell'in arka planda bulunduğu Virginia Roberts Giuffre ile Prens Andrew'un birlikte çekilmiş fotoğrafları var. ABD'deki bölge yargıcı Lewis Kaplan, mahkeme dışı yeminli ifadelerin 14 Temmuz 2022'ye kadar sunulması gerektiğini söyledi. ABD hukuk sisteminde tanıklar yemin ederek diğer tarafın avukatlarının soruları karşısında olayları kendi bakış açılarından anlatıyor. Yargıç Kaplan, her iki tarafın avukatları tarafından imzalanan dava takvimine göre önduruşmanın 28 Temmuz'da yapılmasına ve 15 Aralık'tan sonra davaya yeni bir tarafın katılmamasına karar verdi. Kraliyetin hukuk ekibine, Prens Andrew'un avukatlarının York Dükü'nü 'her türlü olası sorumluluktan' koruduğunu savunduğu Giuffre ile Epstein arasındaki 2009 tarihli maddi uzlaşma anlaşmasını gözden geçirme izni verildi.Epstein'ın partneri Ghislaine Maxwell'in Londra'daki evinde ve Epstein'ın Manhattan ve Little Saint James'deki evlerinde 3 kez York Dükü'nün cinsel saldırısına uğradığını söyleyen Virginia Roberts Giuffre, Andrew'u 17 yaşında bir seks ticareti kurbanı olduğunu bile bile kendisine saldırmakla itham ediyor. Israrla suçlamaları reddeden Andrew, 2019'da BBC'ye verdiği mülakatta "Böyle bir şey asla olmadı. Bu bayanla tanıştığımı hiç hatırlamıyorum, hiçbir şekilde" demiş, ancak kamuoyu tarafından inandırıcı bulunmamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211011/prens-andrew-hakkindaki-cinsel-taciz-sorusturmasi-takipsizlik-aldi-1049702953.html

https://tr.sputniknews.com/20210810/jeffrey-epsteinin-seks-ticareti-aginin-magdurundan-prens-andrewa-dava-1045206670.html

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