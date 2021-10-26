https://tr.sputniknews.com/20211026/roscosmos-ve-nasa-karsilikli-ucuslarin-murettebatlarini-gorusuyor-1050203532.html
Roscosmos ve NASA, karşılıklı uçuşların mürettebatlarını görüşüyor
Roscosmos ve NASA, karşılıklı uçuşların mürettebatlarını görüşüyor
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Rus kozmonotların ABD araçlarıyla uzaya gönderilme olasılığını görüştüklerini belirtti. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T19:16+0300
2021-10-26T19:16+0300
2021-10-26T19:16+0300
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Rogozin, ziyarette bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nden konferans yoluyla gerçekleştirdiği basın toplantısı sırasında, “Bugün NASA ile somut olarak kozmonotlarımızı ABD araçlarıyla uzaya gönderme olasılığını görüştük. Bugünden itibaren bu uçuşların mürettebatlarını görüşmeye başladık. Amerikalılar da Soyuz araçlarıyla uçmaya devam edecek” ifadesini kullandı.Roscosmos Başkanı, “Soyuz, Amerikalı astronotların sevdiği ve bildiği bir uzay aracı ve dünyanın en güvenli uzay aracı olarak gösteriliyor” dedi.Daha önce NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) Programı’nın Başkanı Joel Montalbano, Roscosmos ile karşılıklı uçuşlar için bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını, Rus kozmonotların 2022 sonbaharında ABD aracıyla uzaya gidebileceğini açıklamıştı.‘UUİ’nin eskimesi, yeni çatlakların oluşma riskini taşıyor’UUİ modüllerinin eskimesiyle teknik riskleri değerlendiren Rogozin, “İstasyon modüllerinin eskimesi, yeni çatlakların oluşma riskini taşıyor. Yani mürettebatın tüm zamanı delikleri yamalamakla geçecek” ifadesini kullandı.Geçen yılın ağustos ayında UUİ’de hava sızıntısı olduğu bildirilmişti. Sızıntının ‘Zvezda’ modülünde olduğu belirlenmişti ve yaklaşık 2 ay süren incelemenin ardından yaklaşık 4 santimlik çatlak tespit edilerek kapatılmıştı.Roscosmos geçen 30 Ağustos 2021 tarihinde, Rus kozmonotların istasyon yüzeyini incelemek için uzay yürüyüşüne çıkacağını açıklamıştı.‘UUİ’nin kullanım süresinin 2030’a uzatılacağına inanmıyoruz’NASA temsilcilerinin bugünkü görüşmede UUİ’nin kullanım süresinin uzatılması konusunun gündeme geldiğini dile getiren Rogozin, “Amerikalılar 2030’a kadar uzatılma ihtimalinden bahsetti. Buna inanmıyoruz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211015/roscosmos-ingiltereye-ait-36-oneweb-haberlesme-uydusununu-uzaya-gonderdi-1049839983.html
https://tr.sputniknews.com/20211025/nasa-baskani-evren-cok-buyuk-dunya-disinda-baska-yasam-formlari-neden-olmasin-1050152365.html
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Roscosmos ve NASA, karşılıklı uçuşların mürettebatlarını görüşüyor
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Rus kozmonotların ABD araçlarıyla uzaya gönderilme olasılığını görüştüklerini belirtti.
Rogozin, ziyarette bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nden konferans yoluyla gerçekleştirdiği basın toplantısı sırasında, “Bugün NASA ile somut olarak kozmonotlarımızı ABD araçlarıyla uzaya gönderme olasılığını görüştük. Bugünden itibaren bu uçuşların mürettebatlarını görüşmeye başladık. Amerikalılar da Soyuz araçlarıyla uçmaya devam edecek” ifadesini kullandı.
Roscosmos Başkanı, “Soyuz, Amerikalı astronotların sevdiği ve bildiği bir uzay aracı ve dünyanın en güvenli uzay aracı olarak gösteriliyor” dedi.
Daha önce NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) Programı’nın Başkanı Joel Montalbano, Roscosmos ile karşılıklı uçuşlar için bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını, Rus kozmonotların 2022 sonbaharında ABD aracıyla uzaya gidebileceğini açıklamıştı.
‘UUİ’nin eskimesi, yeni çatlakların oluşma riskini taşıyor’
UUİ modüllerinin eskimesiyle teknik riskleri değerlendiren Rogozin, “İstasyon modüllerinin eskimesi, yeni çatlakların oluşma riskini taşıyor. Yani mürettebatın tüm zamanı delikleri yamalamakla geçecek” ifadesini kullandı.
Geçen yılın ağustos ayında UUİ’de hava sızıntısı olduğu bildirilmişti. Sızıntının ‘Zvezda’ modülünde olduğu belirlenmişti ve yaklaşık 2 ay süren incelemenin ardından yaklaşık 4 santimlik çatlak tespit edilerek kapatılmıştı.
Roscosmos geçen 30 Ağustos 2021 tarihinde, Rus kozmonotların istasyon yüzeyini incelemek için uzay yürüyüşüne çıkacağını açıklamıştı.
‘UUİ’nin kullanım süresinin 2030’a uzatılacağına inanmıyoruz’
NASA temsilcilerinin bugünkü görüşmede UUİ’nin kullanım süresinin uzatılması konusunun gündeme geldiğini dile getiren Rogozin, “Amerikalılar 2030’a kadar uzatılma ihtimalinden bahsetti. Buna inanmıyoruz” dedi.