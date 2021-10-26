https://tr.sputniknews.com/20211026/rus-tu-22m3-bombardiman-ucaklari-karadeniz-uzerinde-yaklasik-bes-saat-uctu-1050193376.html
Rus Tu-22M3 bombardıman uçakları, Karadeniz üzerinde yaklaşık beş saat uçtu
Rus Tu-22M3 bombardıman uçakları, Karadeniz üzerinde yaklaşık beş saat uçtu
Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçaklarının Karadeniz üzerinde yaklaşık beş saatlik uçuş gerçekleştirdiğini belirtti. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T14:49+0300
2021-10-26T14:49+0300
2021-10-26T14:49+0300
savunma
nato
rusya savunma bakanlığı
karadeniz
nükleer silah
kuzey kutbu
rusya hava-uzay kuvvetleri
tu-22m3
bombardıman uçağı
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ABD ve NATO'nun Ukrayna'yı silahlandırma çalışmaları devam ederken Rusya, Karadeniz'de tatbikat, eğitim ve uçuş faaliyetlerini artırıyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Tu-22M3 tipi iki uzun menzilli bombardıman uçağı, Karadeniz havzasının uluslararası suları üzerinde yaklaşık 5 saatlik uçuş yaptı.Rusya Güney Askeri Bölgesi'ne ait Su-27 uçakları, Tu-22M3 bombardıman uçaklarına uçuş sırasında hava desteği sağladı.Rus ordusuna ait uzun menzilli uçakların mürettebatlarının Karadeniz, Kuzey Kutbu, Kuzey Atlantik, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu'nda düzenli olarak uçuşlar gerçekleştirdiğini belirten bakanlık, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçakların tüm uçuşları uluslararası hava sahası kullanım kurallarına kati biçimde uyarak düzenlediğini vurguladı.
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nato, rusya savunma bakanlığı, karadeniz, nükleer silah, kuzey kutbu, rusya hava-uzay kuvvetleri, tu-22m3, bombardıman uçağı
Rus Tu-22M3 bombardıman uçakları, Karadeniz üzerinde yaklaşık beş saat uçtu
Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçaklarının Karadeniz üzerinde yaklaşık beş saatlik uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.
ABD ve NATO'nun Ukrayna'yı silahlandırma çalışmaları devam ederken Rusya, Karadeniz'de tatbikat, eğitim ve uçuş faaliyetlerini artırıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Tu-22M3 tipi iki uzun menzilli bombardıman uçağı, Karadeniz havzasının uluslararası suları üzerinde yaklaşık 5 saatlik uçuş yaptı.
Rusya Güney Askeri Bölgesi'ne ait Su-27 uçakları, Tu-22M3 bombardıman uçaklarına uçuş sırasında hava desteği sağladı.
Rus ordusuna ait uzun menzilli uçakların mürettebatlarının Karadeniz, Kuzey Kutbu, Kuzey Atlantik, Baltık Denizi ve Pasifik Okyanusu'nda düzenli olarak uçuşlar gerçekleştirdiğini belirten bakanlık, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçakların tüm uçuşları uluslararası hava sahası kullanım kurallarına kati biçimde uyarak düzenlediğini vurguladı.