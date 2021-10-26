Rus uzman uyardı: Uzay çöpleriyle ilgili sorunlar kritik hale gelebilir

Rus basınına konuşan Goryuçkin, “Bu hızla devam edilirse, ayrıca birtakım kontrol ve önleme yöntemleri geliştirilmezse, önümüzdeki 10 yıl içinde durumun büyük ihtimalle kritik hale geleceğine inanıyorum” dedi.Goryuçkin, uzay çöpleriyle ilgili durumun özellikle de 3.5 bin kilometre kadar mesafedeki alçak yörünge bölgesinde vahim olduğunu ifade etti.Yörüngedeki kontrol sistemi için en büyük sorunun küçük nesneler olduğunu belirten Goryuçkin, “Elimizdeki radarlar (gözlem, füze saldırısı uyarı radarları) çok küçük olmayan nesnelerle ilgili görevlerin başarıyla yerine getirilmesini sağlıyor. Ancak özellikle de küçük uzay nesneleriyle ilgili görevler için özel, güçlü radarlar gerekiyor” dedi.Rus uzay ajansı Roscosmos 4 Ağustos’ta yörüngedeki uzay çöplerinin toplam ağırlığının 7 bin tonu aştığını bildirmişti. Açıklamada otomatik uyarı sistemlerine her gün Rus uzay araçlarıyla tehlikeli olabilecek nesnelerin birbirine yaklaştığına dair üç ila 10 bildirim geldiği belirtilmişti.Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin de haziran ayında uzay çöplerinin gözlemlenmesi için uluslararası bir gözlem sistemi kurulması gerektiğini savunmuştu.
Rusya Uzay Kontrol Sistemi’nin Baş Tasarımcısı Vitliy Goryuçkin, önümüzdeki on yıl içinde yörüngedeki uydu gruplarının hızla artması nedeniyle uzay çöpleriyle ilgili durumun kritik hale gelebileceğini söyledi.
Rus basınına konuşan Goryuçkin, “Bu hızla devam edilirse, ayrıca birtakım kontrol ve önleme yöntemleri geliştirilmezse, önümüzdeki 10 yıl içinde durumun büyük ihtimalle kritik hale geleceğine inanıyorum” dedi.
Goryuçkin, uzay çöpleriyle ilgili durumun özellikle de 3.5 bin kilometre kadar mesafedeki alçak yörünge bölgesinde vahim olduğunu ifade etti.
Yörüngedeki kontrol sistemi için en büyük sorunun küçük nesneler olduğunu belirten Goryuçkin, “Elimizdeki radarlar (gözlem, füze saldırısı uyarı radarları) çok küçük olmayan nesnelerle ilgili görevlerin başarıyla yerine getirilmesini sağlıyor. Ancak özellikle de küçük uzay nesneleriyle ilgili görevler için özel, güçlü radarlar gerekiyor” dedi.
Rus uzay ajansı Roscosmos 4 Ağustos’ta yörüngedeki uzay çöplerinin toplam ağırlığının 7 bin tonu aştığını bildirmişti. Açıklamada otomatik uyarı sistemlerine her gün Rus uzay araçlarıyla tehlikeli olabilecek nesnelerin birbirine yaklaştığına dair üç ila 10 bildirim geldiği belirtilmişti.
Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin de haziran ayında uzay çöplerinin gözlemlenmesi için uluslararası bir gözlem sistemi kurulması gerektiğini savunmuştu.