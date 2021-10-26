https://tr.sputniknews.com/20211026/rusya-karadeniz-filosu-bal-ve-utes-kompleksleriyle-fuze-atislari-gerceklestirdi-1050187361.html

Rusya Karadeniz Filosu, 'Bal' ve 'Utes' kompleksleriyle füze atışları gerçekleştirdi

Rusya Karadeniz Filosu, 'Bal' ve 'Utes' kompleksleriyle füze atışları gerçekleştirdi

Rusya'nın Karadeniz Filosu'na ait Amiral Grigoroviç fırkateynindeki mürettebatın, 'Bal' ve 'Utes' tipi kıyı füzesavar komplekslerini kullanan birliklerle ortak... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T12:57+0300

2021-10-26T12:57+0300

2021-10-26T12:57+0300

savunma

rusya savunma bakanlığı

karadeniz filosu

savaş gemisi

hipersonik füze

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Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada "Tatbikat sırasında 'Progress' hedef füzesi 'Utes' fırlatma rampalarından fırlatıldıktan sonra Amiral Grigoroviç fırkateynindeki hava savunma birliği, hava hedefini tespit ederek takibe aldı. Hava hedefi, 40 kilometreden daha uzak mesafede başarıyla imha edildi" dendi.'Bal' kıyı füzesavar kompleksinin ekibi, manevralar sırasında sözde düşmanın yakın ve uzak mesafelerdeki gemi grubunu imha etti ve ardından başlangıç pozisyonlarını değiştirme ve mühimmat yenileme işlemlerini yerine getirdi.Deniz poligonunun güvenliğinin sağlanması için Karadeniz havzası gemi geçişine kapatılırken Karadeniz Filosu, bu işlem için 20 savaş ve takviye gemisini görevlendirdi.Rusya Savunma Bakanlığı, 'Bal' kıyı savunma komplekslerini 2008 yılında envanterine dahil etti. X-35 (U) gemisavar füzeleriyle donatılan kompleksler, karasularının ve boğaz bölgelerinin kontrol edilmesi, deniz üslerinin ve diğer altyapı tesislerinin korunması için tasarlandı.1972 yılında orduda göreve başlayan 'Utes' kıyı savunma kompleksleri, 2016 yılında yenilendi ve P-35 füzeleriyle donatıldı. Daha önce, kompleksin Onix hipersonik füzelerini fırlatacak şekilde modernize edilebileceğine dair haberler basına yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20190413/karaddeniz-isindi-rus-filosu-nato-tatbikati-sirasinda-askeri-egitim-duzenledi-1038747706.html

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rusya savunma bakanlığı, karadeniz filosu, savaş gemisi, hipersonik füze