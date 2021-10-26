https://tr.sputniknews.com/20211026/saglik-bakanligi-genclere-ulasmak-icin-youtuberlarla-isbirligi-hazirliginda-1050180186.html

Sağlık Bakanlığı, gençlere ulaşmak için YouTuber'larla işbirliği hazırlığında

Sağlık Bakanlığı, gençlere ulaşmak için YouTuber'larla işbirliği hazırlığında

Kovid-19 virüsüne karşı aşılamayı hızlandırmak ve bulaşı azaltmak için gençleri hedefleyen Sağlık Bakanlığı, aşının önemini anlatabilmek için YouTuber'lar ile... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T09:23+0300

2021-10-26T09:23+0300

2021-10-26T09:23+0300

koronavirüs

youtuber

fahrettin koca

youtube

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Sağlık Bakanlığı’nca özellikle iki doz Sinovac aşısı olup, üçüncü doz aşısını olmayanlar ile 18-24 yaş arası gençlerin aşı programında yavaşlamaya neden olduğu belirlendi. Aktif vakaların yaklaşık yüzde 40’ının 23 yaş altında olması Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, bakanlık gençlere ulaşmak için YouTuberlar'la işbirliği hazırlığında. Ancak işbirliği planının detayları konusunda henüz net bilgi yok.Öte yandan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, aşılama oranına dair şu bilgiyi verdi:“Doz sayısı olarak kötü durumda değiliz ancak üçüncü dozlar açısından da çok parlak bir noktada bulunmuyoruz. “İki doz Sinovac olup da gerisini getirmemiş olanlar var. Oysa aşı tedariki konusunda hiçbir sıkıntımız yok. İsteyen Sinovac isteyen BioNTech olabiliyor. 12-17 yaş arası için de aşı tanımlandı. İsterlerse aşı olabilirler. Bu kişilerin aşılanmasında anne ve babalara görev düşüyor. 18-24 yaşın aşılanmasında da büyük sorun var.”

https://tr.sputniknews.com/20211020/bakan-koca-artik-vakalarimizin-neredeyse-yarisi-30-yas-altindaki-vatandaslarimiz-1050022554.html

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youtuber, fahrettin koca, youtube, koronavirüs, koronavirüs aşısı