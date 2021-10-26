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Sağlık Bakanlığı, gençlere ulaşmak için YouTuber'larla işbirliği hazırlığında
Sağlık Bakanlığı, gençlere ulaşmak için YouTuber'larla işbirliği hazırlığında
Kovid-19 virüsüne karşı aşılamayı hızlandırmak ve bulaşı azaltmak için gençleri hedefleyen Sağlık Bakanlığı, aşının önemini anlatabilmek için YouTuber'lar ile... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T09:23+0300
2021-10-26T09:23+0300
koronavirüs
youtuber
fahrettin koca
youtube
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Sağlık Bakanlığı’nca özellikle iki doz Sinovac aşısı olup, üçüncü doz aşısını olmayanlar ile 18-24 yaş arası gençlerin aşı programında yavaşlamaya neden olduğu belirlendi. Aktif vakaların yaklaşık yüzde 40’ının 23 yaş altında olması Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, bakanlık gençlere ulaşmak için YouTuberlar'la işbirliği hazırlığında. Ancak işbirliği planının detayları konusunda henüz net bilgi yok.Öte yandan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, aşılama oranına dair şu bilgiyi verdi:“Doz sayısı olarak kötü durumda değiliz ancak üçüncü dozlar açısından da çok parlak bir noktada bulunmuyoruz. “İki doz Sinovac olup da gerisini getirmemiş olanlar var. Oysa aşı tedariki konusunda hiçbir sıkıntımız yok. İsteyen Sinovac isteyen BioNTech olabiliyor. 12-17 yaş arası için de aşı tanımlandı. İsterlerse aşı olabilirler. Bu kişilerin aşılanmasında anne ve babalara görev düşüyor. 18-24 yaşın aşılanmasında da büyük sorun var.”
https://tr.sputniknews.com/20211020/bakan-koca-artik-vakalarimizin-neredeyse-yarisi-30-yas-altindaki-vatandaslarimiz-1050022554.html
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youtuber, fahrettin koca, youtube, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Sağlık Bakanlığı, gençlere ulaşmak için YouTuber'larla işbirliği hazırlığında

09:23 26.10.2021
© DHAYouTube / YouTuber
YouTube / YouTuber - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© DHA
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Kovid-19 virüsüne karşı aşılamayı hızlandırmak ve bulaşı azaltmak için gençleri hedefleyen Sağlık Bakanlığı, aşının önemini anlatabilmek için YouTuber'lar ile işbirliğine hazırlanıyor.
Sağlık Bakanlığı’nca özellikle iki doz Sinovac aşısı olup, üçüncü doz aşısını olmayanlar ile 18-24 yaş arası gençlerin aşı programında yavaşlamaya neden olduğu belirlendi.
Aktif vakaların yaklaşık yüzde 40’ının 23 yaş altında olması Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçirdi.
Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, bakanlık gençlere ulaşmak için YouTuberlar'la işbirliği hazırlığında. Ancak işbirliği planının detayları konusunda henüz net bilgi yok.
Öte yandan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, aşılama oranına dair şu bilgiyi verdi:
“Doz sayısı olarak kötü durumda değiliz ancak üçüncü dozlar açısından da çok parlak bir noktada bulunmuyoruz. “İki doz Sinovac olup da gerisini getirmemiş olanlar var. Oysa aşı tedariki konusunda hiçbir sıkıntımız yok. İsteyen Sinovac isteyen BioNTech olabiliyor. 12-17 yaş arası için de aşı tanımlandı. İsterlerse aşı olabilirler. Bu kişilerin aşılanmasında anne ve babalara görev düşüyor. 18-24 yaşın aşılanmasında da büyük sorun var.”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
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Bakan Koca: Artık vakalarımızın neredeyse yarısı 30 yaş altındaki vatandaşlarımız
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