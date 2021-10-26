https://tr.sputniknews.com/20211026/samsungun-varisi-lee-jae-yonga-uyusturucu-kullanmaktan-60-bin-dolar-para-cezasi-1050180454.html
Samsung'un varisi Lee Jae-yong'a uyuşturucu kullanmaktan 60 bin dolar para cezası
Samsung'un varisi Lee Jae-yong'a uyuşturucu kullanmaktan 60 bin dolar para cezası
Samsung'un yönetim kurulu başkanı Lee Jae-yong, Güney Kore yargısı tarafından uyuşturucu kulllanmaktan suçlu bulunarak 70 milyon won (60 bin dolar) para... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T09:31+0300
2021-10-26T09:31+0300
2021-10-26T09:31+0300
dünya
güney kore
uyuşturucu
samsung
lee jae-yong
para cezası
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 'varisi' olarak görülen ve şirketin yönetim kurulu başkanı Lee Jae-yong, uyuşturucu kullanmaktan suçlu bulundu.Yonhap ajansını aktardığına göre Lee, Seul Merkezi Bölge Mahkemesi tarafından 70 milyon won (60 bin dolar) para cezasına çarptırıldı.Verilen ceza, Lee'nin tahminen 10.2 milyar dolar olan servetinin yaklaşık yüzde 0.0006'sını oluşturuyor.Lee'ye yöneltilen suçlama, Seul'deki bir plastik cerrahi kliniğinde birkaç yıl boyunca tekrar tekrar anestezide kullanıllan propofol madddesi aldığı yönündeydi.Eğlence amaçlı da kullanılan propofol, aynı zamanda ünlü pop yıldızı Michael Jackson'un 2009 yılında aşırı dozda alması nedeniyle hayatını kaybetmesine neden olan maddeydi.Propofol kullanımı, Güney Kore'de suç teşkil ederken savcılar, başlangıçta Lee'nin 50 milyon won para cezası ödemesi isteminde bulunmuştu.Yargıç Jang Young-chae, "Enjekte edilen miktar çok yüksek ve işlenen suçun niteliği sanığın taşıdığı sosyal sorumluluk düşünüldüğünde hafif değil" dedi.Daha önce defalarca kez maddeyi tıbbi amaçlarla aldığını öne süren Lee, mahkemede suçu itiraf etti.70 milyon won para cezası veren Yang, Lee'ye "Çocuklarınızın utanmayacağı örnek davranışlar benimseyin" tavsiyesinde bulundu.Daha önce eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanan ve 18 Ocak’ta 30 ay hapse mahkum edilen Lee, ağustos ayında şartlı tahliye kararıyla serbest kalmıştı.Seul Yüksek Mahkemesi, 18 Ocak’ta ülkede daha önce eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanan Lee’yi 30 ay hapis cezasına çarptırmıştı.Lee, Park'a ve Park'ın danışmanı Çoi Soon-sil'e rüşvet vermekten suçlu bulunmuştu.Eski Devlet Başkanı Park ise 2017'de görevden azledilmişti.Güney Kore Yüksek Mahkemesi, 14 Ocak'ta Park'a rüşvet, görevi suiistimal ve diğer suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasını onamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210121/guney-korede-yolsuzlukla-mucadele-ofisi-kuruldu-1043629399.html
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güney kore, uyuşturucu, samsung, lee jae-yong, para cezası
Samsung'un varisi Lee Jae-yong'a uyuşturucu kullanmaktan 60 bin dolar para cezası
Samsung'un yönetim kurulu başkanı Lee Jae-yong, Güney Kore yargısı tarafından uyuşturucu kulllanmaktan suçlu bulunarak 70 milyon won (60 bin dolar) para cezasına çarptırıldı.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 'varisi' olarak görülen ve şirketin yönetim kurulu başkanı Lee Jae-yong, uyuşturucu kullanmaktan suçlu bulundu.
Yonhap ajansını aktardığına göre Lee, Seul Merkezi Bölge Mahkemesi tarafından 70 milyon won (60 bin dolar) para cezasına çarptırıldı.
Verilen ceza, Lee'nin tahminen 10.2 milyar dolar olan servetinin yaklaşık yüzde 0.0006'sını oluşturuyor.
Lee'ye yöneltilen suçlama, Seul'deki bir plastik cerrahi kliniğinde birkaç yıl boyunca tekrar tekrar anestezide kullanıllan propofol madddesi aldığı yönündeydi.
Eğlence amaçlı da kullanılan propofol, aynı zamanda ünlü pop yıldızı Michael Jackson'un 2009 yılında aşırı dozda alması nedeniyle hayatını kaybetmesine neden olan maddeydi.
Propofol kullanımı, Güney Kore'de suç teşkil ederken savcılar, başlangıçta Lee'nin 50 milyon won para cezası ödemesi isteminde bulunmuştu.
Yargıç Jang Young-chae, "Enjekte edilen miktar çok yüksek ve işlenen suçun niteliği sanığın taşıdığı sosyal sorumluluk düşünüldüğünde hafif değil" dedi.
Daha önce defalarca kez maddeyi tıbbi amaçlarla aldığını öne süren Lee, mahkemede suçu itiraf etti.
70 milyon won para cezası veren Yang, Lee'ye "Çocuklarınızın utanmayacağı örnek davranışlar benimseyin" tavsiyesinde bulundu.
Daha önce eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanan ve 18 Ocak’ta 30 ay hapse mahkum edilen Lee, ağustos ayında şartlı tahliye kararıyla serbest kalmıştı.
Seul Yüksek Mahkemesi, 18 Ocak’ta ülkede daha önce eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanan Lee’yi 30 ay hapis cezasına çarptırmıştı.
Lee, Park'a ve Park'ın danışmanı Çoi Soon-sil'e rüşvet vermekten suçlu bulunmuştu.
Eski Devlet Başkanı Park ise 2017'de görevden azledilmişti.
Güney Kore Yüksek Mahkemesi, 14 Ocak'ta Park'a rüşvet, görevi suiistimal ve diğer suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasını onamıştı.