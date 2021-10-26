https://tr.sputniknews.com/20211026/selde-kaybolan-15-kisiyi-arama-calismalari-gurcistana-kadar-genisletildi-1050201702.html

Selde kaybolan 15 kişiyi arama çalışmaları Gürcistan’a kadar genişletildi

Selde kaybolan 15 kişiyi arama çalışmaları Gürcistan’a kadar genişletildi

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde kaybolan vatandaşların bulunabilmesi için arama çalışmaları Gürcistan’a kadar genişletildi. Selde... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T17:49+0300

2021-10-26T17:49+0300

2021-10-26T17:49+0300

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Batı Karadeniz'de 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde onlarca vatandaş hayatını kaybetti, çok sayıda iş yeri ve ev zarar gördü.Selde kaybolan 15 kişinin arama çalışmaları, bölgeye sevk edilen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, İzmir Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK) ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı toplam 204 personelin katılımı ile hem karadan ve hem de denizden sürdürülüyor. Bu kapsamda ekipler, selin geldiği Ezine Çayı’nın denize döküldüğü yer ile sahil şeridi ve su altında arama çalışmaları yapıyor.Kayıp vatandaşların bulunabilmesi için Samsun’a kadar olan arama ve tarama ağındaki çalışmalar, Gürcistan sınırına kadar genişletildi. Karadeniz sahil şeridi boyunca ekipler, tüm imkanlarını seferber ederek, kayıp vatandaşları bulmak için aralıksız çalışmalarını devam ettiriyor. Arama çalışmalarına kadavra köpekleriyle de destek veriliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211026/selde-kaybolan-oglundan-77-gundur-haber-alamayan-anne-belki-de-yasiyordur-1050193025.html

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gürcistan, karadeniz, sel, arama kurtarma, batı karadeniz, çalışma