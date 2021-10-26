https://tr.sputniknews.com/20211026/selde-kaybolan-oglundan-77-gundur-haber-alamayan-anne-belki-de-yasiyordur-1050193025.html

Selde kaybolan oğlundan 77 gündür haber alamayan anne: 'Belki de yaşıyordur'

Selde kaybolan oğlundan 77 gündür haber alamayan anne: 'Belki de yaşıyordur'

Sinop’ta 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde kaybolan 6 kişiden biri olan Faruk Adak’ın ailesi, 77 gündür çocuklarından haber alamadı. “Belki bir yerlere... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T14:43+0300

2021-10-26T14:43+0300

2021-10-26T14:43+0300

türkiye

sinop

sel

ölüm

kayıp

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Sinop’un Ayancık İlçesinde 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde kaybolan 6 kişi halen kayıp. 6 kişiden biri olan 25 yaşındaki Faruk Adak’tan da 77 gündür haber alınamıyor. Kamyon şoförü olan ve Ayancık ilçesine bağlı Zindan Çayı Köyü yakınlarında kaybolan Adak’ın ve diğer kayıp 5 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor. Selin olduğu gün kamyonu park ederek güvenli diyerek ormanlık alana sığınan Faruk Adak, arkadaşlarını arayarak “Yüksek bir yerdeyim, çok üşüyorum. Beni kurtarın” dedi. Şarjı biten Adak’ta bir daha haber alınamadı. Adak ailesi, “Belki de yaşıyordur” umuduyla yaşıyor.‘Bu belirsizlik, bilinmezlik bitsin artık’Anne Fatma Adak, oğlunun selden kurtularak ormanlık alana sığındığını belirterek “Oğlum selden 20 gün önce oraya çalışmaya gitmişti. Kamyon şoförlüğü yapıyordu. Selden iki gün önce konuşmuştuk. Sel olduğu gün arkadaşlarını arayıp ormanlık alana sığındığını haber veriyor. Şarjı bittiği için ondan sonra bir daha haber alamadık. O günden beri arıyoruz ama hiçbir ize rastlamadık. Ben de gittim ve 7-8 gün kaldım. AFAD ekipleriyle arama çalışmalarına katıldık. Her yere baktık ama bulamadık. Ormanlık alanda evler vardı oralara da baktık ama bulamadık. Çok büyük bir ormandı. Belki yaşıyor, belki bize ulaşamıyordur, belki bir yerlerdedir, belki onu gören olmuştur. Basında çıkarsa belki gören biri haber verir. Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum. Bu belirsizlik, bilinmezlik bitsin artık” dedi.‘Arkadaşı Instagram’dan mesaj atarak kaybolduğunu haber verdi’Baba İzzettin Adak, oğlunun kaybolduğunu arkadaşından Instagram’dan gelen mesaj ile öğrendiğini ve diğer aile bireyleri ile hemen Sinop’a gittiği söyledi. Adak “Gece sele yakalanıyor. Kamyonla gidebildiği yere kadar gidiyor. Daha fazla gidemeyince kamyonu bırakıp ormanlık alana gidiyor. Gece bekçisini arayıp ‘kamyonu bıraktım daha fazla gidemiyorum. Kendimi ormanlık alana attım’ diyor. O gece ormanlık alanda kalıyor. Daha sonra şoför başını arıyor ‘helikopter yüksekten uçuyor, beni görmüyor. Alçaktan uçsun beni görür. Çok üşüyorum kurtarın beni’ diyor. Ondan sonra da şarjı bitiyor ve bir daha iletişim kuramadık. Arkadaşı Instagram’dan mesaj atarak kaybolduğunu haber verdi. Oğlum sele kapılan biri değil, ormanlık alanda kaybolmuş. AFAD, arkadaşları ve bizden de 15 kişi aradık onu ama bulamadık. O günden beridir arıyor” şeklinde konuştu.10 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi hala kayıpOrman ve denizin birleştiği ilçelerden Ayancık'ta 11 Ağustos'ta meydana gelen yağış sonucu Babaçay Köyü sel suları altında kalmıştı. Kereste fabrikaları ile bilinen toplamda 26 bin kişinin yaşadığı ilçeden geçen Ayancık Çayı'nın taşması sonucu, 10 kişi yaşamını yitirmişti. Türkiye'yi sarsan Ayancık sel felaketinde, 25 yaşındaki Faruk Adak, 7 yaşındaki Alperen Demirbaş, 26 yaşındaki Muhammet Demirkol, 6 yaşındaki Melike Demirkol, 66 yaşındaki Şükrü Özdemir, 21 yaşındaki Hayrettin Demirbaş halen bulunamadı.

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https://tr.sputniknews.com/20210904/sel-felaketinin-yasandigi-ayancikta-yuz-yuze-egitimin-baslayacagi-tarih-belli-oldu-1048613665.html

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ayancık

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Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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sinop, sel, ölüm, kayıp, oğul, aile, anne, telefon, ayancık