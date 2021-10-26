https://tr.sputniknews.com/20211026/sivasspor-teknik-direktoru-calimbay-ben-artik-alistim-hakemlerden-her-seyi-bekleyebiliyorum-1050197036.html

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Ben artık alıştım, hakemlerden her şeyi bekleyebiliyorum

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Ben artık alıştım, hakemlerden her şeyi bekleyebiliyorum

DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Ben artık alıştım, hakemlerden her şeyi bekleyebiliyorum. Bizim hakemlerden istediğimiz tek şey; mücadele... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T16:06+0300

2021-10-26T16:06+0300

2021-10-26T16:26+0300

rıza çalımbay

spor

tepki

hakem

sivasspor

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu.Hakem hatalarına değinerek sözlerine başlayan Çalımbay, “Bir tek bizim değil, bütün takımların canı yanıyor, hakem hatalarından dolayı. Burada bilerek yapılan hatalar olduğunu zannetmiyorum. Ben futbol hayatımda bu kadar gergin bir maç görmedim. Bizim açımızdan çok iyi oynadığımız bir maçtı” ifadelerini kullandı.‘Önce siz tabelayı halledin, sonra arkadaşımız sahadan çıksın’Adana Demirspor karşısında üzüldükleri ve sıkıntı yaşadıkları olayların olduğunu kaydeden Çalımbay, şöyle devam etti:‘En tehlikeli şeylerden bir tanesi taraftarları gergin duruma getirmek ve taraftarları tahrik etmek’Hakemlerin oyuncuları maçtan kolay atmaması gerektiğine vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, şunları kaydetti:“Hakemlerin biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Rahatlıkla kazanabileceğimiz bir maçı hakem arkadaşların hatalarından dolayı beraberlikle bitirdik. Ben takımımdan çok memnunum. Gerçekten mükemmel bir maç oynadık. Çok iyi mücadele edip, güzel pozisyonlar yakaladık. 10 kişi kaldıktan sonra biraz bocaladık. Öyle bir penaltı yok. Bütün yorumcuları da seyrettik. Bu işin yorumunu yapan arkadaşlarımız var. Hepsinin de kararı; bunun penaltı olmadığı, o oyuncunun atılması ve kart görmesi gerektiği yönünde herkes aynı şeyi söyledi. Böyle şeyler olduğu zaman, gerginlik olduğu zaman üzülüyoruz.Ben hakemler adına da üzülüyorum. Taraftar adına da üzülüyorum. Bana göre en tehlikeli şeylerden bir tanesi taraftarları gergin duruma getirmek ve taraftarları tahrik etmek. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Ben artık alıştım, hakemlerden her şeyi bekleyebiliyorum. Bizim hakemlerden istediğimiz tek şey; mücadele ediyoruz, sahada ter döküyoruz, bir sürü taraftar geliyor onun için biraz daha dikkat etmelerini istiyoruz.”‘Altay'a çok dikkat etmeliyiz’Rıza Çalımbay, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Altay maçının bütün maçlar kadar önemli olduğunun altını çizdi:

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rıza çalımbay, tepki, hakem, sivasspor