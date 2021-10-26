https://tr.sputniknews.com/20211026/solomon-adalarinda-2-dunya-savasindan-kalma-bomba-patladi-2-olu-2-yarali-1050191128.html
Solomon Adaları’nda 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba patladı: 2 ölü, 2 yaralı
Solomon Adaları’nda 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba patladı: 2 ölü, 2 yaralı
Solomon Adaları’nda 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T14:15+0300
2021-10-26T14:15+0300
2021-10-26T14:15+0300
dünya
bomba
2. dünya savaşı
patlama
solomon adaları
yaralı
ölü
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Solomon Adaları’ın başkenti Honiara’da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombanın patladığı bildirildi. Yerel medyaya yansıyan haberlerde, patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Hayatını kaybedenlerin aynı aileden bir baba ve oğul olduğu belirtilerek, ailenin diğer 2 üyesinin durumunun da ağır olduğu kaydedildi. Patlamanın dün yerel saatle 19.00 sıralarında meydana geldiğini aktaran yerel medya, ailenin patlama sırasında taş fırında yemek pişirdiğini belirtti. Haberlerde, Solomon Adaları'nda ve Pasifik bölgesindeki diğer ülkelerde halen 2. Dünya Savaşı döneminden kalma gömülü bombalar bulunduğu ve yaşanan olayın, bu yıl içinde söz konusu bombaların patlaması ile meydana gelen 5. ölümcül olay olduğu aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211020/yanardag-harekete-gecti-2-dunya-savasinda-batan-japon-savas-gemileri-su-yuzeyine-cikti-1050011494.html
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bomba, 2. dünya savaşı, patlama, solomon adaları, yaralı, ölü
Solomon Adaları’nda 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba patladı: 2 ölü, 2 yaralı
Solomon Adaları’nda 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Solomon Adaları’ın başkenti Honiara’da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombanın patladığı bildirildi.
Yerel medyaya yansıyan haberlerde, patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Hayatını kaybedenlerin aynı aileden bir baba ve oğul olduğu belirtilerek, ailenin diğer 2 üyesinin durumunun da ağır olduğu kaydedildi.
Patlamanın dün yerel saatle 19.00 sıralarında meydana geldiğini aktaran yerel medya, ailenin patlama sırasında taş fırında yemek pişirdiğini belirtti.
Haberlerde, Solomon Adaları'nda ve Pasifik bölgesindeki diğer ülkelerde halen 2. Dünya Savaşı döneminden kalma gömülü bombalar bulunduğu ve yaşanan olayın, bu yıl içinde söz konusu bombaların patlaması ile meydana gelen 5. ölümcül olay olduğu aktarıldı.