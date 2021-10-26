https://tr.sputniknews.com/20211026/solomon-adalarinda-2-dunya-savasindan-kalma-bomba-patladi-2-olu-2-yarali-1050191128.html

Solomon Adaları’nda 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba patladı: 2 ölü, 2 yaralı

Solomon Adaları’nda 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bomba patladı: 2 ölü, 2 yaralı

Solomon Adaları’nda 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bombanın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T14:15+0300

2021-10-26T14:15+0300

2021-10-26T14:15+0300

dünya

bomba

2. dünya savaşı

patlama

solomon adaları

yaralı

ölü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050191099_0:8:720:413_1920x0_80_0_0_f44fd0f76e6419622f498a0e26362972.jpg

Solomon Adaları’ın başkenti Honiara’da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bombanın patladığı bildirildi. Yerel medyaya yansıyan haberlerde, patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Hayatını kaybedenlerin aynı aileden bir baba ve oğul olduğu belirtilerek, ailenin diğer 2 üyesinin durumunun da ağır olduğu kaydedildi. Patlamanın dün yerel saatle 19.00 sıralarında meydana geldiğini aktaran yerel medya, ailenin patlama sırasında taş fırında yemek pişirdiğini belirtti. Haberlerde, Solomon Adaları'nda ve Pasifik bölgesindeki diğer ülkelerde halen 2. Dünya Savaşı döneminden kalma gömülü bombalar bulunduğu ve yaşanan olayın, bu yıl içinde söz konusu bombaların patlaması ile meydana gelen 5. ölümcül olay olduğu aktarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211020/yanardag-harekete-gecti-2-dunya-savasinda-batan-japon-savas-gemileri-su-yuzeyine-cikti-1050011494.html

solomon adaları

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bomba, 2. dünya savaşı, patlama, solomon adaları, yaralı, ölü