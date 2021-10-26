https://tr.sputniknews.com/20211026/somalide-son-50-yilin-ilk-halk-secimi-basariyla-tamamlandi-1050188291.html

Somali'de son 50 yılın ilk 'halk seçimi' başarıyla tamamlandı

Somali'de son 50 yılın ilk 'halk seçimi' başarıyla tamamlandı

Somali'nin Puntland eyaletindeki yerel seçimlerde halk, 1969'dan bu yana ilk kez sandık başına giderek oy kullandı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T13:25+0300

2021-10-26T13:25+0300

2021-10-26T13:25+0300

dünya

afrika

seçim

demokrasi

başarı

seçimler

somali

ilk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1050188173_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a3e0f3e2f26d100b8ce9e0eb390cde95.jpg

Somali Ulusal Televizyonu'nun (SNTV) haberine göre, Puntland eyaletinin Qardho, Eyl ve Ufeyn bölgesinde dün akşam tamamlanan seçimlere yoğun katılım oldu.Somali Başbakanı Hüseyin Roble, seçimlerin ülkedeki demokratikleşme için önemli bir adım olduğu açıklamasını yaparken, Birleşmiş Milletler (BM), Puntland eyaletini başarısından ötürü tebrik etti.Güvenlik sorunu nedeniyle yıllardır halk yerine kabile temsilcilerinin oy kullandığı ülkede, Puntland eyaleti böylelikle ilke imza atmış oldu.Seçim süreci 29 Temmuz'da başladıSomali'de sene başından bu yana ertelenen seçim süreci 29 Temmuz'da Jubaland eyaletinde başlamıştı.Seçim takvimindeki gecikmeden ötürü şiddet olaylarının görüldüğü ülkede, süreci Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin devralmasıyla tansiyon gerilemiş ancak Roble ve Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu arasında yetki tartışmaları başlamıştı.Somali'de seçim sistemiÜlkede meclis ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.Meclisin, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseylerince belirleniyor.Seçilen meclis üyeleri hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.'Bir kişi bir oy' planında başarı sağlanamadıSeçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde tüm ülkede "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak bu başarılamadı.'4.5 sistemi' olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.Somali'de, cumhurbaşkanı adayları arasında iki eski cumhurbaşkanı, bir başbakan ve bir de meclis başkanı bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211011/somali-yapimi-bir-film-ilk-kez-oscara-aday-gosterildi-1049709050.html

https://tr.sputniknews.com/20210816/turkiye-somali-ordusuna-22-zirhli-personel-tasiyici-hibe-etti-1048068513.html

https://tr.sputniknews.com/20210406/etiyopyanin-somali-sinirinda-catisma-en-az-100-olu-1044209496.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afrika, seçim, demokrasi, başarı, seçimler, somali, ilk