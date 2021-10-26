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Somali'de son 50 yılın ilk 'halk seçimi' başarıyla tamamlandı
Somali'de son 50 yılın ilk 'halk seçimi' başarıyla tamamlandı
Somali'nin Puntland eyaletindeki yerel seçimlerde halk, 1969'dan bu yana ilk kez sandık başına giderek oy kullandı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T13:25+0300
2021-10-26T13:25+0300
dünya
afrika
seçim
demokrasi
başarı
seçimler
somali
ilk
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Somali Ulusal Televizyonu'nun (SNTV) haberine göre, Puntland eyaletinin Qardho, Eyl ve Ufeyn bölgesinde dün akşam tamamlanan seçimlere yoğun katılım oldu.Somali Başbakanı Hüseyin Roble, seçimlerin ülkedeki demokratikleşme için önemli bir adım olduğu açıklamasını yaparken, Birleşmiş Milletler (BM), Puntland eyaletini başarısından ötürü tebrik etti.Güvenlik sorunu nedeniyle yıllardır halk yerine kabile temsilcilerinin oy kullandığı ülkede, Puntland eyaleti böylelikle ilke imza atmış oldu.Seçim süreci 29 Temmuz'da başladıSomali'de sene başından bu yana ertelenen seçim süreci 29 Temmuz'da Jubaland eyaletinde başlamıştı.Seçim takvimindeki gecikmeden ötürü şiddet olaylarının görüldüğü ülkede, süreci Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin devralmasıyla tansiyon gerilemiş ancak Roble ve Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu arasında yetki tartışmaları başlamıştı.Somali'de seçim sistemiÜlkede meclis ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.Meclisin, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseylerince belirleniyor.Seçilen meclis üyeleri hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.'Bir kişi bir oy' planında başarı sağlanamadıSeçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde tüm ülkede "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak bu başarılamadı.'4.5 sistemi' olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.Somali'de, cumhurbaşkanı adayları arasında iki eski cumhurbaşkanı, bir başbakan ve bir de meclis başkanı bulunuyor.
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afrika, seçim, demokrasi, başarı, seçimler, somali, ilk

Somali'de son 50 yılın ilk 'halk seçimi' başarıyla tamamlandı

13:25 26.10.2021
© AASomali'de son 50 yılın ilk 'halk seçimi' başarıyla tamamlandı
Somali'de son 50 yılın ilk 'halk seçimi' başarıyla tamamlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AA
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Somali'nin Puntland eyaletindeki yerel seçimlerde halk, 1969'dan bu yana ilk kez sandık başına giderek oy kullandı.
Somali Ulusal Televizyonu'nun (SNTV) haberine göre, Puntland eyaletinin Qardho, Eyl ve Ufeyn bölgesinde dün akşam tamamlanan seçimlere yoğun katılım oldu.
Somali Başbakanı Hüseyin Roble, seçimlerin ülkedeki demokratikleşme için önemli bir adım olduğu açıklamasını yaparken, Birleşmiş Milletler (BM), Puntland eyaletini başarısından ötürü tebrik etti.
Güvenlik sorunu nedeniyle yıllardır halk yerine kabile temsilcilerinin oy kullandığı ülkede, Puntland eyaleti böylelikle ilke imza atmış oldu.

Seçim süreci 29 Temmuz'da başladı

Somali'de sene başından bu yana ertelenen seçim süreci 29 Temmuz'da Jubaland eyaletinde başlamıştı.
Seçim takvimindeki gecikmeden ötürü şiddet olaylarının görüldüğü ülkede, süreci Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin devralmasıyla tansiyon gerilemiş ancak Roble ve Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu arasında yetki tartışmaları başlamıştı.
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Somali'de seçim sistemi

Ülkede meclis ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.
Meclisin, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.
Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseylerince belirleniyor.
Seçilen meclis üyeleri hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.
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16 Ağustos, 14:57

'Bir kişi bir oy' planında başarı sağlanamadı

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde tüm ülkede "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak bu başarılamadı.
'4.5 sistemi' olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.
Somali'de, cumhurbaşkanı adayları arasında iki eski cumhurbaşkanı, bir başbakan ve bir de meclis başkanı bulunuyor.
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