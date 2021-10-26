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Squid Game'in yönetmeni: O kadar zengin değilim ama masaya yemek koyacak kadar param var
© AFP 2021Squid Game
© AFP 2021
Dünya çapında izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, yarışma sonunda büyük kazanan yarışmacı kadar 'zengin değilim' dedi ve ekledi: “O kadar zengin değilim. Ama yeterince param var, masaya yemek koyacak kadar"
Online dizi ve film platformu Netflix'in izlenme rekorları kıran dizi Squid Game 17 Eylül’de yayınlanmasıyla birlikte sadece 28 gününde 111 milyon kullanıcı tarafından izlenmiş ve Bridgerton’ı (82 milyon) tahtından etmişti.
Dizi ekonomik olarak da Netflix’e büyük katkı sağlarken, sızan bilgilere göre 9 bölümlük dizinin maliyetinin 15.5 milyon sterlin (204 milyon TL) olduğu öğrenildi. Netflix’in abone sayısını 4.4 milyon artıran dizinin getirdiği kârın ise yaklaşık 650 milyon sterlin (8.5 milyar TL) olduğu öne sürülüyor.
Dizi ekonomik olarak da Netflix’e büyük katkı sağlarken, sızan bilgilere göre 9 bölümlük dizinin maliyetinin 15.5 milyon sterlin (204 milyon TL) olduğu öğrenildi. Netflix’in abone sayısını 4.4 milyon artıran dizinin getirdiği kârın ise yaklaşık 650 milyon sterlin (8.5 milyar TL) olduğu öne sürülüyor.
Dizide, 38 milyon dolarlık ödülü kazanmak için ölümüne yarışan 456 çaresiz insanın mücadelesi anlatılıyor. Ödüle giden yolda çeşitli oyunlar oynayarak ilerlemeye çalışan yarışmacılar, kaybettiklerinde eleniyor bir başka deyişle öldürülüyor.
İngiliz The Guardian, dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk’la Squid Game’in başarısını konuştu. Netflix’e 8,5 milyar lira kazandırması beklenen dizi, yapım sürecindeki stres nedeniyle yönetmeni ve senaristi Dong-hyuk’un altı dişine mal olmuş ama onu çok da zengin etmemiş.
Netflix’in elde ettiği başarı ve inanılmaz kârın kendisini sanıldığı kadar etkilemediğini belirten 50 yaşındaki Hwang, dizide birinci olan yarışmacı kadar zengin olup olmadığı yönündeki soruya, “O kadar zengin değilim ama masaya yeterli yemek koyacak kadar gelirim var. Netflix’in bana bonus ödediği falan yok. Netflix orijinal sözleşmede yazan parayı ödedi” dedi.
Dizinin ikinci bir sezonu olup olmayacağı konusu hakkında da Dong-hyuk, “Elbette bunu konuşuyoruz. Böylesi bir başarı olunca kaçınılmaz. Bunun üzerine düşünüyorum. Ama hemen yapmak gibi bir niyetim yok. Yapmayı çok istediğim bir film var. Hangisini önce yapsam diye düşünüyorum. Netflix’le görüşeceğim" dedi.
Dizinin ikinci bir sezonu olup olmayacağı konusu hakkında da Dong-hyuk, “Elbette bunu konuşuyoruz. Böylesi bir başarı olunca kaçınılmaz. Bunun üzerine düşünüyorum. Ama hemen yapmak gibi bir niyetim yok. Yapmayı çok istediğim bir film var. Hangisini önce yapsam diye düşünüyorum. Netflix’le görüşeceğim" dedi.
18 Ekim, 14:13