https://tr.sputniknews.com/20211026/star-gazetesi-genel-yayin-yonetmeni-nuh-albayrak-2023un-silahsiz-15-temmuz-olacagini-dusunuyorum-1050188881.html

Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak: 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum

Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak: 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum

Star internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Ben 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum. Böyle bir teşebbüs olacağını düşünüyorum"... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T13:30+0300

2021-10-26T13:30+0300

2021-10-26T13:29+0300

politika

nuh albayrak

star gazetesi

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Kanal24'te yayınlanan Hasan Basri Yalçın ile 'Brifing Saati’' programında 10 ülkenin büyükelçiliklerinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yaptığı çağrıyı yorumlayan Albayrak, çağrının uzun vadeli bir sürecin başlangıcı olduğunu savundu.Albayrak, "Ben 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum. Böyle bir teşebbüs olacağını düşünüyorum. Biden dediğimiz kişi yöntem olarak uluslararası ilişkileri karşıdaki ülkelerin iç dinamiklerini kullanarak çözmeye çalışan birisidir" dedi.

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nuh albayrak, star gazetesi