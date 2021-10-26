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Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak: 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum
Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak: 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum
Star internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Ben 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum. Böyle bir teşebbüs olacağını düşünüyorum"... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T13:30+0300
2021-10-26T13:29+0300
politika
nuh albayrak
star gazetesi
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Kanal24'te yayınlanan Hasan Basri Yalçın ile 'Brifing Saati’' programında 10 ülkenin büyükelçiliklerinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yaptığı çağrıyı yorumlayan Albayrak, çağrının uzun vadeli bir sürecin başlangıcı olduğunu savundu.Albayrak, "Ben 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum. Böyle bir teşebbüs olacağını düşünüyorum. Biden dediğimiz kişi yöntem olarak uluslararası ilişkileri karşıdaki ülkelerin iç dinamiklerini kullanarak çözmeye çalışan birisidir" dedi.
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nuh albayrak, star gazetesi

Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak: 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum

13:30 26.10.2021
© Fotoğraf : TwitterNuh Albayrak
Nuh Albayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Star internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "Ben 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum. Böyle bir teşebbüs olacağını düşünüyorum" dedi.
Kanal24'te yayınlanan Hasan Basri Yalçın ile 'Brifing Saati’' programında 10 ülkenin büyükelçiliklerinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yaptığı çağrıyı yorumlayan Albayrak, çağrının uzun vadeli bir sürecin başlangıcı olduğunu savundu.
Albayrak, "Ben 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum. Böyle bir teşebbüs olacağını düşünüyorum. Biden dediğimiz kişi yöntem olarak uluslararası ilişkileri karşıdaki ülkelerin iç dinamiklerini kullanarak çözmeye çalışan birisidir" dedi.
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