Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211026/sudanda-darbe-karsiti-protestolarda-can-kaybi-7ye-yukseldi-1050179049.html
Sudan’da darbe karşıtı protestolarda ölü sayısı 7’ye yükseldi
Sudan’da darbe karşıtı protestolarda ölü sayısı 7’ye yükseldi
Sudan’da yaşanan askeri hareketliliğin ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye, yaralıların sayısı ise 140’a yükseldi. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T07:29+0300
2021-10-26T07:29+0300
dünya
sudan
protesto
darbe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1049884980_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c89de3b694f4d9d5feb96283d56bfe51.jpg
Sudan'da dün sabah saatlerinde geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından halk sokaklara dökülerek darbe girişimini protesto etmişti. Ordu ise protestoları bastırmak için orantısız güç kullanmıştı. Güvenlik güçlerinin ülke genelindeki protestolara müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye, yaralıların sayısının ise 140’a yükseldiği bildirildi.Dokuz maddelik OHAL kararnamesi ile Sudan'ın iyileştirilmesi için eklenen 2019 darbe süreciyle ilgili alınan tüm maddelerin geçerli olacağı, darbe hükümeti yönetimi süresince 11, 12, 15, 16, 24(3), 71, 72 sayılı anayasa maddelerinin kesin taahhütle kaldırılacağı ifade edildi.Kararnamede, geçici hükümetin feshedileceği ve kabinenin iyileştirileceği, eyalet valileri ile bakanlık müsteşarlarının bundan muaf tutulacağı aktarıldı. Şehir valiliklerine müdürler görevlendirileceği belirtilen kararnamede, yetkilendirme komitesinin yetkisinin durdurulacağı bildirildi.Ülkede derinleşen ekonomik kriz ve düşen hayat standartları, Aralık 2018'de kitlesel halk protestolarının başlamasına yol açmış ve 11 Nisan 2019'da ordu yönetime el koymuştu. Dönemin Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in devrilmesinden sonra Ağustos 2019'un sonunda Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Devlet Başkanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Başbakan ise Abdullah Hamdok olmuştu. Ülkedeki askeri ve sivil yetkililer, geniş çaplı siyasi ve ekonomik reformlar için geçiş dönemi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Geçtiğimiz eylül ayındaki başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi ülkede yeniden istikrarsızlığa yol açmıştı. Bugün yaşanan askeri hareketlilik, sivil ve askeri liderler arasında haftalardır artan gerilimin ardından geldi.
https://tr.sputniknews.com
sudan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1049884980_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a72e3503f728dbbfe05c7e4088bd143f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sudan, protesto, darbe

Sudan’da darbe karşıtı protestolarda ölü sayısı 7’ye yükseldi

07:29 26.10.2021
© AASudan
Sudan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AA
Abone ol
Sudan’da yaşanan askeri hareketliliğin ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye, yaralıların sayısı ise 140’a yükseldi.
Sudan'da dün sabah saatlerinde geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından halk sokaklara dökülerek darbe girişimini protesto etmişti. Ordu ise protestoları bastırmak için orantısız güç kullanmıştı. Güvenlik güçlerinin ülke genelindeki protestolara müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye, yaralıların sayısının ise 140’a yükseldiği bildirildi.

Dokuz maddelik OHAL kararnamesi ile Sudan'ın iyileştirilmesi için eklenen 2019 darbe süreciyle ilgili alınan tüm maddelerin geçerli olacağı, darbe hükümeti yönetimi süresince 11, 12, 15, 16, 24(3), 71, 72 sayılı anayasa maddelerinin kesin taahhütle kaldırılacağı ifade edildi.

Kararnamede, geçici hükümetin feshedileceği ve kabinenin iyileştirileceği, eyalet valileri ile bakanlık müsteşarlarının bundan muaf tutulacağı aktarıldı. Şehir valiliklerine müdürler görevlendirileceği belirtilen kararnamede, yetkilendirme komitesinin yetkisinin durdurulacağı bildirildi.
07:28
Ülkede derinleşen ekonomik kriz ve düşen hayat standartları, Aralık 2018'de kitlesel halk protestolarının başlamasına yol açmış ve 11 Nisan 2019'da ordu yönetime el koymuştu. Dönemin Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in devrilmesinden sonra Ağustos 2019'un sonunda Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Devlet Başkanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Başbakan ise Abdullah Hamdok olmuştu. Ülkedeki askeri ve sivil yetkililer, geniş çaplı siyasi ve ekonomik reformlar için geçiş dönemi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Geçtiğimiz eylül ayındaki başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi ülkede yeniden istikrarsızlığa yol açmıştı. Bugün yaşanan askeri hareketlilik, sivil ve askeri liderler arasında haftalardır artan gerilimin ardından geldi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:51Sahara Geçidi'nde kar ve tipi
07:45Bitcoin’in üçte biri 10 bin kişinin elinde
07:29Sudan’da darbe karşıtı protestolarda ölü sayısı 7’ye yükseldi
07:16Hayvancılıktan sağladıkları gelirle 35 ülke gezdiler: 'Yemekleri yanımızda götürüyoruz'
06:54Dünya'daki metal rezervlerinden daha fazlasına sahip iki yeni asteroit keşfedildi
06:30Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü: 'Ben adam gibi adamım'
06:18ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırıda 2 kişi öldü
05:44İstanbul’da kavga eden iki kardeş evi ateşe verdi: Yangın binanın tamamında etkili oldu
05:19Çevre dostu ödüllü yat 'Savannah' Bodrum'a demir attı
05:09Suriye’de Rus askeri konvoyun geçtiği yolda patlama
05:00Düğün sonrası eğlencede 'neden sormadan hesap ödedin' kavgası: Damat bacağından vuruldu
04:47Tokat'ta kamyonet uçuruma devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
04:29Fransa'da bir rahip hakkında 2 çocuğa cinsel saldırıdan soruşturma açıldı
04:12Ege Denizi'nde Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 79 göçmen kurtarıldı
04:01Bursa'da Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen taraftarlar arasında kavga
03:33Patrik Bartholomeos, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Biden ile görüştü
03:11İYİ Partili Tatlıoğlu: 10 büyükelçinin tavrını yanlış buluyoruz
03:10ABD’li yazar marketteki boş raflara tepki gösterdi: 'Burası Sovyetler Birliği mi, yoksa Amerika mı'
02:49Biden, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olacak
02:43ASKON Başkanı: Merkez Bankası faiz indirimi kararıyla yatırım ortamını desteklediğini belirtmiş oldu