Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211026/super-ligde-3-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1050200137.html
Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T17:12+0300
2021-10-26T17:12+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk
fenerbahçe
göztepe spor klübü
sivasspor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/04/1042585936_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_03b452f1945be902157fb7f05977a197.jpg
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Göztepe, Sivasspor ve Fenerbahçe çeşitli sebeplerle kurula sevk edildi.Göztepe Kulübü'nde ayrıca oyuncu Halil Akbunar, kulüp idarecileri İlhan Şahin ve Zafer Sak, kurula gönderildi.Adana Demirspor'da David Akintola'nın kural dışı hareket nedeniyle kurula sevk edildiği aktarılırken, GZT Giresunspor yöneticisi Sinan Akgün da PFDK'ye sevk edilen isim oldu.Öte yandan Spor Toto 1. Lig'den Tuzlaspor, Yılport Samsunspor, Balıkesirspor ve Kocaelispor da çeşitli gerekçelerle disipline gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20211023/tff-tahkim-kurulu-altay-ve-samuelin-cezalarini-onadi-1050110696.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/04/1042585936_59:0:808:562_1920x0_80_0_0_62272318ef240c8aca53086befa75b13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, fenerbahçe, göztepe spor klübü, sivasspor

Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

17:12 26.10.2021
© AATürkiye Futbol Federasyonu, TFF
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AA
Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Göztepe, Sivasspor ve Fenerbahçe çeşitli sebeplerle kurula sevk edildi.
Göztepe Kulübü'nde ayrıca oyuncu Halil Akbunar, kulüp idarecileri İlhan Şahin ve Zafer Sak, kurula gönderildi.
Adana Demirspor'da David Akintola'nın kural dışı hareket nedeniyle kurula sevk edildiği aktarılırken, GZT Giresunspor yöneticisi Sinan Akgün da PFDK'ye sevk edilen isim oldu.
Öte yandan Spor Toto 1. Lig'den Tuzlaspor, Yılport Samsunspor, Balıkesirspor ve Kocaelispor da çeşitli gerekçelerle disipline gönderildi.
TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
SPOR
TFF Tahkim Kurulu, Altay ve Samuel'in cezalarını onadı
23 Ekim, 17:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce