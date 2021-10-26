https://tr.sputniknews.com/20211026/super-ligde-3-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1050200137.html

Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T17:12+0300

2021-10-26T17:12+0300

2021-10-26T17:12+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

pfdk

fenerbahçe

göztepe spor klübü

sivasspor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/04/1042585936_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_03b452f1945be902157fb7f05977a197.jpg

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Göztepe, Sivasspor ve Fenerbahçe çeşitli sebeplerle kurula sevk edildi.Göztepe Kulübü'nde ayrıca oyuncu Halil Akbunar, kulüp idarecileri İlhan Şahin ve Zafer Sak, kurula gönderildi.Adana Demirspor'da David Akintola'nın kural dışı hareket nedeniyle kurula sevk edildiği aktarılırken, GZT Giresunspor yöneticisi Sinan Akgün da PFDK'ye sevk edilen isim oldu.Öte yandan Spor Toto 1. Lig'den Tuzlaspor, Yılport Samsunspor, Balıkesirspor ve Kocaelispor da çeşitli gerekçelerle disipline gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20211023/tff-tahkim-kurulu-altay-ve-samuelin-cezalarini-onadi-1050110696.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, fenerbahçe, göztepe spor klübü, sivasspor