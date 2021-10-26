https://tr.sputniknews.com/20211026/super-ligde-3-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1050200137.html
Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T17:12+0300
2021-10-26T17:12+0300
2021-10-26T17:12+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk
fenerbahçe
göztepe spor klübü
sivasspor
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Göztepe, Sivasspor ve Fenerbahçe çeşitli sebeplerle kurula sevk edildi.Göztepe Kulübü'nde ayrıca oyuncu Halil Akbunar, kulüp idarecileri İlhan Şahin ve Zafer Sak, kurula gönderildi.Adana Demirspor'da David Akintola'nın kural dışı hareket nedeniyle kurula sevk edildiği aktarılırken, GZT Giresunspor yöneticisi Sinan Akgün da PFDK'ye sevk edilen isim oldu.Öte yandan Spor Toto 1. Lig'den Tuzlaspor, Yılport Samsunspor, Balıkesirspor ve Kocaelispor da çeşitli gerekçelerle disipline gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20211023/tff-tahkim-kurulu-altay-ve-samuelin-cezalarini-onadi-1050110696.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, fenerbahçe, göztepe spor klübü, sivasspor
Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Göztepe, Sivasspor ve Fenerbahçe çeşitli sebeplerle kurula sevk edildi.
Göztepe Kulübü'nde ayrıca oyuncu Halil Akbunar, kulüp idarecileri İlhan Şahin ve Zafer Sak, kurula gönderildi.
Adana Demirspor'da David Akintola'nın kural dışı hareket nedeniyle kurula sevk edildiği aktarılırken, GZT Giresunspor yöneticisi Sinan Akgün da PFDK'ye sevk edilen isim oldu.
Öte yandan Spor Toto 1. Lig'den Tuzlaspor, Yılport Samsunspor, Balıkesirspor ve Kocaelispor da çeşitli gerekçelerle disipline gönderildi.