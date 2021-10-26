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https://tr.sputniknews.com/20211026/tokatta-kamyonet-ucuruma-devrildi-3-olu-1-yarali-1050177606.html
Tokat'ta kamyonet uçuruma devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Tokat'ta kamyonet uçuruma devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Tokat'ın Zile ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T04:47+0300
2021-10-26T04:47+0300
2021-10-26T04:47+0300
türkiye
kaza
uçurum
kamyonet
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Cengiz Akan yönetimindeki kamyonet, Zile-Yıldıztepe karayolu Hasanağa köyü yakınlarında virajı alamayarak uçuruma devrildi.Kazayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ercan Çerter ve Ferhat Çerter olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Ergül ise ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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kaza, uçurum, kamyonet
Tokat'ta kamyonet uçuruma devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Tokat'ın Zile ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Cengiz Akan yönetimindeki kamyonet, Zile-Yıldıztepe karayolu Hasanağa köyü yakınlarında virajı alamayarak uçuruma devrildi.
Kazayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan
Ercan Çerter ve F erhat Çerter olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Ergül ise ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.