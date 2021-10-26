Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211026/trafik-kazasindan-sag-kurtuldu-cikan-kavgada-dovulerek-olduruldu-1050174824.html
Trafik kazasından sağ kurtuldu çıkan kavgada dövülerek öldürüldü
Trafik kazasından sağ kurtuldu çıkan kavgada dövülerek öldürüldü
Kırklareli'nde trafik kazasının ardından çıkan kavgada bir kişi dövülerek öldürüldü. Olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T01:10+0300
2021-10-26T01:10+0300
2021-10-26T01:10+0300
yaşam
kırklareli
kavga
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049251600_152:0:1752:900_1920x0_80_0_0_e17d51ae9e21b194ad10ec057805158a.jpg
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, E.G. yönetimindeki 25 LK 650 plakalı otomobil ile S.B. yönetimindeki 34 EJL 228 plakalı otomobil Evrensekiz beldesi kavşağında çarpıştı.Kazanın ardından otomobilde bulunanlar arasında kavga çıktı.Kavgada 35 yaşındaki Gökay Karaca aldığı darbeler sonucu yaralandı.İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaca, kurtarılamadı.Jandarma olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
kırklareli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/1049251600_352:0:1552:900_1920x0_80_0_0_58460104c08156eaeaeae514ee5837d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kırklareli, kavga, kaza
Trafik kazasından sağ kurtuldu çıkan kavgada dövülerek öldürüldü
Kırklareli'nde trafik kazasının ardından çıkan kavgada bir kişi dövülerek öldürüldü. Olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kırklareli'nin
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, E.G. yönetimindeki 25 LK 650 plakalı otomobil ile S.B. yönetimindeki 34 EJL 228 plakalı otomobil Evrensekiz beldesi kavşağında çarpıştı. Kazanın ardından otomobilde bulunanlar arasında kavga çıktı.
Kavgada 35 yaşındaki
Gökay Karaca aldığı darbeler sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaca, kurtarılamadı. Jandarma olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.