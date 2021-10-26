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Trafik kazasından sağ kurtuldu çıkan kavgada dövülerek öldürüldü
Trafik kazasından sağ kurtuldu çıkan kavgada dövülerek öldürüldü
Kırklareli'nde trafik kazasının ardından çıkan kavgada bir kişi dövülerek öldürüldü. Olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T01:10+0300
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yaşam
kırklareli
kavga
kaza
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, E.G. yönetimindeki 25 LK 650 plakalı otomobil ile S.B. yönetimindeki 34 EJL 228 plakalı otomobil Evrensekiz beldesi kavşağında çarpıştı.Kazanın ardından otomobilde bulunanlar arasında kavga çıktı.Kavgada 35 yaşındaki Gökay Karaca aldığı darbeler sonucu yaralandı.İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaca, kurtarılamadı.Jandarma olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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kırklareli, kavga, kaza

Trafik kazasından sağ kurtuldu çıkan kavgada dövülerek öldürüldü

01:10 26.10.2021
© İHA / DAVUT HAS cinayet, polis, olay yeri
cinayet, polis, olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© İHA / DAVUT HAS
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Kırklareli'nde trafik kazasının ardından çıkan kavgada bir kişi dövülerek öldürüldü. Olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.G. yönetimindeki 25 LK 650 plakalı otomobil ile S.B. yönetimindeki 34 EJL 228 plakalı otomobil Evrensekiz beldesi kavşağında çarpıştı.

Kazanın ardından otomobilde bulunanlar arasında kavga çıktı.
Kavgada 35 yaşındaki Gökay Karaca aldığı darbeler sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaca, kurtarılamadı.

Jandarma olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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