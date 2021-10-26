https://tr.sputniknews.com/20211026/tugva-hakkindaki-iddialarla-ilgili-verilen-soru-onergesi-tbmmde-isleme-alindi-1050205752.html

TÜGVA hakkındaki iddialarla ilgili verilen soru önergesi TBMM'de işleme alındı

TÜGVA hakkındaki iddialarla ilgili verilen soru önergesi TBMM'de işleme alındı

TÜGVA hakkındaki iddialarla ilgili olarak verilen 100'den fazla Meclis araştırması önergesi ile yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T20:32+0300

2021-10-26T20:32+0300

2021-10-26T20:32+0300

politika

tbmm

türkiye gençlik vakfı (tügva)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/32/1040043283_0:31:1200:706_1920x0_80_0_0_56de12c3ed2bc4bd6d43c8725294a83c.jpg

TBMM Başkanlığı, 'Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) hakkında verilen bir soru önergesindeki 3 sorunun işleme alınmadığı' iddiasına ilişkin olarak söz konusu 3 sorunun, TBMM içtüzüğünün ilgili hükümlerine aykırılık taşıdığı için iade işlemine konu edildiğini açıkladı.TBMM Başkanlığı, TÜGVA ile ilgili soru önergelerinin işleme alınmadığına yönelik çıkan Haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada; bazı basın yayın organlarında, milletvekilleri tarafından TÜGVA hakkında sunulan bir soru önergesindeki 3 sorunun işleme alınmayıp, iade edildiği yönünde haberler yayımlanması üzerine, açıklamaya gerek duyulduğu ifade edildi. Başkanlık, milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı’na verilen soru önergelerinin, TBMM içtüzüğünün ilgili hükümlerine göre işleme alındığını belirtti. Söz konusu TÜGVA ile ilgili soruların ise TBMM içtüzüğünün ilgili hükümlerine aykırılık taşıdığı için iade işlemine konu edildiği bildirildi. Açıklamada, milletvekilleri tarafından sunulan yazılı soru önergeleri ve Meclis araştırması önergelerinin, Anayasa ve içtüzük hükümlerine uygunluk bakımından TBMM Başkanlığı’nca incelendiği ve yapılan değerlendirme sonucunda işleme alınarak 'Gelen Kağıtlar' listesinde yayımlandığı veya sahibine iade edildiği de vurgulandı.Bu kapsamda söz konusu haberlerde bahsi geçen soru önergesindeki üç sorunun, TBMM içtüzüğünün ilgili hükümlerine aykırılık taşıdığı için iade işlemine alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20211016/bilal-erdogan-ve-tugva-yoneticileri-hakkinda-suc-duyurusu-1049881170.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tbmm, türkiye gençlik vakfı (tügva)