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https://tr.sputniknews.com/20211026/turkiyede-yetersiz-kadavra-nedeniyle-universiteler-yurtdisindan-kadavra-temin-ediyor-1050185457.html
Türkiye'de yetersiz kadavra nedeniyle üniversiteler, yurtdışından kadavra temin ediyor
Türkiye'de yetersiz kadavra nedeniyle üniversiteler, yurtdışından kadavra temin ediyor
Türkiye'de yetersiz kadavra nedeniyle bazı üniversiteler, yurt dışından fiyatı 14 bin 500-16 bin dolar arasında değişen fiyatlarla kadavra temin ediyor... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T12:07+0300
2021-10-26T12:17+0300
türkiye
ithalat
öğrenci
doktor
kadavra
gönüllü
tıp fakültesi
hekim
kimsesizler
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Anatominin öğrenilmesinde yeri henüz doldurulamayan en önemli eğitim materyali olan kadavra, temini konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle yurt dışından fiyatı 14 bin 500-16 bin dolar arasında değişen fiyatlarla ithal ediliyor. Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde yüzün üzerinde tıp fakültesi bulunuyor ve buralarda on binlerce doktor adayı eğitim görüyor. Tıp eğitiminin en önemli ayaklarından biri olan anatomi ise yaşanan kadavra sorunu nedeniyle sekteye uğruyor. Fakültelerin kadavra ihtiyacı üç şekilde karşılanıyor: Hastanelerde ölen kimsesizler, gönüllü bağışçılar ve ithal etme. Vücudun kadavra olarak bağışlanması konusunda dinen bir sakınca olmamasına rağmen bu konudaki ön yargı ve bilgisizlik nedeniyle tıp eğitimi için yeterli düzeyde kadavra bulunamıyor. Türkiye'deki hekim adaylarının Avrupa'dakiler kadar şanslı olmadığını rakamlar da ortaya koyuyor. Kadavra-öğrenci oranı Avrupa'da bire on iken, Türkiye'de bir kadavra başına 30-40 öğrenci düşüyor. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. İlke Ali Gürses, kadavranın en önemli eğitim kaynağı olduğunu vurguladı. Gürses, "Kadavra temin etmek ülkemizde hala ciddi bir sorun. 2012 yılından önce kadavra olarak sadece devlet hastanelerinde ya da çeşitli sağlık kuruluşlarında vefat eden kişilerin, aileleri sahip çıkmadıysa, bedenleri kullanılıyordu. Daha sonraki yıllarda bu temin yolu çok azaldı. Özellikle büyükşehirlerde çok ciddi kadavra temin sıkıntısı yaşamaya başladı fakülteler. 2009 yılından sonra İstanbul'da büyük fakülteler hiç kadavra alamamaya başladılar. Bunun öncesinde senede 10-15 civarında alabiliyorlardı. Türkiye'de sadece birkaç fakülte bu yolla hala temin yapabiliyor yani kimsesiz kadavra kullanılabiliyor." dedi.
https://tr.sputniknews.com/20200626/kadavradan-rahim-nakli-yapilan-derya-sert-anne-oldu-1042330521.html
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ithalat, öğrenci, doktor, kadavra, gönüllü, tıp fakültesi, hekim, kimsesizler

Türkiye'de yetersiz kadavra nedeniyle üniversiteler, yurtdışından kadavra temin ediyor

12:07 26.10.2021 (güncellendi: 12:17 26.10.2021)
© Fotoğraf : TwitterKadavra
Kadavra - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Türkiye'de yetersiz kadavra nedeniyle bazı üniversiteler, yurt dışından fiyatı 14 bin 500-16 bin dolar arasında değişen fiyatlarla kadavra temin ediyor. Kadavra-öğrenci oranı Avrupa'da bire on iken, Türkiye'de bir kadavra başına 30-40 öğrenci düşüyor.
Anatominin öğrenilmesinde yeri henüz doldurulamayan en önemli eğitim materyali olan kadavra, temini konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle yurt dışından fiyatı 14 bin 500-16 bin dolar arasında değişen fiyatlarla ithal ediliyor.

Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinde yüzün üzerinde tıp fakültesi bulunuyor ve buralarda on binlerce doktor adayı eğitim görüyor. Tıp eğitiminin en önemli ayaklarından biri olan anatomi ise yaşanan kadavra sorunu nedeniyle sekteye uğruyor.

Fakültelerin kadavra ihtiyacı üç şekilde karşılanıyor: Hastanelerde ölen kimsesizler, gönüllü bağışçılar ve ithal etme. Vücudun kadavra olarak bağışlanması konusunda dinen bir sakınca olmamasına rağmen bu konudaki ön yargı ve bilgisizlik nedeniyle tıp eğitimi için yeterli düzeyde kadavra bulunamıyor.

Türkiye'deki hekim adaylarının Avrupa'dakiler kadar şanslı olmadığını rakamlar da ortaya koyuyor. Kadavra-öğrenci oranı Avrupa'da bire on iken, Türkiye'de bir kadavra başına 30-40 öğrenci düşüyor.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. İlke Ali Gürses, kadavranın en önemli eğitim kaynağı olduğunu vurguladı.

Gürses, "Kadavra temin etmek ülkemizde hala ciddi bir sorun. 2012 yılından önce kadavra olarak sadece devlet hastanelerinde ya da çeşitli sağlık kuruluşlarında vefat eden kişilerin, aileleri sahip çıkmadıysa, bedenleri kullanılıyordu. Daha sonraki yıllarda bu temin yolu çok azaldı. Özellikle büyükşehirlerde çok ciddi kadavra temin sıkıntısı yaşamaya başladı fakülteler. 2009 yılından sonra İstanbul'da büyük fakülteler hiç kadavra alamamaya başladılar. Bunun öncesinde senede 10-15 civarında alabiliyorlardı. Türkiye'de sadece birkaç fakülte bu yolla hala temin yapabiliyor yani kimsesiz kadavra kullanılabiliyor." dedi.
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Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert anne oldu
26 Haziran 2020, 13:36
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