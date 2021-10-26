https://tr.sputniknews.com/20211026/turkiyenin-washington-buyukelcisi-mercandan-patrik-bartholomeos-onuruna-kahvalti-1050173998.html

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'dan Patrik Bartholomeos onuruna kahvaltı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'dan Patrik Bartholomeos onuruna kahvaltı

2009 yılından sonra ilk kez ABD'ye ziyaret gerçekleştiren Fener Rum Patriği Bartholomeos, Washington'daki resmi temaslarına Büyükelçi Mercan'ın onuruna verdiği... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T00:12+0300

2021-10-26T00:12+0300

2021-10-26T00:12+0300

dünya

abd

patrik bartholomeos

büyükelçi

hasan murat mercan

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Rahatsızlığı sebebiyle geceyi Washington'daki bir hastanede geçiren Patrik Bartholomeos, yerel saatle sabah hastaneden çıktıktan sonra Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansına geldi.Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan tarafından verilen kahvaltıya katılan Bartholomeos ve beraberindeki heyetin yanı sıra sınırlı sayıda davetli de organizasyonda yer aldı.Büyükelçi Mercan, Bartholomeos'u ağırlamaktan büyük gurur duyduğunun altını çizerek, "Tüm dünyada anlayış ve barışa dayalı iş birliğinin güçlü bir savunucusu oldunuz. Küresel sorunlara yaptığınız büyük katkılar dikkate değer" yorumunda bulundu.Bartholomeos'un çabalarının daha iyi bir dünya ümitlerini diri tuttuğunu kaydeden Mercan, "Diplomasi, insanları bir araya getirmek için hizmet ettiğinde çok kuvvetli bir araçtır. Türkiye ve Yunanistan'ın bunun güzel bir örneği olduğunu düşüyorum" dedi.Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde birtakım sorunların da olduğunu vurgulayan Mercan, "Yunanistan ile diyaloğumuzu ilerletmekten memnuniyet duyarız" diye konuştu.Mercan, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin geliştirilmesinde Patrik Bartholomeos'un da önemli rolü olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye’nin işleri olduğu gibi sürdürmekten kaybedecek bir şeyi yoktur ancak herkesin iş birliği ve diyalog ortamından elde edeceği bir kazanç vardır" ifadesini kullandı.Patrik'ten 'köprüler tesis edelim' mesajıPatrik Bartholomeos ise Mercan ile tanışıklığının çok eskilere dayandığını belirterek, "Şahsınızın ABD gibi son derece önemli bir devlete büyükelçi atanmış olmasını çok anlamlı buluyoruz" ifadesini kullandı.12 yıl aradan sonra ABD'de 2 milyonu aşan cemaatiyle bir araya gelmenin kendisi için özel bir anlam ifade ettiğinin altını çizen Patrik Bartholomeos, sözlerini şöyle sürdürdü:Kahvaltının ardından kendisine hediye takdim edilen Bartholomeos, daha sonra rezidanstaki ziyaretçi defterini imzaladı.Büyükelçi Mercan ile Patrik Bartholomeos, programın sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

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abd, patrik bartholomeos, büyükelçi, hasan murat mercan