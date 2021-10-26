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https://tr.sputniknews.com/20211026/ukraynada-cocuklardan-tiktok-videosu-nazi-isbirlikcisi-banderayla-ilgili-sarki-soylediler-1050189313.html
Ukrayna’da çocuklardan TikTok videosu: Nazi işbirlikçisi Bandera’yla ilgili şarkı söylediler
Ukrayna’da çocuklardan TikTok videosu: Nazi işbirlikçisi Bandera’yla ilgili şarkı söylediler
Ukrayna’nın Ternopil kentinde birinci sınıf öğrencileri, Nazi İşbirlikçisi Stepan Bandera hakkındaki ‘Batko Naş Bandera’ (Babamız Bandera) isimli şarkıyı... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T13:33+0300
2021-10-26T13:33+0300
dünya
ukrayna
telegram
tiktok
nazi işbirlikçisi
ukraynalı milliyetçiler örgütü
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Vesti.ua’nın Telegram hesabından aktardığına göre, birinci sınıf öğrencilerinin TikTok’ta Bandera hakkındaki bir şarkıyı söyledikleri video viral haline geldi.Videoda çocuklar Nazi işbirlikçisi Ukrayna Milliyetçiler Örgütü’nün silahlı kanadı Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) şapkalarıyla görülüyor.Daha önce Strana.UA sitesi, Tiktok Ukrayna’da yaklaşık bir ay önce ilköğretim öğrencilerinin Bandera hakkındaki şarkıyı söylediği yeni bir trendin ortaya çıktığını bildirmişti. Videolardan birinde Kiev’den öğrenciler öğretmen ders işlediği sırada sınıfa giriyor ve bu şarkıyı söylüyordu. Daha sonra Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın ‘Avrupa Dayanışması’ fraksiyonundan vekiller de bu trende katılmıştı.Ukrayna Milliyetçiler Örgütü’nün (OUN) lideri Bandera, örgütün Ukrayna’nın bağımsızlığı için savaşmayı amaçladığını iddia eden silahlı kanadı Ukrayna İsyan Ordusu’nun (UPA) kurulmasında baş rol oynayanlardan biriydi. UPA Ekim 1942’de kurulmuştu. UPA ağırlıklı olarak Batı Ukrayna’da faaliyet gösteriyor ve Nazilerle İşbirliği yaparak Sovyet birliklerine karşı savaşıyordu. Mayıs 2015’te dönemin Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko OUN-UPA’ya ‘bağımsızlık savaşçıları’ statüsünü, üyelerine de sosyal güvencelerinin garantiye alınması hakkını vermişti.
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ukrayna, telegram, tiktok, nazi işbirlikçisi, ukraynalı milliyetçiler örgütü

Ukrayna’da çocuklardan TikTok videosu: Nazi işbirlikçisi Bandera’yla ilgili şarkı söylediler

13:33 26.10.2021
© REUTERSUkrayna'da aşırı sağcılar, Bandera için yürüdü
Ukrayna'da aşırı sağcılar, Bandera için yürüdü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© REUTERS
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Ukrayna’nın Ternopil kentinde birinci sınıf öğrencileri, Nazi İşbirlikçisi Stepan Bandera hakkındaki ‘Batko Naş Bandera’ (Babamız Bandera) isimli şarkıyı söyledikleri bir TikTok videosu çekti. Video, TikTok Ukrayna’da viral oldu.
Vesti.ua’nın Telegram hesabından aktardığına göre, birinci sınıf öğrencilerinin TikTok’ta Bandera hakkındaki bir şarkıyı söyledikleri video viral haline geldi.
Videoda çocuklar Nazi işbirlikçisi Ukrayna Milliyetçiler Örgütü’nün silahlı kanadı Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) şapkalarıyla görülüyor.
Daha önce Strana.UA sitesi, Tiktok Ukrayna’da yaklaşık bir ay önce ilköğretim öğrencilerinin Bandera hakkındaki şarkıyı söylediği yeni bir trendin ortaya çıktığını bildirmişti. Videolardan birinde Kiev’den öğrenciler öğretmen ders işlediği sırada sınıfa giriyor ve bu şarkıyı söylüyordu. Daha sonra Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’nın ‘Avrupa Dayanışması’ fraksiyonundan vekiller de bu trende katılmıştı.
Ukrayna Milliyetçiler Örgütü’nün (OUN) lideri Bandera, örgütün Ukrayna’nın bağımsızlığı için savaşmayı amaçladığını iddia eden silahlı kanadı Ukrayna İsyan Ordusu’nun (UPA) kurulmasında baş rol oynayanlardan biriydi. UPA Ekim 1942’de kurulmuştu. UPA ağırlıklı olarak Batı Ukrayna’da faaliyet gösteriyor ve Nazilerle İşbirliği yaparak Sovyet birliklerine karşı savaşıyordu. Mayıs 2015’te dönemin Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko OUN-UPA’ya ‘bağımsızlık savaşçıları’ statüsünü, üyelerine de sosyal güvencelerinin garantiye alınması hakkını vermişti.
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