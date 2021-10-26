https://tr.sputniknews.com/20211026/umraniyede-scooter-kazasi-iett-aracini-altinda-kalip-metrelerce-suruklendi-1050185621.html

Ümraniye'de scooter kazası: İETT aracını altında kalıp metrelerce sürüklendi

Ümraniye'de scooter kazası: İETT aracını altında kalıp metrelerce sürüklendi

İstanbul Ümraniye'de kapısını açan hafif ticari araca çarpan elektrikli scooter sürücüsü kadın, yola savrulup İETT otobüsünün altında kaldı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T12:13+0300

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otobüs

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Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan kadın, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü bu sırada hemen arkadan gelen İETT otobüsünün altında kalarak ezildi.Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. 'Metrelerce sürüklendi'Kazayı gören Atilla Topçu, “Sabah saatlerinde ofisimde oturuyordum. Büyük bir ses duydum. Dışarı fırladım. Otobüsün altında kalan scooter kullanıcısı bir kadının yerde yattığını gördüm. Orta yaşlarda bir kadındı. Duyduğumuza göre sol tarafta park eden araç sürücüsü kapısını açınca scooter kullanan kadın çarpmış ve yola savrulmuş. Otobüste üzerinden geçmiş. Yaklaşık 6 metre sürüklenmiş. Zaten yerde kanlar içerisinde yatıyordu. Ambulans geldi, yaralıyı hastaneye kaldırdı" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211025/istanbulda-elektrikli-scooter-denetimi-kaldirimda-scooter-kullananlara-314-lira-ceza-kesildi-1050155678.html

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