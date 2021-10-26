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https://tr.sputniknews.com/20211026/umraniyede-scooter-kullanan-genc-kadinin-olumune-neden-olan-surucu-tutuklandi-1050206956.html
Ümraniye’de scooter kullanan genç kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Ümraniye’de scooter kullanan genç kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
İstanbul Ümraniye’de elektrikli scooter kullanan genç kadının ölümüne neden olan araç sürücüsü, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T21:06+0300
2021-10-26T21:07+0300
yaşam
ümraniye
scooter
kaza
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İfadesinde otobüs şoförünü suçlayan şüpheli, “Hızla gelen scooter aracımın kapısına çarptı. Hemen ardından normalin üstünde hızla gelen İETT otobüsü aracımın kapısına çarpan bayana çarptı. Kadın yalnızca benim kapıma çarpmış olsaydı kesinlikle ölmezdi. Ben hayatta kalması için elimden gelen her şeyi yaptım” dedi.Kaza, Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Elektrikli scooterla seyreden İlknur Akkaya (40), yol kenarında park halinde bulunan ticari araç sürücüsü R.Ö.’nün (28) kapıyı bir anda açmasıyla kapıya çarparak yola savruldu. Kadın, yolda seyir halinde olan İETT otobüsünün altında kaldı. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olayın ardından araç sürücüsü R.Ö. ve otobüs şoförü M.Y. gözaltına alındı. Otobüs şoförü M.Y. emniyetteki ifadesinde, “Önümde seyreden elektrikli scooter üzerindeki bayan yolun sağındaki aracın sürücü kapısının aniden açılması ve bayan şahsa çarpması sonucu scooter üstündeki bayan bir anda otobüsün önüne düştü. Ben frene bastım ama aniden önüme düşmesinden dolayı hemen duramadım ve bayana çarptım. 112’yi arayıp bilgi verdim, bayanı otobüsün altından çıkardık” dedi.Otobüs şoförü M.Y., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, araç sürücüsü R.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.R.Ö. ifadesinde, “Araç içindeyken kontrol amaçlı çevreye bakmıştım. Bir şey göremeyince kapıyı açtım. Ben kapıyı açar açmaz hızlı bir şeyin bir anda kapıma çarptığını anladım. Hızla gelen scooter aracımın kapısına çarptı. Hemen ardından normalin üstünde hızla gelen İETT otobüsü aracımın kapısına çarpan bayana çarptı. Ben aracımdan hızlıca çıkıp otobüse koştum. Aracın camına vurup şoförün aracını geriye almasını söyledim. Otobüsün altından çekerek bayanı çıkardım. Otobüsün hızlı şekilde seyretmesinden dolayı bu kazanın sonucu ağırlaşmıştır. Yalnızca benim kapıma çarpmış olsaydı kadın kesinlikle ölmezdi. Ben elimden gelen her şeyi yaptım hayatta kalması için. İETT şoföründen aynı duyarlılığı göremedim. Olay sebebiyle üzgünüm, kusurumun olduğunu düşünmüyorum” dedi.Şüpheli R.Ö., mahkeme sorgusunun ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, kaza tespit tutanağı, tanık beyanları, görüntü izleme tutanağı dikkate alarak kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu gerekçe gösterdi.
https://tr.sputniknews.com/20211026/umraniyede-scooter-kazasi-iett-aracini-altinda-kalip-metrelerce-suruklendi-1050185621.html
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ümraniye, scooter, kaza

Ümraniye’de scooter kullanan genç kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

21:06 26.10.2021 (güncellendi: 21:07 26.10.2021)
© DHAÜmraniye’de scooter kullanan genç kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Ümraniye’de scooter kullanan genç kadının ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© DHA
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İstanbul Ümraniye’de elektrikli scooter kullanan genç kadının ölümüne neden olan araç sürücüsü, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.
İfadesinde otobüs şoförünü suçlayan şüpheli, “Hızla gelen scooter aracımın kapısına çarptı. Hemen ardından normalin üstünde hızla gelen İETT otobüsü aracımın kapısına çarpan bayana çarptı. Kadın yalnızca benim kapıma çarpmış olsaydı kesinlikle ölmezdi. Ben hayatta kalması için elimden gelen her şeyi yaptım” dedi.
Kaza, Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Elektrikli scooterla seyreden İlknur Akkaya (40), yol kenarında park halinde bulunan ticari araç sürücüsü R.Ö.’nün (28) kapıyı bir anda açmasıyla kapıya çarparak yola savruldu. Kadın, yolda seyir halinde olan İETT otobüsünün altında kaldı. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İETT otobüsü scooterlı sürücüyü ezdi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
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Ümraniye'de scooter kazası: İETT otobüsünün altında kalıp metrelerce sürüklendi
12:13
Olayın ardından araç sürücüsü R.Ö. ve otobüs şoförü M.Y. gözaltına alındı. Otobüs şoförü M.Y. emniyetteki ifadesinde, “Önümde seyreden elektrikli scooter üzerindeki bayan yolun sağındaki aracın sürücü kapısının aniden açılması ve bayan şahsa çarpması sonucu scooter üstündeki bayan bir anda otobüsün önüne düştü. Ben frene bastım ama aniden önüme düşmesinden dolayı hemen duramadım ve bayana çarptım. 112’yi arayıp bilgi verdim, bayanı otobüsün altından çıkardık” dedi.
Otobüs şoförü M.Y., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, araç sürücüsü R.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
R.Ö. ifadesinde, “Araç içindeyken kontrol amaçlı çevreye bakmıştım. Bir şey göremeyince kapıyı açtım. Ben kapıyı açar açmaz hızlı bir şeyin bir anda kapıma çarptığını anladım. Hızla gelen scooter aracımın kapısına çarptı. Hemen ardından normalin üstünde hızla gelen İETT otobüsü aracımın kapısına çarpan bayana çarptı. Ben aracımdan hızlıca çıkıp otobüse koştum. Aracın camına vurup şoförün aracını geriye almasını söyledim. Otobüsün altından çekerek bayanı çıkardım. Otobüsün hızlı şekilde seyretmesinden dolayı bu kazanın sonucu ağırlaşmıştır. Yalnızca benim kapıma çarpmış olsaydı kadın kesinlikle ölmezdi. Ben elimden gelen her şeyi yaptım hayatta kalması için. İETT şoföründen aynı duyarlılığı göremedim. Olay sebebiyle üzgünüm, kusurumun olduğunu düşünmüyorum” dedi.
Şüpheli R.Ö., mahkeme sorgusunun ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, kaza tespit tutanağı, tanık beyanları, görüntü izleme tutanağı dikkate alarak kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu gerekçe gösterdi.
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