https://tr.sputniknews.com/20211026/yunanistanda-gocmenleri-tasiyan-tekne-batti-4-cocuk-boguldu-1050195904.html
Yunanistan'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 çocuk boğuldu
Yunanistan'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 çocuk boğuldu
Yunanistan'a geçmeye çalışan yaklaşık 27 göçmenin bulunduğu teknenin Sakız Adası açıklarında batması sonucu 4 çocuk boğularak hayatını kaybetti. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T15:47+0300
2021-10-26T15:47+0300
2021-10-26T15:47+0300
dünya
türkiye
yunanistan
göçmen
sakız adası
sahil güvenlik
mülteci
çocuk
ölüm
tekne
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Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, Yunanistan'a geçmeye çalışan bir göçmen teknesinin Sakız Adası açıklarında battığını açıkladı. Bakan Mitarachi, yaklaşık 27 kişinin bulunduğu teknede 4 göçmen çocuğun boğularak hayatını kaybettiğini belirtti. Dört çocuğun yaşlarının 3 ile 14 arasında olduğunu ifade eden Mitarachi, 22 kişinin kurtarıldığını ve 1 kişinin de kayıp durumda olduğunu aktardı. Mitarachi, "İnsan kaçakçıları Sakız Adası açıklarında aşırı kalabalık ve denize açılmaya elverişli olmayan teknelerle hayatları tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211012/birlesmis-milletler-yunanistandan-geri-itilen-gocmenler-icin-endiseliyiz-1049752831.html
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türkiye, yunanistan, göçmen, sakız adası, sahil güvenlik, mülteci, çocuk, ölüm, tekne, mülteci krizi, boğulma, yabancıları geri gönderme merkezi
Yunanistan'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 çocuk boğuldu
Yunanistan'a geçmeye çalışan yaklaşık 27 göçmenin bulunduğu teknenin Sakız Adası açıklarında batması sonucu 4 çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, Yunanistan'a geçmeye çalışan bir göçmen teknesinin Sakız Adası açıklarında battığını açıkladı.
Bakan Mitarachi, yaklaşık 27 kişinin bulunduğu teknede 4 göçmen çocuğun boğularak hayatını kaybettiğini belirtti.
Dört çocuğun yaşlarının 3 ile 14 arasında olduğunu ifade eden Mitarachi, 22 kişinin kurtarıldığını ve 1 kişinin de kayıp durumda olduğunu aktardı.
Mitarachi, "İnsan kaçakçıları Sakız Adası açıklarında aşırı kalabalık ve denize açılmaya elverişli olmayan teknelerle hayatları tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.