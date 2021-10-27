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Sağlık Bakanı Koca: Dr. Rümeysa arkadaşımızın 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi yanlıştır
Sağlık Bakanı Koca: Dr. Rümeysa arkadaşımızın 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi yanlıştır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 36 saat nöbet sonrası kullandığı arabanın kamyona arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden asistan hekim Rumeysa Şen ile ilgili... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
fahrettin koca
sağlık bakanı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'ndeki 36 saatlik nöbet sonrası trafik kazasında hayatını kaybeden asistan hekim Rumeysa Şen'in ölümüyle ilgili açıklamada bulundu.Koca, "Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçektir. derken, kamuoyuna yansıyan doktor Rümeysa Şen'in kazadan önce 36 saat çalıştığı bilgisinin yanlış olduğunu belirtti.Bakan Koca, kazanın tüm sağlık camiasını derinden sarstığını ifade ederek, Rümeysa Şen ile ilgili kamuoyunda yanlış bilgiler olduğunu aktararak şunları söyledi:"Biyolojik şartları zorlayan nöbetler kabul edilemez" diyen Bakan Koca, Türkiye'de toplam hekim sayısı 185 bin 840 olduğunu ve ülkede nüfusa oranla bir hekime 457 kişinin düştüğünü aktardı.Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra konuşan Bakan Koca, 1. doz ile 2. doz aşı arasındaki sürenin uzatılmasının antikor düzeyinde azalmaya neden olduğunu söyledi. Bakan Koca, 3. doz aşı sırası gelenlerin bir an önce aşı olmaları gerektiğini de ifade etti.Bakan Koca, 3. doz aşı konusunda Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini anlatarak, "Bilim Kurulu, zamanı gelen üçüncü doz aşıların aksatılmadan yapılmasını ısrarla önermektedir" hatırlatması yaptı.
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fahrettin koca, sağlık bakanı

Sağlık Bakanı Koca: Dr. Rümeysa arkadaşımızın 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi yanlıştır

20:33 27.10.2021 (güncellendi: 20:57 27.10.2021)
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 36 saat nöbet sonrası kullandığı arabanın kamyona arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden asistan hekim Rumeysa Şen ile ilgili iddiaların 'yanlış' olduğunu söyledi. Bakan Koca, "Biyolojik şartları zorlayan nöbetler kabul edilemez" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'ndeki 36 saatlik nöbet sonrası trafik kazasında hayatını kaybeden asistan hekim Rumeysa Şen'in ölümüyle ilgili açıklamada bulundu.
Koca, "Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçektir. derken, kamuoyuna yansıyan doktor Rümeysa Şen'in kazadan önce 36 saat çalıştığı bilgisinin yanlış olduğunu belirtti.
Bakan Koca, kazanın tüm sağlık camiasını derinden sarstığını ifade ederek, Rümeysa Şen ile ilgili kamuoyunda yanlış bilgiler olduğunu aktararak şunları söyledi:

"Hepimizi derinden etkileyen bir olay yaşadık. Dr. Rümeysa Şen, mesleğine, bütün zorluklarına rağmen bağlı, hayatının baharında bir arkadaşımızdı. Geçtiğimiz Cumartesi günü kendisini bir trafik kazasında kaybettik. Kaza dramatikti. Hepimizi sarstı. Olay, Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan bu gencecik hekimin nöbetini tamamlayıp, hastaneden ayrılmasından iki saat kadar sonra, evine dönerken meydana geldi. Dr. Rümeysa’lar kolay yetişmiyor. Bir hekim binlerce insan arasından çıkıyor. Bir hekimin kaybı hepimiz için büyük kayıptır. Dramatik olaylarda birtakım yanlış bilgilerin, kasıt bile söz konusu olmadan, doğru bilgilermiş gibi yayılması olağandır. Bir noktaya açıklık getirmek, konuyu ele almak istiyorum. Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçektir. Dr. Rümeysa arkadaşımızın kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi ise yanlıştır. Arkadaşımız günlük mesainin ardından nöbet tutmuş, sabah hastaneden ayrılmıştır.

Olay özelinde doğru bilgi budur. Ama bu bilgi bizleri uzun çalışma saatleri gerçeğinden uzak tutmaz. Hemen belirtmek istiyorum ki, biz değil 36 saat, 24 saate varan bir çalışma süresini de insani bulmuyoruz. Sağlık Bakanı olarak bu netlikte konuşmamın dayanağını açıklayacağım.

Uzun mesailer, yoğun nöbetler asistan hekimlerimizin muzdarip olduğu eski bir sorundur. Bakanlığımızın uygulama ile ilgili yönetmeliği ise tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 11. Maddesinde şu kural vardır: 'Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir.”

"Biyolojik şartları zorlayan nöbetler kabul edilemez" diyen Bakan Koca, Türkiye'de toplam hekim sayısı 185 bin 840 olduğunu ve ülkede nüfusa oranla bir hekime 457 kişinin düştüğünü aktardı.
Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra konuşan Bakan Koca, 1. doz ile 2. doz aşı arasındaki sürenin uzatılmasının antikor düzeyinde azalmaya neden olduğunu söyledi. Bakan Koca, 3. doz aşı sırası gelenlerin bir an önce aşı olmaları gerektiğini de ifade etti.
Bakan Koca, 3. doz aşı konusunda Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini anlatarak, "Bilim Kurulu, zamanı gelen üçüncü doz aşıların aksatılmadan yapılmasını ısrarla önermektedir" hatırlatması yaptı.
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