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https://tr.sputniknews.com/20211027/abd-cinsiyet-taniminda-x-yazan-ilk-pasaportu-verdi-1050243307.html
ABD, cinsiyet tanımında X yazan ilk pasaportu verdi
ABD, cinsiyet tanımında X yazan ilk pasaportu verdi
Yurttaşlarına pasaportlarında kadın/erkek dışında cinsiyet tanımlama izni veren Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Nepal gibi az sayıda ülkenin arasına ABD de... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T20:41+0300
2021-10-27T20:46+0300
yaşam
abd
lgbt
pasaport
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Kendini ikili cinsiyet (kadın/erkek) sistemi içinde sınıflandırmayan (nonbinary) kişilerin haklarını tanıma bakımından 'dönüm noktası' diye nitelenen bir adım atan ABD, ilk kez cinsiyet kısmında X seçeneği olan pasaport çıkardı. ABD Dışişleri Bakanlığı, ilk X pasaportun kime verildiğini açıklamadı. 2015'ten beri bakanlıkla hukuk savaşı içinde olan Colorado eyaletinin interseks sakini Dana Zzyym için olup olmadığı sorusuna yanıt vermeyi reddeden Dışişleri yetkilileri, bakanlığın genelde gizliliğin koruması endişesi nedeniyle bireysel pasaport başvuruları hakkında konuşmadığını söyledi.Zzyym (Zimm), pasaport başvurusunda kadın ya da erkek seçeneklerini işaretlemek yerine kutuların üzerine interseks yazıp bakanlıktan cinsiyet kısmında X yazan pasaport talep etmişti. Başvurusu reddedilince de talebini mahkemeye taşımıştı. Mahkeme belgelerine göre fiziksel olarak muğlak cinsiyet özellikleriyle doğan, bir erkek olarak yetiştirilen, tümüyle erkek olarak gözükmesini sağlamayı başaramayan ameliyatlar geçiren Zzyym, donanmada erkek olarak görev yaptı, ancak daha sonra Colorado Eyalet Üniversitesi'nde eğitim alıp çalışırken kendini interseks olarak tanımladı. Fakat ABD Dışişleri Bakanlığı'nın X pasaport vermeyi reddetmesi yüzünden Uluslararası Interseks Örgütü'nün Meksika'da düzenlediği toplantıya gidemedi. Sonunda haziran ayında ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan pasaportlara üçüncü cinsiyet belirteci ekleme yolunda ilerlediği, ancak bilgisayar sistemlerinde kapsamlı güncellemeler gerektirdiği için bunun zaman alacağı açıklaması geldi. Bugün de ilk X pasaportu verdiğini duyuran bakanlık, nonbinary, interseks ve cinsiyet rollerine uymayan (gender-nonconforming) kişilerin hepsi için 2022 başında seçenek sunabilmeyi umduğunu belirtti. ABD'nin LGBTQ Hakları Özel Diplomatik Temsilcisi Jessica Stern, cinsiyet bölümünde X seçeneği olan ilk pasaportu 'kutlanması gereken tarihi bir hareket' olarak selamladı. 'Hükümet belgelerinin erkek/kadın tanımlamasında yansıtılandan daha geniş cinsiyet özellikleri yelpazesinin bulunduğu yaşanan gerçeklikle uyumlu hale geldiğinden' söz eden Stern, "Bir kişi gerçek kimliğini yansıtan kimlik belgeleri edindiğinde, daha büyük bir haysiyet ve saygıyla yaşar'' dedi.ABD Dışişleri yetkililerine göre tüm hükümet formlarının yayımlanmadan önce onayından geçmesi gereken Bütçe ve Yönetim Ofisi, X seçenekli pasaport başvurusu için sistem güncellemesini henüz onaylamadı. Uygulama tamamen hayata geçtiğinde, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Nepal gibi yurttaşlarına pasaportlarında kadın/erkek dışında cinsiyet tanımlama izni veren az sayıda ülkenin arasına ABD de katılacak. Stern, ABD'nin bu tecrübesini diğer ülkelere de aktarmayı ve hükümetlere bu seçeneği sunmaları için esin kaynağı olmayı umduklarını söyledi.
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abd, lgbt, pasaport

ABD, cinsiyet tanımında X yazan ilk pasaportu verdi

20:41 27.10.2021 (güncellendi: 20:46 27.10.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girABD pasaportu
ABD pasaportu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
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Yurttaşlarına pasaportlarında kadın/erkek dışında cinsiyet tanımlama izni veren Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Nepal gibi az sayıda ülkenin arasına ABD de katıldı.
Kendini ikili cinsiyet (kadın/erkek) sistemi içinde sınıflandırmayan (nonbinary) kişilerin haklarını tanıma bakımından 'dönüm noktası' diye nitelenen bir adım atan ABD, ilk kez cinsiyet kısmında X seçeneği olan pasaport çıkardı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ilk X pasaportun kime verildiğini açıklamadı. 2015'ten beri bakanlıkla hukuk savaşı içinde olan Colorado eyaletinin interseks sakini Dana Zzyym için olup olmadığı sorusuna yanıt vermeyi reddeden Dışişleri yetkilileri, bakanlığın genelde gizliliğin koruması endişesi nedeniyle bireysel pasaport başvuruları hakkında konuşmadığını söyledi.
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Zzyym (Zimm), pasaport başvurusunda kadın ya da erkek seçeneklerini işaretlemek yerine kutuların üzerine interseks yazıp bakanlıktan cinsiyet kısmında X yazan pasaport talep etmişti. Başvurusu reddedilince de talebini mahkemeye taşımıştı.
Mahkeme belgelerine göre fiziksel olarak muğlak cinsiyet özellikleriyle doğan, bir erkek olarak yetiştirilen, tümüyle erkek olarak gözükmesini sağlamayı başaramayan ameliyatlar geçiren Zzyym, donanmada erkek olarak görev yaptı, ancak daha sonra Colorado Eyalet Üniversitesi'nde eğitim alıp çalışırken kendini interseks olarak tanımladı. Fakat ABD Dışişleri Bakanlığı'nın X pasaport vermeyi reddetmesi yüzünden Uluslararası Interseks Örgütü'nün Meksika'da düzenlediği toplantıya gidemedi.
Sonunda haziran ayında ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan pasaportlara üçüncü cinsiyet belirteci ekleme yolunda ilerlediği, ancak bilgisayar sistemlerinde kapsamlı güncellemeler gerektirdiği için bunun zaman alacağı açıklaması geldi.
Bugün de ilk X pasaportu verdiğini duyuran bakanlık, nonbinary, interseks ve cinsiyet rollerine uymayan (gender-nonconforming) kişilerin hepsi için 2022 başında seçenek sunabilmeyi umduğunu belirtti.
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ABD'nin LGBTQ Hakları Özel Diplomatik Temsilcisi Jessica Stern, cinsiyet bölümünde X seçeneği olan ilk pasaportu 'kutlanması gereken tarihi bir hareket' olarak selamladı.
'Hükümet belgelerinin erkek/kadın tanımlamasında yansıtılandan daha geniş cinsiyet özellikleri yelpazesinin bulunduğu yaşanan gerçeklikle uyumlu hale geldiğinden' söz eden Stern, "Bir kişi gerçek kimliğini yansıtan kimlik belgeleri edindiğinde, daha büyük bir haysiyet ve saygıyla yaşar'' dedi.
ABD Dışişleri yetkililerine göre tüm hükümet formlarının yayımlanmadan önce onayından geçmesi gereken Bütçe ve Yönetim Ofisi, X seçenekli pasaport başvurusu için sistem güncellemesini henüz onaylamadı. Uygulama tamamen hayata geçtiğinde, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Nepal gibi yurttaşlarına pasaportlarında kadın/erkek dışında cinsiyet tanımlama izni veren az sayıda ülkenin arasına ABD de katılacak.
Stern, ABD'nin bu tecrübesini diğer ülkelere de aktarmayı ve hükümetlere bu seçeneği sunmaları için esin kaynağı olmayı umduklarını söyledi.




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