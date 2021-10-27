https://tr.sputniknews.com/20211027/abd-gida-ve-ilac-dairesi-heyeti-pfizer-biontechin-kovid-19-asisini-5-11-yas-grubuna-tavsiye-etti-1050212284.html
ABD Gıda ve İlaç Dairesi heyeti, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısını 5-11 yaş grubuna tavsiye etti
ABD Gıda ve İlaç Dairesi heyeti, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısını 5-11 yaş grubuna tavsiye etti
ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) bilim insanlarından oluşan danışma heyeti, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısını 5-11 yaş arası çocuklar için tavsiye etti. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T01:49+0300
2021-10-27T01:49+0300
2021-10-27T01:54+0300
koronavirüs
pfizer
koronavirüs
biontech
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
koronavirüs aşısı
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FDA Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi'nin 18 üyesinden 17'si, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının 5-11 yaş arası çocuklara faydasının risklerinden daha ağır bastığı fikrinde buluştu.Yapılan toplantıda, firmanın, 12 yaşın altındaki çocuklar için Kovid-19 aşısını, yetişkin dozunun üçte birine indirdiğine değinildi.FDA'nın komitenin tavsiyesini değerlendirmeye alarak bir hafta içinde bu aşı için acil kullanım onayı vermesi bekleniyor.Pfizer-BioNTech 22 Ekim'de, iki doz uygulanacak Kovid-19 aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda yüzde 90'ın üzerinde koruma sağladığını duyurmuştu.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) aşı danışmanları, kararı görüşmek ve ABD'li çocukların aşı yaptırmasını tavsiye edip etmeme kararı almak için 2 ve 3 Kasım'da toplanacak.ABD'li çocuklara Pfizer-BioNTech aşısının yapılması konusunda son söz ise CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky'ye ait olacak ve onun da izni sonrasında aşılama gelecek haftadan itibaren başlayabilecek.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pfizer, koronavirüs, biontech , amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), koronavirüs aşısı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi heyeti, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısını 5-11 yaş grubuna tavsiye etti
01:49 27.10.2021 (güncellendi: 01:54 27.10.2021)
ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) bilim insanlarından oluşan danışma heyeti, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısını 5-11 yaş arası çocuklar için tavsiye etti.
FDA Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi'nin 18 üyesinden 17'si, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının 5-11 yaş arası çocuklara faydasının risklerinden daha ağır bastığı fikrinde buluştu.
Yapılan toplantıda, firmanın, 12 yaşın altındaki çocuklar için Kovid-19 aşısını, yetişkin dozunun üçte birine indirdiğine değinildi.
FDA'nın komitenin tavsiyesini değerlendirmeye alarak bir hafta içinde bu aşı için acil kullanım onayı vermesi bekleniyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC)
aşı danışmanları, kararı görüşmek ve ABD'li çocukların aşı yaptırmasını tavsiye edip etmeme kararı almak için 2 ve 3 Kasım'da toplanacak.
ABD'li çocuklara Pfizer-BioNTech aşısının yapılması konusunda son söz ise CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky'ye ait olacak ve onun da izni sonrasında aşılama gelecek haftadan itibaren başlayabilecek.