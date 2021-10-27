https://tr.sputniknews.com/20211027/abd-gida-ve-ilac-dairesi-heyeti-pfizer-biontechin-kovid-19-asisini-5-11-yas-grubuna-tavsiye-etti-1050212284.html

ABD Gıda ve İlaç Dairesi heyeti, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısını 5-11 yaş grubuna tavsiye etti

ABD Gıda ve İlaç Dairesi heyeti, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısını 5-11 yaş grubuna tavsiye etti

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) bilim insanlarından oluşan danışma heyeti, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısını 5-11 yaş arası çocuklar için tavsiye etti. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T01:49+0300

2021-10-27T01:49+0300

2021-10-27T01:54+0300

koronavirüs

pfizer

koronavirüs

biontech

amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)

koronavirüs aşısı

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FDA Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi'nin 18 üyesinden 17'si, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının 5-11 yaş arası çocuklara faydasının risklerinden daha ağır bastığı fikrinde buluştu.Yapılan toplantıda, firmanın, 12 yaşın altındaki çocuklar için Kovid-19 aşısını, yetişkin dozunun üçte birine indirdiğine değinildi.FDA'nın komitenin tavsiyesini değerlendirmeye alarak bir hafta içinde bu aşı için acil kullanım onayı vermesi bekleniyor.Pfizer-BioNTech 22 Ekim'de, iki doz uygulanacak Kovid-19 aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda yüzde 90'ın üzerinde koruma sağladığını duyurmuştu.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) aşı danışmanları, kararı görüşmek ve ABD'li çocukların aşı yaptırmasını tavsiye edip etmeme kararı almak için 2 ve 3 Kasım'da toplanacak.ABD'li çocuklara Pfizer-BioNTech aşısının yapılması konusunda son söz ise CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky'ye ait olacak ve onun da izni sonrasında aşılama gelecek haftadan itibaren başlayabilecek.

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pfizer, koronavirüs, biontech , amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), koronavirüs aşısı