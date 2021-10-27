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ABD'de bomba ihbarı: Yollar kapatıldı
19:32 27.10.2021 (güncellendi: 19:38 27.10.2021)
© REUTERS / GAELEN MORSEABD polisi
© REUTERS / GAELEN MORSE
ABD Sağlık Bakanlığı'ndaki "bomba tehdidi" nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.
ABD Sağlık Bakanlığı'ndaki "bomba tehdidi" nedeniyle Washington polisi alarma geçti.
Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'ndaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.
🚨 NEW: @CapitolPolice are now evacuating the O'Neill House Office Building as they continue investigating a bomb threat against the U.S. Department of Health and Human Services. Ongoing coverage here: https://t.co/zJKKo9XXXG— Jordan Fischer (@JordanOnRecord) October 27, 2021
İhbar nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, Kongre ve bakanlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'nın Halkla İlişkilerden Sorumlu Sekreter Yardımcısı Sarah Lovenheim "Çok dikkatli davranarak binayı tahliye ettik. Bildirilen herhangi bir olay yok" ifadelerini kullandı.
Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
>> Here’s the alert US Capitol Police just sent out about the bomb threat at Department of Health and Human Services, close to the Capitol… @WUSA9 pic.twitter.com/XPe6oTzCaw— Mike Valerio (@MikevWUSA) October 27, 2021