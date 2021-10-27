https://tr.sputniknews.com/20211027/abdde-bomba-ihbari-yollar-kapatildi-1050241365.html

ABD'de bomba ihbarı: Yollar kapatıldı

ABD'de bomba ihbarı: Yollar kapatıldı

ABD Sağlık Bakanlığı'ndaki "bomba tehdidi" nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T19:32+0300

2021-10-27T19:32+0300

2021-10-27T19:38+0300

dünya

abd

bomba

abd sağlık ve insani hizmetler bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1044367669_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ffae7e46d60fa7ffc44134d4929167de.jpg

ABD Sağlık Bakanlığı'ndaki "bomba tehdidi" nedeniyle Washington polisi alarma geçti.Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'ndaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.İhbar nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, Kongre ve bakanlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'nın Halkla İlişkilerden Sorumlu Sekreter Yardımcısı Sarah Lovenheim "Çok dikkatli davranarak binayı tahliye ettik. Bildirilen herhangi bir olay yok" ifadelerini kullandı.Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, bomba, abd sağlık ve insani hizmetler bakanlığı