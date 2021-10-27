Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211027/abdde-bomba-ihbari-yollar-kapatildi-1050241365.html
ABD'de bomba ihbarı: Yollar kapatıldı
ABD'de bomba ihbarı: Yollar kapatıldı
ABD Sağlık Bakanlığı'ndaki "bomba tehdidi" nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T19:32+0300
2021-10-27T19:38+0300
dünya
abd
bomba
abd sağlık ve insani hizmetler bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1044367669_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ffae7e46d60fa7ffc44134d4929167de.jpg
ABD Sağlık Bakanlığı'ndaki "bomba tehdidi" nedeniyle Washington polisi alarma geçti.Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'ndaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.İhbar nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, Kongre ve bakanlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'nın Halkla İlişkilerden Sorumlu Sekreter Yardımcısı Sarah Lovenheim "Çok dikkatli davranarak binayı tahliye ettik. Bildirilen herhangi bir olay yok" ifadelerini kullandı.Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1b/1044367669_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9e10cf5b71d6ec1018a470490db4eb5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, bomba, abd sağlık ve insani hizmetler bakanlığı

ABD'de bomba ihbarı: Yollar kapatıldı

19:32 27.10.2021 (güncellendi: 19:38 27.10.2021)
© REUTERS / GAELEN MORSEABD polisi
ABD polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© REUTERS / GAELEN MORSE
Abone ol
ABD Sağlık Bakanlığı'ndaki "bomba tehdidi" nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.
ABD Sağlık Bakanlığı'ndaki "bomba tehdidi" nedeniyle Washington polisi alarma geçti.
Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'ndaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.
İhbar nedeniyle ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılırken, Kongre ve bakanlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'nın Halkla İlişkilerden Sorumlu Sekreter Yardımcısı Sarah Lovenheim "Çok dikkatli davranarak binayı tahliye ettik. Bildirilen herhangi bir olay yok" ifadelerini kullandı.
Güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:52İzmir'de ambulans görevlileri hakkında suç duyurusu: 'Eşimi sedyeden düşürüp gizlediler'
20:45İstanbul'da 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
20:41ABD, cinsiyet tanımında X yazan ilk pasaportu verdi
20:39ABD'li ilaç firması, Kovid-19 ilacının patentini BM kuruluşu ile paylaşacak
20:33Sağlık Bakanı Koca: Dr. Rümeysa arkadaşımızın 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi yanlıştır
20:16İspanya'da evini yüksek bedelle kiraya veren ev sahibine 9 bin euro ceza
20:13Ukrayna, el yapımı İHA ile Donetsk’teki bir petrol terminaline saldırdı
20:08Kılıçdaroğlu, Galatasaray Başkanı Elmas ile bir araya geldi
20:08İngiltere ordusunda 'taciz' raporu: Kadın askerlerin yüzde 22’si cinsel tacize uğruyor
20:06Rüşvet alırken suçüstü yakalan Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli memur tutuklandı
19:53İnternetten işlenen suçtan hat sahibi de sorumlu tutuldu
19:47Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı
19:46Akşener: Kabile devletleriyle bizi aynı listeye sokan vizyonu sayesinde gire gire gri listeye girdik
19:34Taliban, Afganistan'da nüfus sayımı yapmayı planlıyor
19:33Güncel koronavirüs verileri açıklandı: 26 bin 896 yeni vaka, 210 can kaybı
19:32ABD'de bomba ihbarı: Yollar kapatıldı
19:30İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Nükleer anlaşma müzakerelerine Viyana'da başlamak istemiyoruz
19:22Lavrov: Donbass'ta Türk SİHA'larının kullanıldığına dair bilgiyi inceliyoruz
19:17Diyanet açıkladı: 'Çay alımları için yanlışlıkla alkollü içecekler kodu seçildi'
19:14IMF'den ekonomik görünümdeki aşağı yönlü risklere karşı uyarı