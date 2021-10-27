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ABD'de McDonald's çalışanları greve gitti: Cinsel taciz ve şiddet son bulsun, sorumlular yargılansın
ABD'de McDonald's çalışanları greve gitti: Cinsel taciz ve şiddet son bulsun, sorumlular yargılansın
Dünyanın en büyük fast-food restoran zincirleri arasında gösterilen McDonald’s, hak gaspları ve cinsel taciz vakalarıyla yeniden gündeme geldi. ABD'deki... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T14:28+0300
2021-10-27T14:28+0300
dünya
abd
grev
cinsel taciz
mc donald's
iş bırakma
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ABD’nin 12 farklı kentinde iş bırakan restoran çalışanları, 2018 yılından bu yana şubelerdeki cinsel tacizi durdurmak için attıkları tüm adımların yetersiz kaldığını belirtti.Associated Press'te yer alan habere göre, son beş yılda en az 50 işçi, McDonald’a sözlü ve fiziksel taciz davası açtı. Nisan ayında McDonald'a, Ocak 2022'den itibaren dünya çapındaki 40 bin mağazasında cinsel taciz eğitimi, şikayetler için raporlama ve yıllık çalışan anketlerini yürürlüğe sokacağını duyurdu. Ancak işçilerin bir kısmı, bunun yeterli olmadığının altını çiziyor. İşçiler, McDonald's isim yetkisini kullanma hakkına sahip olan (franchise) tüm şube sahiplerinin restoranlardaki tacizden sorumlu tutulmasını ve yargılanmasını istiyor. Greve katılanlar arasında on yıldır McDonald'da çalışan Adriana Alvarez, “Bugün grevdeyim çünkü McDonald's'ın durmayacağımızı anlaması gerekiyor. Durdurulması gereken şey cinsel tacizdir” dedi. Öte yandan Alvarez gazetecilere verdiği görüşte, maaşların düşüklüğüne, şirket bünyesindeki hak gasplarına da dikkat çekti.
https://tr.sputniknews.com/20210902/mcdonalds-abdde-isgucu-sikintisi-gerekcesiyle-14-yasindaki-cocuklari-ise-aliyor-1048552509.html
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abd, grev, cinsel taciz, mc donald's, iş bırakma

ABD'de McDonald's çalışanları greve gitti: Cinsel taciz ve şiddet son bulsun, sorumlular yargılansın

14:28 27.10.2021
© AFP 2021 / PASCAL GUYOTMcDonalds
McDonalds - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AFP 2021 / PASCAL GUYOT
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Dünyanın en büyük fast-food restoran zincirleri arasında gösterilen McDonald’s, hak gaspları ve cinsel taciz vakalarıyla yeniden gündeme geldi. ABD'deki McDonald’s çalışanları salı günü, cinsel taciz ve şiddete karşı iş bırakma eylemi yaptı.

ABD’nin 12 farklı kentinde iş bırakan restoran çalışanları, 2018 yılından bu yana şubelerdeki cinsel tacizi durdurmak için attıkları tüm adımların yetersiz kaldığını belirtti.

Associated Press'te yer alan habere göre, son beş yılda en az 50 işçi, McDonald’a sözlü ve fiziksel taciz davası açtı.

Nisan ayında McDonald'a, Ocak 2022'den itibaren dünya çapındaki 40 bin mağazasında cinsel taciz eğitimi, şikayetler için raporlama ve yıllık çalışan anketlerini yürürlüğe sokacağını duyurdu.

Ancak işçilerin bir kısmı, bunun yeterli olmadığının altını çiziyor. İşçiler, McDonald's isim yetkisini kullanma hakkına sahip olan (franchise) tüm şube sahiplerinin restoranlardaki tacizden sorumlu tutulmasını ve yargılanmasını istiyor.

Greve katılanlar arasında on yıldır McDonald'da çalışan Adriana Alvarez, “Bugün grevdeyim çünkü McDonald's'ın durmayacağımızı anlaması gerekiyor. Durdurulması gereken şey cinsel tacizdir” dedi. Öte yandan Alvarez gazetecilere verdiği görüşte, maaşların düşüklüğüne, şirket bünyesindeki hak gasplarına da dikkat çekti.
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