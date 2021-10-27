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ABD'de siber ve dijital politikalar için büro kurma hazırlığı
ABD'de siber ve dijital politikalar için büro kurma hazırlığı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bakanlıktan bir büyükelçinin uhdesinde siber ve dijital politikaları bürosu kurmayı planladıklarını açıkladı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T22:32+0300
2021-10-27T22:32+0300
dünya
abd
antony blinken
dijital
siber
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ABD'de Dışişleri Enstitüsünde "ABD diplomasisini modernize etmek" üzerine konuşma yapan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bakan Yardımcısı Sherman McKeon'un Kongre ve kurum dışındaki uzmanların görüşlerini almayı da içeren detaylı incelemesinden sonra Kongrenin de desteği ile siber alan ve dijital politikalar üzerine bir büyükelçinin uhdesinde olacak şekilde yeni bir büro kurma niyetim var" dedi.Blinken ayrıca kritik ve yeni ortaya çıkan teknolojiler üzerine özel bir temsilci atamayı düşündüklerini belirtti.'Afganistan'dan ders çıkarmalıyız'Bakanlığın deneyimlerinden ders çıkarma noktasında başarı sağlayamadığını belirten Bakan Blinken, Afganistan'ın eski çalışmalardan ders çıkarma konusunda önemli bir örnek olduğunu söyledi.ABD'nin çekilme sırasında Afganistan'dan 120 binden fazla insanı tahliye ettiğini aktaran Bilnken, "Bununla birlikte, bu operasyon inanılmaz derecede zordu. Ve şimdi geriye dönüp baktığımızda sorabileceğimiz ve sormamız gereken birçok şey var. Farklı şeyler yapabilir miydik? Bu adımı (tahliyeleri) farklı atabilir miydik? Önce bu fikri denemeli miydik? Bu karara daha çabuk varabilir miydik? Kısa sürede çok şey öğrendik ama zor yoldan öğrendik" dedi.Blinken, Afganistan'dan çekilme sürecinde yaşananlar ve tahliyeler ile ilgili Bakanlık bünyesinde bir dizi inceleme talimatı verdiğini kaydetti.
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abd, antony blinken, dijital, siber

ABD'de siber ve dijital politikalar için büro kurma hazırlığı

22:32 27.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girABD bayrağı
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bakanlıktan bir büyükelçinin uhdesinde siber ve dijital politikaları bürosu kurmayı planladıklarını açıkladı.
ABD'de Dışişleri Enstitüsünde "ABD diplomasisini modernize etmek" üzerine konuşma yapan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bakan Yardımcısı Sherman McKeon'un Kongre ve kurum dışındaki uzmanların görüşlerini almayı da içeren detaylı incelemesinden sonra Kongrenin de desteği ile siber alan ve dijital politikalar üzerine bir büyükelçinin uhdesinde olacak şekilde yeni bir büro kurma niyetim var" dedi.
Blinken ayrıca kritik ve yeni ortaya çıkan teknolojiler üzerine özel bir temsilci atamayı düşündüklerini belirtti.

'Afganistan'dan ders çıkarmalıyız'

Bakanlığın deneyimlerinden ders çıkarma noktasında başarı sağlayamadığını belirten Bakan Blinken, Afganistan'ın eski çalışmalardan ders çıkarma konusunda önemli bir örnek olduğunu söyledi.
ABD'nin çekilme sırasında Afganistan'dan 120 binden fazla insanı tahliye ettiğini aktaran Bilnken, "Bununla birlikte, bu operasyon inanılmaz derecede zordu. Ve şimdi geriye dönüp baktığımızda sorabileceğimiz ve sormamız gereken birçok şey var. Farklı şeyler yapabilir miydik? Bu adımı (tahliyeleri) farklı atabilir miydik? Önce bu fikri denemeli miydik? Bu karara daha çabuk varabilir miydik? Kısa sürede çok şey öğrendik ama zor yoldan öğrendik" dedi.
Blinken, Afganistan'dan çekilme sürecinde yaşananlar ve tahliyeler ile ilgili Bakanlık bünyesinde bir dizi inceleme talimatı verdiğini kaydetti.
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