https://tr.sputniknews.com/20211027/abdde-sigara-satislari-20-yilin-ardindan-2020de-ilk-kez-artti-1050245647.html

ABD'de sigara satışları 20 yılın ardından 2020'de ilk kez arttı

ABD'de sigara satışları 20 yılın ardından 2020'de ilk kez arttı

ABD'de 20 yıldır düşen sigara satışlarının 2020 yılında yükseliş gösterdiği bildirildi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T21:58+0300

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abd

sigara

2020

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ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun raporu, ülkede sigara satışlarının yüzde 0,4 oranında arttığını ortaya koydu.Buna göre, toptan satılan sigara sayısı 2020'de 202,9 milyardan 203,7 milyara yükseldi.Yüksek olmasa da artış, 20 yıldır düzenli biçimde düşen sigara kullanımı eğilimlerinde bir değişikliği yansıtması bakımından dikkat çekici olarak değerlendirildi.Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu yalnızlık, stres ve belirsizliğin, madde kullanımı için uygun bir ortam oluşturduğunu ifade etti.Bu yıl hisse değeri yüzde 16 oranında artan Marlboro sigaralarının üreticisi Altria, Amerikalıların salgın kapanması sırasında nikotini yeniden hayatlarına aldıklarını açıklamıştı.Geçen yıl yayınlanan bir araştırma, 2020 yılında ülkede alkol tüketimi sıklığının bir önceki yıla göre yüzde 14 arttığını ortaya koymuştu.

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abd, sigara, 2020