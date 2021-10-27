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https://tr.sputniknews.com/20211027/abdli-teknoloji-sirketleri-gelirlerini-artirdi-1050215766.html
ABD'li teknoloji şirketleri gelirlerini artırdı
ABD'li teknoloji şirketleri gelirlerini artırdı
ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft, Google'ın ana kuruluşu Alphabet ve Twitter bu yılın temmuz-eylül döneminde gelirlerinin arttığını duyurdu. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T06:56+0300
2021-10-27T06:54+0300
dünya
microsoft
alphabet
kar
bilanço
şirket
twitter
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Mali takviminde temmuz-eylül dönemini ilk çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.Buna göre, şirketin geliri, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 45.3 milyar dolara ulaştı. Microsoft 2020'nin temmuz-eylül döneminde 37.2 milyar dolarlık gelir elde etmişti. Böylece, Microsoft'un geliri 2018'den bu yana en hızlı yükselişi gösterdi.Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 48 artarak 20,5 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 13,9 milyar dolar olmuştu.Microsoft'un hisse başına karı da bu dönemde 1.82 dolardan 2.71 dolara yükseldi.Google'ın ana kuruluşu Alphabet de 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu paylaştı.Buna göre, Alphabet'in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 65,1 milyar dolara çıktı. Şirket, 2020'nin aynı döneminde 46,2 milyar dolar gelir açıklamıştı. Arama devinin ana kuruluşu, 14 yılın en yüksek çeyreklik gelir artışını kaydetti.Alphabet'in net karı da üçüncü çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 68,4 artışla 18.9 milyar dolara yükseldi. Alphabet, geçen senenin üçüncü çeyreğinde 11,2 milyar dolar net kar elde etmişti.Firmanın geçen yılın temmuz-eylül döneminde 16.40 dolar olan hisse başına karı ise bu senenin aynı döneminde 27,99 dolara çıktı. Böylece Alphabet, bu dönemde elde ettiği karla rekor kaydetti.Twitter zarar açıkladıTwitter da temmuz-eylül dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı.Buna göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artarak 1,28 milyar dolara çıktı. Şirket 2020'nin üçüncü çeyreğinde 936,2 milyon dolarlık gelir elde etmişti.Şirket yılın üçüncü çeyreğinde 537 milyon dolar zarar etti. Twitter, 2020'nin üçüncü çeyreğinde yaklaşık 29 milyon dolarlık kar açıklamıştı.Twitter'ın bu yılın üçüncü çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 13 artarak 211 milyona ulaştı.
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microsoft, alphabet, kar, bilanço, şirket, twitter

ABD'li teknoloji şirketleri gelirlerini artırdı

06:56 27.10.2021
© AFP 2021 / Justin TallisGoogle - Apple - Microsoft - Amazon - Facebook
Google - Apple - Microsoft - Amazon - Facebook - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AFP 2021 / Justin Tallis
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ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft, Google'ın ana kuruluşu Alphabet ve Twitter bu yılın temmuz-eylül döneminde gelirlerinin arttığını duyurdu.
Mali takviminde temmuz-eylül dönemini ilk çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 45.3 milyar dolara ulaştı. Microsoft 2020'nin temmuz-eylül döneminde 37.2 milyar dolarlık gelir elde etmişti. Böylece, Microsoft'un geliri 2018'den bu yana en hızlı yükselişi gösterdi.
Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 48 artarak 20,5 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 13,9 milyar dolar olmuştu.

Microsoft'un hisse başına karı da bu dönemde 1.82 dolardan 2.71 dolara yükseldi.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet de 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu paylaştı.

Buna göre, Alphabet'in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 65,1 milyar dolara çıktı. Şirket, 2020'nin aynı döneminde 46,2 milyar dolar gelir açıklamıştı. Arama devinin ana kuruluşu, 14 yılın en yüksek çeyreklik gelir artışını kaydetti.

Alphabet'in net karı da üçüncü çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 68,4 artışla 18.9 milyar dolara yükseldi. Alphabet, geçen senenin üçüncü çeyreğinde 11,2 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın geçen yılın temmuz-eylül döneminde 16.40 dolar olan hisse başına karı ise bu senenin aynı döneminde 27,99 dolara çıktı. Böylece Alphabet, bu dönemde elde ettiği karla rekor kaydetti.

Twitter zarar açıkladı

Twitter da temmuz-eylül dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artarak 1,28 milyar dolara çıktı. Şirket 2020'nin üçüncü çeyreğinde 936,2 milyon dolarlık gelir elde etmişti.

Şirket yılın üçüncü çeyreğinde 537 milyon dolar zarar etti. Twitter, 2020'nin üçüncü çeyreğinde yaklaşık 29 milyon dolarlık kar açıklamıştı.

Twitter'ın bu yılın üçüncü çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 13 artarak 211 milyona ulaştı.
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