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Abdulkadir Selvi: İmamoğlu cumhurbaşkanı, Akşener başbakan modeli
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu cumhurbaşkanı, Akşener başbakan modeli
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T09:29+0300
2021-10-27T09:29+0300
politika
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ak parti
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mhp
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
cumhurbaşkanlığı
ekrem imamoğlu
iyi parti
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Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanlığı adaylığı için İYİ Parti Lideri Akşener'in İBB Başkanı İmamoğlu'na güçlü mesajlarla destek verdiğini öne sürdü.Selvi yazısında şunları ifade etti:'Kılıçdaroğlu'nun önünü kesme hamlesi'Akşener'in İmamoğlu için verdiği etkili mesajları, Kılıçdaroğlu için kullanmadığına dikkat çeken Selvi, "Meral Akşener, İmamoğlu konusunda verdiği bu güçlü mesajların hiçbirini Kılıçdaroğlu için kullanmadı. Sadece Tunceli’de cumhurbaşkanı olmak Kılıçdaroğlu’nun da hakkıdır dedi. Ama Ekrem İmamoğlu ile tarihten örnek getirdi. Yetmedi maneviyatı devreye soktu. “Rabbi yessir” dedi. Bunun anlamı Kılıçdaroğlu’na sen cumhurbaşkanı adayı olma demektir. Bunun başka bir anlamı da ‘İmamoğlu aday olursa kazanır, Kılıçdaroğlu sen aday olup Millet İttifakı’na seçimleri kaybettirme’dir. Akşener en önemli hamlelerinden birini yaptı. Kılıçdaroğlu’nun önünü önce tarihle sonra maneviyatla kesmeye çalıştı. Ama asıl bundan sonra Kılıçdaroğlu’nun hamlesi ne olacak? Muhalefette 2023 seçimlerini kazanma umudu doğduğu için cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kıran kırana bir mücadele yaşanıyor" dedi.'Akşener düşündüğü modeli açıklamış oldu'İYİ Parti Lideri Akşener'in kafasındaki modeli açıkladığını belirten Selvi, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20210924/aksener-cumhurbaskani-adayi-olmayacagini-acikladi-1049229638.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, mhp, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, cumhurbaşkanlığı, ekrem imamoğlu, iyi parti

Abdulkadir Selvi: İmamoğlu cumhurbaşkanı, Akşener başbakan modeli

09:29 27.10.2021
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için güçlü mesajlar verdiğini, CHP Lideri Kılıçdaroğlu için ise 'bu mesajların hiçbirini kullanmadığını' dile getirdi.
Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanlığı adaylığı için İYİ Parti Lideri Akşener'in İBB Başkanı İmamoğlu'na güçlü mesajlarla destek verdiğini öne sürdü.
Selvi yazısında şunları ifade etti:
"Meral Akşener daha önce Ekrem İmamoğlu’nu İkinci Fatih’e benzetmişti. Şimdi de, “Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AKP bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana ‘Ekrem kardeşimin yüzünde rabbi yessir gördüm’ dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar” dedi. “Rabbi yessir” duası, “Rabbim kolaylaştır. Zorlaştırma. Rabbim (İşlerimi) hayırla sonuçlandır” anlamına geliyor. Ama “Ekrem kardeşimin yüzünde rabbi yessir gördüm” demek onun yüzünde kazanacağının işaretini gördüm anlamına geliyor. Bu arada Meral Hanım’ın ablası, daha önce Tayyip Bey’in başarısı için Fetih suresinin okunduğu dua halkasında yer alan birisiymiş. Cumhurbaşkanı adaylığı işi duaya kaldı demezseniz, Meral Akşener en etkili mesajını “Rabbi yessir” üzerinden verdi. Akşener daha ne desin? Bir tek benim cumhurbaşkanı adayım Ekrem İmamoğlu demedi. Ama cumhurbaşkanı adayının belirleneceği masa kurulduğunda da onu söyleyeceğe benziyor."

'Kılıçdaroğlu'nun önünü kesme hamlesi'

Akşener'in İmamoğlu için verdiği etkili mesajları, Kılıçdaroğlu için kullanmadığına dikkat çeken Selvi, "Meral Akşener, İmamoğlu konusunda verdiği bu güçlü mesajların hiçbirini Kılıçdaroğlu için kullanmadı. Sadece Tunceli’de cumhurbaşkanı olmak Kılıçdaroğlu’nun da hakkıdır dedi. Ama Ekrem İmamoğlu ile tarihten örnek getirdi. Yetmedi maneviyatı devreye soktu. “Rabbi yessir” dedi. Bunun anlamı Kılıçdaroğlu’na sen cumhurbaşkanı adayı olma demektir. Bunun başka bir anlamı da ‘İmamoğlu aday olursa kazanır, Kılıçdaroğlu sen aday olup Millet İttifakı’na seçimleri kaybettirme’dir. Akşener en önemli hamlelerinden birini yaptı. Kılıçdaroğlu’nun önünü önce tarihle sonra maneviyatla kesmeye çalıştı. Ama asıl bundan sonra Kılıçdaroğlu’nun hamlesi ne olacak? Muhalefette 2023 seçimlerini kazanma umudu doğduğu için cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kıran kırana bir mücadele yaşanıyor" dedi.

'Akşener düşündüğü modeli açıklamış oldu'

İYİ Parti Lideri Akşener'in kafasındaki modeli açıkladığını belirten Selvi, şöyle devam etti:
"Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmadığını, başbakanlığa talip olduğunu açıklamıştı. Akşener’in başbakan olması için parlamenter sisteme dönülmesi ve İYİ Parti’nin seçimlerde birinci parti olarak çıkması gerekiyordu. Dolambaçlı bir yoldu. Muhalefet Anayasa’yı değiştirecek sayıya ulaşacak mı, Anayasa’yı değiştirip referanduma gitse evet oyu çıkacak mı, sistem değişse Akşener’in partisi seçimlerden birinci parti olarak çıkacak mı gibi sorular gündemdeydi. Ama Akşener nasıl bir model düşündüğünü açıklamış oldu. Parlamenter sisteme geçmeden önce sembolik bir cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin fiilen başbakan olarak görev yaptığı bir sistem. “Cumhurbaşkanı seçildi. Hemen hızlı bir şekilde yürütmeden sorumlu bir başkan yardımcısı tespit edilebilir. Başbakan gibi çalışacak bir başkan yardımcısı tespit edilebilir. Bir cumhurbaşkanı olacak fakat o parlamenter cumhurbaşkanı gibi sembolik çalışacak. Bir başkan yardımcısı olacak, o başbakan gibi çalışacak” dedi. Bunun adı şu: Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı; Meral Akşener başbakan."
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
POLİTİKA
Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıkladı
24 Eylül, 23:19
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