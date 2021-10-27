Abdulkadir Selvi: İmamoğlu cumhurbaşkanı, Akşener başbakan modeli

"Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmadığını, başbakanlığa talip olduğunu açıklamıştı. Akşener’in başbakan olması için parlamenter sisteme dönülmesi ve İYİ Parti’nin seçimlerde birinci parti olarak çıkması gerekiyordu. Dolambaçlı bir yoldu. Muhalefet Anayasa’yı değiştirecek sayıya ulaşacak mı, Anayasa’yı değiştirip referanduma gitse evet oyu çıkacak mı, sistem değişse Akşener’in partisi seçimlerden birinci parti olarak çıkacak mı gibi sorular gündemdeydi. Ama Akşener nasıl bir model düşündüğünü açıklamış oldu. Parlamenter sisteme geçmeden önce sembolik bir cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin fiilen başbakan olarak görev yaptığı bir sistem. “Cumhurbaşkanı seçildi. Hemen hızlı bir şekilde yürütmeden sorumlu bir başkan yardımcısı tespit edilebilir. Başbakan gibi çalışacak bir başkan yardımcısı tespit edilebilir. Bir cumhurbaşkanı olacak fakat o parlamenter cumhurbaşkanı gibi sembolik çalışacak. Bir başkan yardımcısı olacak, o başbakan gibi çalışacak” dedi. Bunun adı şu: Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı; Meral Akşener başbakan."