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AB'nin en üst mahkemesinden 'yargı bağımsızlığına müdahale eden' Polonya'ya günde 1 milyon euro ceza
AB'nin en üst mahkemesinden 'yargı bağımsızlığına müdahale eden' Polonya'ya günde 1 milyon euro ceza
Avrupa Adalet Divanı, Polonya Yüksek Mahkemesi Disiplin Dairesi’ni devredışı bırakmadığı için Varşova'yı günlük 1 milyon euro ödeyeceği para cezasına... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T17:27+0300
2021-10-27T17:27+0300
dünya
polonya
ab
avrupa adalet divanı
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Avrupa Birliği (AB) ile üyesi Polonya arasındaki hukukun üstünlüğü kavgasında yeni bir perde açıldı. AB'nin en üst mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Polonya Yüksek Mahkemesi Disiplin Dairesi’ni devredışı bırakmadığı için Varşova'yı günlük 1 milyon euro ödeyeceği para cezasına çarptırdı. Avrupa Adalet Divanı'nın kararında 'AB'nin yasal düzenine, özellikle hukukun üstünlüğü gibi üzerine kurulu olduğu değerlere ciddi ve tamir edilemez zararların verilmesini engelleme bakımından bu cezanın gerekli olduğu' belirtildi. Milliyetçi-muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) iktidarının çoğunlukta olduğu parlamento tarafından üyeleri seçilen Polonya Yüksek Mahkemesi Disiplin Dairesi, verdikleri kararlar nedeniyle yargıçları cezalandırma yetkisine sahip. Yargıçları susturma ve hükümet politikalarına uygun karar vermeye zorlama aracı olarak eleştirilen Disiplin Dairesi, Brüksel tarafından AB hukukunun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkesinin ihlali olarak görülüyor.Dolayısıyla AB'nin icra organı Avrupa Komisyonu'na başvurusu üzerine Avrupa Adalet Divanı, temmuzda dairenin faaliyetlerinin derhal askıya alınması kararını vermişti. Daireyi kapatma sözü veren Başbakan Mateusz Morawiecki, o zamandan beri AB'yle tutuştukları hukuk kavgasını hararetlendirdiklerinden, bu sözünü de yerine getirmedi. Bu kez Avrupa Adalet Divanı'ndan Varşova'nın daireyi feshetmediği müddetçe Avrupa Komisyonu'na günde 1 milyon euro para cezası ödemesi kararı çıktı. Başbakan Morawiecki'nin geçen hafta AB zirvesinde diğer AB liderlerini şantaj yapmakla ve 3. Dünya Savaşı çıkarma tehdidi yaratmakla suçlamasını yankılayan Adalet Bakan Yardımcısı Sebastian Kaleta, Adalet Divanı kararını 'gasp ve şantaj' diye niteleyerek kınadı. Kaleta, "AB mahkemesi, Polonya anayasasını ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tamamen görmezden geliyor. Yetkileri dışında faaliyet gösterip mali ceza ve geçici tedbir uygulamasını kötüye kullanıyor" dedi. Hükümet Sözcüsü Piotr Muller de "Ülkemize karşı girilen cezalandırma ve şantaj yolu, doğru yol değil" diye tweetledi.AB ile Polonya arasındaki yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve AB hukukunun ulusal yasaların üstünde olması gibi konulardaki anlaşmazlıklar son dönemde tırmandı. Başbakan Morawiecki'nin inceleme talebi uyarınca, Polonya Anayasa Mahkemesi, 'AB müktesebatının kısmen Polonya Anayasası'na uymadığına ve ulusal yasaların bazı alanlarda AB hukukundan önce geldiğine' dair karar verdi. Hükümet de karar sahip çıktı. Bu da geçen haftaki AB zirvesinde çok sert söz düelloları yaşanmasına yol açtı. Bazı üye ülkeler, Polonya ve AB ile benzer sorunlar yaşayan Macaristan'a koronavirüs pandemisinin ekonomik sonuçlarıyla mücadele amacıyla hazırlanan AB kurtarma fonundan verilecek payın şartlılık mekanizması gereği onaylanmamasını istedi. Kurtarma fonundan Polonya'nın payına düşen 36 milyar euronun akıbeti şimdilik meçhul.Birliğin köprüleri atma noktasına geldiği Polonya için ufukta AB'den çıkış (Polexit) olup olmadığı tartışılıyor. Ancak AB üyesi olarak kalmak, Polonya nüfusunun ezici çoğunluğu tarafından destekleniyor.
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polonya, ab, avrupa adalet divanı

AB'nin en üst mahkemesinden 'yargı bağımsızlığına müdahale eden' Polonya'ya günde 1 milyon euro ceza

17:27 27.10.2021
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği - AB
Avrupa Birliği - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© REUTERS / Yves Herman
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Avrupa Adalet Divanı, Polonya Yüksek Mahkemesi Disiplin Dairesi’ni devredışı bırakmadığı için Varşova'yı günlük 1 milyon euro ödeyeceği para cezasına çarptırdı. İktidarın atadığı Polonya Yüksek Mahkemesi Disiplin Dairesi, verdikleri kararlar nedeniyle yargıçları cezalandırma yetkisine sahip.
Avrupa Birliği (AB) ile üyesi Polonya arasındaki hukukun üstünlüğü kavgasında yeni bir perde açıldı. AB'nin en üst mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Polonya Yüksek Mahkemesi Disiplin Dairesi’ni devredışı bırakmadığı için Varşova'yı günlük 1 milyon euro ödeyeceği para cezasına çarptırdı. Avrupa Adalet Divanı'nın kararında 'AB'nin yasal düzenine, özellikle hukukun üstünlüğü gibi üzerine kurulu olduğu değerlere ciddi ve tamir edilemez zararların verilmesini engelleme bakımından bu cezanın gerekli olduğu' belirtildi.
Milliyetçi-muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) iktidarının çoğunlukta olduğu parlamento tarafından üyeleri seçilen Polonya Yüksek Mahkemesi Disiplin Dairesi, verdikleri kararlar nedeniyle yargıçları cezalandırma yetkisine sahip. Yargıçları susturma ve hükümet politikalarına uygun karar vermeye zorlama aracı olarak eleştirilen Disiplin Dairesi, Brüksel tarafından AB hukukunun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkesinin ihlali olarak görülüyor.
Dolayısıyla AB'nin icra organı Avrupa Komisyonu'na başvurusu üzerine Avrupa Adalet Divanı, temmuzda dairenin faaliyetlerinin derhal askıya alınması kararını vermişti. Daireyi kapatma sözü veren Başbakan Mateusz Morawiecki, o zamandan beri AB'yle tutuştukları hukuk kavgasını hararetlendirdiklerinden, bu sözünü de yerine getirmedi. Bu kez Avrupa Adalet Divanı'ndan Varşova'nın daireyi feshetmediği müddetçe Avrupa Komisyonu'na günde 1 milyon euro para cezası ödemesi kararı çıktı.
Başbakan Morawiecki'nin geçen hafta AB zirvesinde diğer AB liderlerini şantaj yapmakla ve 3. Dünya Savaşı çıkarma tehdidi yaratmakla suçlamasını yankılayan Adalet Bakan Yardımcısı Sebastian Kaleta, Adalet Divanı kararını 'gasp ve şantaj' diye niteleyerek kınadı. Kaleta, "AB mahkemesi, Polonya anayasasını ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tamamen görmezden geliyor. Yetkileri dışında faaliyet gösterip mali ceza ve geçici tedbir uygulamasını kötüye kullanıyor" dedi. Hükümet Sözcüsü Piotr Muller de "Ülkemize karşı girilen cezalandırma ve şantaj yolu, doğru yol değil" diye tweetledi.
AB ile Polonya arasındaki yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve AB hukukunun ulusal yasaların üstünde olması gibi konulardaki anlaşmazlıklar son dönemde tırmandı.
Başbakan Morawiecki'nin inceleme talebi uyarınca, Polonya Anayasa Mahkemesi, 'AB müktesebatının kısmen Polonya Anayasası'na uymadığına ve ulusal yasaların bazı alanlarda AB hukukundan önce geldiğine' dair karar verdi. Hükümet de karar sahip çıktı. Bu da geçen haftaki AB zirvesinde çok sert söz düelloları yaşanmasına yol açtı. Bazı üye ülkeler, Polonya ve AB ile benzer sorunlar yaşayan Macaristan'a koronavirüs pandemisinin ekonomik sonuçlarıyla mücadele amacıyla hazırlanan AB kurtarma fonundan verilecek payın şartlılık mekanizması gereği onaylanmamasını istedi. Kurtarma fonundan Polonya'nın payına düşen 36 milyar euronun akıbeti şimdilik meçhul.
Birliğin köprüleri atma noktasına geldiği Polonya için ufukta AB'den çıkış (Polexit) olup olmadığı tartışılıyor. Ancak AB üyesi olarak kalmak, Polonya nüfusunun ezici çoğunluğu tarafından destekleniyor.
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