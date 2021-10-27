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'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişiminde 6 sanığa hapis cezası
'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişiminde 6 sanığa hapis cezası
'Adalet Yürüyüşü' sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast girişimine ilişkin yerel mahkemenin haklarında verdiği kararın Ankara Bölge Adliye... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T18:02+0300
2021-10-27T18:02+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
adalet yürüyüşü
mahkeme
dava
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran 2017'de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli etabına kiralık minibüsle saldırı planladıkları iddiasıyla Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda yakalanan, IŞİD şüphelisi Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Soruşturma sonunda 5'i tutuklu, 1'i firari, toplam 28 sanık hakkında, birleşen 2 dosyada, 'anayasayı ihlal', 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlarından dava açıldı.2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar S.K, C.K, B.K, B.Ç. ve A.K. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ş.O. ise duruşmaya katılmadı. Duruşma savcısı mütalaasını yineleyerek, tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.Sanık C.K. esasa ilişkin savunmasında, hiçbir terör örgütü ile yan yana olmadığını öne sürdü. Yaklaşık 5 yıldır yargılandığı dosyadan dolayı psikolojisinin bozulduğunu ve mağdur olduğunu öne süren C.K, beraatini talep etti.Diğer 4 sanık da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini ve terör örgütü ile hiçbir bağları olmadığını savunarak beraatlerini istedi.Mahkeme heyeti, 6 sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verdiği önceki cezaları yineleyerek, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.
https://tr.sputniknews.com/20210207/kilicdarogluna-suikast-girisimi-davasinda-karar-1043750976.html
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kemal kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşü, mahkeme, dava

'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişiminde 6 sanığa hapis cezası

18:02 27.10.2021
© AFP 2021 / Adem AltanCHP lideri Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Ankara'dan İstanbul'a 'Adalet Yürüyüşü' başlattı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Ankara'dan İstanbul'a 'Adalet Yürüyüşü' başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AFP 2021 / Adem Altan
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'Adalet Yürüyüşü' sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast girişimine ilişkin yerel mahkemenin haklarında verdiği kararın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından 6 sanığın yeniden yargılanmasında karar çıktı. Çeşitli cezalara çarptırılan 27 sanıktan 6'sı, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran 2017'de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli etabına kiralık minibüsle saldırı planladıkları iddiasıyla Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda yakalanan, IŞİD şüphelisi Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alınıp tutuklandı.
Soruşturma sonunda 5'i tutuklu, 1'i firari, toplam 28 sanık hakkında, birleşen 2 dosyada, 'anayasayı ihlal', 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlarından dava açıldı.
CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Adalet Yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2021
DÜNYA
Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi davasında karar
7 Şubat, 14:45
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar S.K, C.K, B.K, B.Ç. ve A.K. ile avukatları hazır bulundu.
Tutuksuz sanık Ş.O. ise duruşmaya katılmadı. Duruşma savcısı mütalaasını yineleyerek, tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık C.K. esasa ilişkin savunmasında, hiçbir terör örgütü ile yan yana olmadığını öne sürdü. Yaklaşık 5 yıldır yargılandığı dosyadan dolayı psikolojisinin bozulduğunu ve mağdur olduğunu öne süren C.K, beraatini talep etti.
Diğer 4 sanık da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini ve terör örgütü ile hiçbir bağları olmadığını savunarak beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, 6 sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verdiği önceki cezaları yineleyerek, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.
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