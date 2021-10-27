https://tr.sputniknews.com/20211027/adalet-yuruyusune-saldiri-girisiminde-6-saniga-hapis-cezasi-1050238928.html

'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişiminde 6 sanığa hapis cezası

'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişiminde 6 sanığa hapis cezası

'Adalet Yürüyüşü' sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast girişimine ilişkin yerel mahkemenin haklarında verdiği kararın Ankara Bölge Adliye... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T18:02+0300

2021-10-27T18:02+0300

2021-10-27T18:02+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

adalet yürüyüşü

mahkeme

dava

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran 2017'de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli etabına kiralık minibüsle saldırı planladıkları iddiasıyla Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda yakalanan, IŞİD şüphelisi Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Soruşturma sonunda 5'i tutuklu, 1'i firari, toplam 28 sanık hakkında, birleşen 2 dosyada, 'anayasayı ihlal', 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlarından dava açıldı.2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar S.K, C.K, B.K, B.Ç. ve A.K. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ş.O. ise duruşmaya katılmadı. Duruşma savcısı mütalaasını yineleyerek, tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.Sanık C.K. esasa ilişkin savunmasında, hiçbir terör örgütü ile yan yana olmadığını öne sürdü. Yaklaşık 5 yıldır yargılandığı dosyadan dolayı psikolojisinin bozulduğunu ve mağdur olduğunu öne süren C.K, beraatini talep etti.Diğer 4 sanık da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini ve terör örgütü ile hiçbir bağları olmadığını savunarak beraatlerini istedi.Mahkeme heyeti, 6 sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verdiği önceki cezaları yineleyerek, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

https://tr.sputniknews.com/20210207/kilicdarogluna-suikast-girisimi-davasinda-karar-1043750976.html

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kemal kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşü, mahkeme, dava