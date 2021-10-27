https://tr.sputniknews.com/20211027/ak-partili-yurdunuseven-ceza-infaz-kurumlarimiz-her-yonuyle-dunya-standartlarinin-ustunde-1050210124.html

AK Partili Yurdunuseven: Ceza infaz kurumlarımız her yönüyle dünya standartlarının üstünde

AK Partili Yurdunuseven: Ceza infaz kurumlarımız her yönüyle dünya standartlarının üstünde

Afyonkarahisar’da kapalı ceza infaz kurumlarını ziyaret eden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, “Açıkça ifade etmek gerekir ki ceza... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T00:11+0300

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türkiye

ak parti

afyonkarahisar

cezaevi

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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili, Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Başkanı İbrahim Yurdunuseven, komisyon üyeleri ile birlikte Afyonkarahisar’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre ziyaretlerin ardından açıklama yapan Yurdunuseven, Başkanlığı devraldığı günden bu yana komisyon ziyaretlerine hız kazandırdıklarını belirtti. Ceza infaz kurumlarına övgüler dizen Yurdunuseven, “Özellikle ceza infaz kurumları noktasında tüm dünya cezaevleri göz önünde bulundurulduğunda ülkemizde bulunan ceza infaz kurumlarının dünya standartlarından üstte olduğunu görmemek imkânsız” dedi."Düzenlediğimiz ziyaretler ile ülkemizin her noktasında bulunan ceza infaz kurumlarında ve polis merkezlerimizde gözaltı, hükümlü ve tutukluluk gibi süreçleri yerinde inceliyoruz” diyen Yurdunuseven, şöyle devam etti:

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