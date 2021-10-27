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AK Partili Yurdunuseven: Ceza infaz kurumlarımız her yönüyle dünya standartlarının üstünde
AK Partili Yurdunuseven: Ceza infaz kurumlarımız her yönüyle dünya standartlarının üstünde
Afyonkarahisar’da kapalı ceza infaz kurumlarını ziyaret eden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, “Açıkça ifade etmek gerekir ki ceza... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T00:11+0300
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ak parti
afyonkarahisar
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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili, Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Başkanı İbrahim Yurdunuseven, komisyon üyeleri ile birlikte Afyonkarahisar’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre ziyaretlerin ardından açıklama yapan Yurdunuseven, Başkanlığı devraldığı günden bu yana komisyon ziyaretlerine hız kazandırdıklarını belirtti. Ceza infaz kurumlarına övgüler dizen Yurdunuseven, “Özellikle ceza infaz kurumları noktasında tüm dünya cezaevleri göz önünde bulundurulduğunda ülkemizde bulunan ceza infaz kurumlarının dünya standartlarından üstte olduğunu görmemek imkânsız” dedi."Düzenlediğimiz ziyaretler ile ülkemizin her noktasında bulunan ceza infaz kurumlarında ve polis merkezlerimizde gözaltı, hükümlü ve tutukluluk gibi süreçleri yerinde inceliyoruz” diyen Yurdunuseven, şöyle devam etti:
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ak parti, afyonkarahisar, cezaevi

AK Partili Yurdunuseven: Ceza infaz kurumlarımız her yönüyle dünya standartlarının üstünde

00:11 27.10.2021
© İHAİbrahim Yurdunuseven
İbrahim Yurdunuseven - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© İHA
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Afyonkarahisar’da kapalı ceza infaz kurumlarını ziyaret eden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, “Açıkça ifade etmek gerekir ki ceza infaz kurumlarımız her yönüyle dünya standartlarının üstünde bir imkan sunuyor” ifadelerini kullandı.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili, Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Başkanı İbrahim Yurdunuseven, komisyon üyeleri ile birlikte Afyonkarahisar’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre ziyaretlerin ardından açıklama yapan Yurdunuseven, Başkanlığı devraldığı günden bu yana komisyon ziyaretlerine hız kazandırdıklarını belirtti. Ceza infaz kurumlarına övgüler dizen Yurdunuseven, “Özellikle ceza infaz kurumları noktasında tüm dünya cezaevleri göz önünde bulundurulduğunda ülkemizde bulunan ceza infaz kurumlarının dünya standartlarından üstte olduğunu görmemek imkânsız” dedi.
"Düzenlediğimiz ziyaretler ile ülkemizin her noktasında bulunan ceza infaz kurumlarında ve polis merkezlerimizde gözaltı, hükümlü ve tutukluluk gibi süreçleri yerinde inceliyoruz” diyen Yurdunuseven, şöyle devam etti:
Bu kapsamda Afyonkarahisar’ımızın Milli Birlik Polis Merkezi Amirliği’nde, T1 ve T2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları’nda incelemelerde bulunduk.
Cezaevi yöneticilerimizden ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yetkililerimizden mevcut durum ve uygulamalar hakkında bilgiler aldık. Şunu açıkça ifade etmek gerekir ki ceza infaz kurumlarımız her yönüyle Dünya standartlarının üstünde bir imkan sunuyor.
Ceza İnfaz kurumlarımız sadece hükümlü ve tutukluların barındırıldığı yer değil aynı zamanda hüküm giymiş insanlara meslek kazandırma, hükümlülerin yeniden sosyal hayata adapte olması ve üretim yapması gibi gibi birçok çalışması mevcut.
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