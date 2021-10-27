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Akşener: Kabile devletleriyle bizi aynı listeye sokan vizyonu sayesinde gire gire gri listeye girdik
Akşener: Kabile devletleriyle bizi aynı listeye sokan vizyonu sayesinde gire gire gri listeye girdik
Sosyal medya hesabından partisinin bugünkü grup toplantısından bir kesit paylaşan İyi Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T19:46+0300
2021-10-27T19:46+0300
politika
recep tayyip erdoğan
meral akşener
cumhurbaşkanlığı
akp
açıklama
grup toplantısı
gri liste
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin bugünkü grup toplantısından bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı.Akşener, paylaşımında, "Kabile reisi gibi devlet yönetmeye kalkan sayın Erdoğan’ın; Kabile devletleriyle bizi aynı listeye sokan vizyonu sayesinde gire gire Gri Liste’ye girdik. İşte size uçacağımızı söyleyen Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi. Çamaşır suyu reklamı değil, Ak Parti iktidarı…" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, meral akşener, cumhurbaşkanlığı, akp, açıklama, grup toplantısı, gri liste

Akşener: Kabile devletleriyle bizi aynı listeye sokan vizyonu sayesinde gire gire gri listeye girdik

19:46 27.10.2021
© Fotoğraf : İYİ PartiMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© Fotoğraf : İYİ Parti
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Sosyal medya hesabından partisinin bugünkü grup toplantısından bir kesit paylaşan İyi Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Kabile devletleriyle bizi aynı listeye sokan vizyonu sayesinde gire gire gri listeye girdik" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin bugünkü grup toplantısından bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı.
Akşener, paylaşımında, "Kabile reisi gibi devlet yönetmeye kalkan sayın Erdoğan’ın; Kabile devletleriyle bizi aynı listeye sokan vizyonu sayesinde gire gire Gri Liste’ye girdik. İşte size uçacağımızı söyleyen Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi. Çamaşır suyu reklamı değil, Ak Parti iktidarı…" ifadelerini kullandı.
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