https://tr.sputniknews.com/20211027/aksener-kabile-devletleriyle-bizi-ayni-listeye-sokan-vizyonu-sayesinde-gire-gire-gri-listeye-girdik-1050241644.html

Akşener: Kabile devletleriyle bizi aynı listeye sokan vizyonu sayesinde gire gire gri listeye girdik

Akşener: Kabile devletleriyle bizi aynı listeye sokan vizyonu sayesinde gire gire gri listeye girdik

Sosyal medya hesabından partisinin bugünkü grup toplantısından bir kesit paylaşan İyi Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T19:46+0300

2021-10-27T19:46+0300

2021-10-27T19:46+0300

politika

recep tayyip erdoğan

meral akşener

cumhurbaşkanlığı

akp

açıklama

grup toplantısı

gri liste

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin bugünkü grup toplantısından bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı.Akşener, paylaşımında, "Kabile reisi gibi devlet yönetmeye kalkan sayın Erdoğan’ın; Kabile devletleriyle bizi aynı listeye sokan vizyonu sayesinde gire gire Gri Liste’ye girdik. İşte size uçacağımızı söyleyen Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi. Çamaşır suyu reklamı değil, Ak Parti iktidarı…" ifadelerini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, meral akşener, cumhurbaşkanlığı, akp, açıklama, grup toplantısı, gri liste