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Akşener: Partili cumhurbaşkanlığı sistemi, ülkemiz için başlı başına bir milli güvenlik tehdididir
Akşener: Partili cumhurbaşkanlığı sistemi, ülkemiz için başlı başına bir milli güvenlik tehdididir
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Partili cumhurbaşkanlığı sistemi, ülkemiz için başlı başına bir milli... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
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politika
meral akşener
iyi parti
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Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
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meral akşener, iyi parti

Akşener: Partili cumhurbaşkanlığı sistemi, ülkemiz için başlı başına bir milli güvenlik tehdididir

11:10 27.10.2021
© AA / Güven YılmazİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AA / Güven Yılmaz
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Partili cumhurbaşkanlığı sistemi, ülkemiz için başlı başına bir milli güvenlik tehdididir" dedi.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Partili cumhurbaşkanlığı sistemi, ülkemiz için başlı başına bir milli güvenlik tehdididir.
Türkiye'de devlet eliyle kara para aklanıyor. Hemen varlık barışı için müracaat edip yüzde 1 komisyon ödeyip paranızı aklayabiliyorsunuz.
Hani bir reklam vardı ya, 'Mintax'la canım Mintax'la', aynısı. İşte size, kabile reisi yetkileriyle devlet yönetmeye kalkan sayın Erdoğan'ın bizi kabile devletleriyle aynı listeye koyan güçlü vizyonu.
Bize düşen görev bir ar önce milletimizden yetki alıp Türkiye Cumhuriyeti'ne hak ettiği itibarı kazandırmaktır.
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