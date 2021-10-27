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POLİTİKA
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https://tr.sputniknews.com/20211027/aksener-partili-cumhurbaskanligi-sistemi-ulkemiz-icin-basli-basina-bir-milli-guvenlik-tehdididir-1050220093.html
Akşener: Partili cumhurbaşkanlığı sistemi, ülkemiz için başlı başına bir milli güvenlik tehdididir
Akşener: Partili cumhurbaşkanlığı sistemi, ülkemiz için başlı başına bir milli güvenlik tehdididir
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Partili cumhurbaşkanlığı sistemi, ülkemiz için başlı başına bir milli... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T11:10+0300
2021-10-27T11:10+0300
2021-10-27T11:09+0300
politika
meral akşener
iyi parti
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Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
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meral akşener, iyi parti
Akşener: Partili cumhurbaşkanlığı sistemi, ülkemiz için başlı başına bir milli güvenlik tehdididir
İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Partili cumhurbaşkanlığı sistemi, ülkemiz için başlı başına bir milli güvenlik tehdididir" dedi.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Partili cumhurbaşkanlığı sistemi, ülkemiz için başlı başına bir milli güvenlik tehdididir.
Türkiye'de devlet eliyle kara para aklanıyor. Hemen varlık barışı için müracaat edip yüzde 1 komisyon ödeyip paranızı aklayabiliyorsunuz.
Hani bir reklam vardı ya, 'Mintax'la canım Mintax'la', aynısı. İşte size, kabile reisi yetkileriyle devlet yönetmeye kalkan sayın Erdoğan'ın bizi kabile devletleriyle aynı listeye koyan güçlü vizyonu.
Bize düşen görev bir ar önce milletimizden yetki alıp Türkiye Cumhuriyeti'ne hak ettiği itibarı kazandırmaktır.