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https://tr.sputniknews.com/20211027/aksenerin-cumhurbaskanligi-aciklamasi-sorulan-imamoglu-benim-gundemim-istanbula-hizmet-uretmek-1050230383.html
Akşener'in cumhurbaşkanlığı açıklaması sorulan İmamoğlu: Benim gündemim İstanbul'a hizmet üretmek
Akşener'in cumhurbaşkanlığı açıklaması sorulan İmamoğlu: Benim gündemim İstanbul'a hizmet üretmek
İmamoğlu, Akşener'in cumhurbaşkanlığı açıklamasına ilişkin "Hiç ilgilenmesek de her gün bir şekilde, bizi bu türbülansın içine sokma çabasında olan bir kısım... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T15:00+0300
2021-10-27T15:00+0300
politika
meral akşener
cumhurbaşkanlığı
zam
iski
ekrem imamoğlu
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın belediye başkanları. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği halde biz 'hayır' demeyiz" şeklindeki açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan değerlendirme geldi. İmamoğlu, "Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım ben. İstanbul'a hizmet üretmeye çalışıyorum. Ve bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin Anadolu Yakası’ndaki en kilit ulaşım noktalarından biri olacak Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattının kazma işlemini gerçekleştiren TBM (Tunel Boring Machine-Tünel Delme Makinesi) cihazının geçişi için düzenlenen etkinlikte konuştu. İstanbul nüfusunun, içine 2 milyon mülteci, üniversite öğrencileri ve turistleri de kattığımızda 20 milyona yaklaştığını belirten İmamoğlu, “Ulaşımın en önemli ağı, raylı sistemler ve metrolardır. Ne yazık ki İstanbul'umuz, bu konuda geç kalmıştır. Bu konudaki açığı hızlıca kapatmanın yoğun bir çalışması içerisindeyiz” dedi.'Hedef karbon nötr olmak'“Dünya rekoru denebilecek sayıda metro hattında etkin bir biçimde işlerimizi yürütüyoruz” diyen İmamoğlu, “Ulaştırma Bakanlığı'nın da yaptığı hatları katarsak, aslında bu rekor daha da yukarılarda. Bir şehirde yapılan metro ve kilometre sayısı açısından baktı miktarı açısından baktığımızda rekor bir sayıya ulaşıyor. Tabii bu metro işinin bir başka yönü daha var. Ulaşımdaki hızlılık, güven ve özellikle zaman yönetimi açısından oluşan faydanın yanı sıra, çevre dostu olması, karbon salınımını azaltması, minimuma indirmesi, çevre duyarlılığı açısından da İstanbul adına çok çok önemli bir çalışma. 2050 yılı hedeflerine dair İstanbul kenti olarak, karbon nötr kent olabilme hedefini koymuş da bir şehiriz” ifadelerini kullandı.'Hızlıca bize ayak uydurun'Hattın Pendik-Kaynarca bölümünü 2023 yılı sonunda hizmete alacakları belirten İmamoğlu, şunları söyledi:“Burada, Sabiha Gökçen'e vatandaşımızın ulaşmasına dönük de çok önemli bir aşamayı bitirmiş olacağız. Şu anda yüzde 15’lik bir ilerlemeyi sağladık. İkinci aşamamız ise, Kaynarca Merkez-Tuzla arası olacak. Altı istasyonlu ve sekiz kilometreyi aşan bu kısmı da 2025 yılında açmayı hedefliyoruz. Bu hatta işletmek üzere de 100 yeni araç alımı için finans çalışmalarının sonuna yaklaşıyoruz. Bu ay içerisinde, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’mizden dış borçlanma için onay aldık. Bu da sevindirici. İBB Meclisi’ndeki tüm siyasi parti gruplarına teşekkür ediyorum. İstanbul için hayati önem arz eden diğer konularda da bizi bekletmemelerini ve hızlıca bize ayak uydurmalarını her siyasi parti grubuna da buradan tavsiye ediyorum. Çok acelemiz var. Bir an önce işi bitirip, diğer kısma devam etme arzusundayız.”İSKİ zammı iddialarına cevapŞantiye çalışanlarıyla anı fotoğrafı çektiren İmamoğlu, etkinliğin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin soruları ve İmamoğlu’nun sorulara verdiği yanıtlar şöyle oldu:İSKİ’ye gizli zam yapıldı iddiası var. AK Parti grubu, Meclis kararı olmadan gizli zam yapıldığını iddia ediyor.İmamoğlu: Öyle bir zam, falan yok. Burada, ne yazık ki daha önce alınan kararın içerisinde, zaten Meclis’in kararı tam okunduğunda görünecek ki, ‘İlgili kurumlara sorulmak kaydıyla yürürlüğe girmesi’ diye söylenmişti. Biz, ona rağmen yürürlüğe sokmuştuk. Ama daha sonra Sayıştay'ın aldığı karar sonrası, biz, böyle bir hakkı kullandırmamamıza rağmen, uygulamamamıza rağmen, sanki uygulamış gibi İSKİ şu ana kadar sadece kısacık bir dönemde, tam rakamı şu an söyleyemeyeceğim ama 150 milyon liranın üzerinde bir vergi borcu bize çıkarttı. Bunu da yapılandırıp, ödemesine başladık. Dolayısıyla böylesi bir durumla karşı karşıyayız. Sayıştay’ın burada net, somut bir kararı var. Ve usulüne göre de oradan doğan katma değer vergisini bizden tahsil eden bir devlet kurumu var. Vatandaştan almadığımız bir verginin KDV'sini ödüyoruz yani şu anda. Dolayısıyla bu bir yasal durum, hukuksal bir durum bizim bireysel aldığımız bir karar değil tek başına. İSKİ yönetim kurulu böyle bir karar almak zorunda kaldı ve uygulamak zorunda kaldı. Gerekçelerini İSKİ zaten basına açıklayacaktır, açıklamıştır diye düşünüyorum.Meral Akşener'in açıklamaları var, Mansur Yavaş ve sizin aday olmanıza sıcak baktığı, ‘Hayır’ demeyeceği yönünde…İmamoğlu: Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım ben. Yani ne konuşulur, ne konuşulmaz, ne yazılır, ne çizilir, ne yapılır, ne yapılmaz… Hiç ilgilenmesek de her gün bir şekilde, bizi bu türbülansın içine sokma çabasında olan bir kısım var. Bir türbülans yaşatılıyor ve bizi de o türbülansın içinde tutmaya çalışıyorlar. Ben, o türbülansın, o tünelin içinde değilim ama az önceki metro tünellerinin içerisindeyim ve İstanbul'a hizmet üretmeye çalışıyorum. Ve bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Dünyanın en fazla metro üreten kenti durumuna geldik biz; sadece iki yılda. Bu başarımızı bütün ülkemiz alkışlıyor. Bizi olumsuz bir biçimde, televizyonda tartışma çabası içinde olan akıllara da tavsiye ediyorum, davet ediyorum. Açık davettir; gelsinler bir gün kendilerini 10 metro hattımızda birden gezdirelim. E biraz da onları konuşsunlar. Milletimiz, gerçek işlerle muhatap olmak istiyorlar. Onlar da şu an ürettiğimiz hizmetler. Bir de ülkemizin gerçek bir konusu var. O da yoksulluk, işsizlik, döviz artışı, bu artışın yarattığı, ülkemizdeki her vatandaşın üstüne yük bindirdiği maliyetler, kurumların üstüne yük bindirdiği maliyetler. Ekonominin gündemi varken, bu gündem dışında başka bir gündemle süreci yoğurmak isteyen insanlara alet olmayacağım. Benim gündemim İstanbul'a hizmet üretmek, Türkiye'nin gündemi de ekonomik sıkıntılar.
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meral akşener, cumhurbaşkanlığı, zam, iski, ekrem imamoğlu

Akşener'in cumhurbaşkanlığı açıklaması sorulan İmamoğlu: Benim gündemim İstanbul'a hizmet üretmek

15:00 27.10.2021
© İBBİmamoğlu
İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© İBB
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İmamoğlu, Akşener'in cumhurbaşkanlığı açıklamasına ilişkin "Hiç ilgilenmesek de her gün bir şekilde, bizi bu türbülansın içine sokma çabasında olan bir kısım var. Ben, o türbülansın, o tünelin içinde değilim ama az önceki metro tünellerinin içerisindeyim ve İstanbul'a hizmet üretmeye çalışıyorum" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın belediye başkanları. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği halde biz 'hayır' demeyiz" şeklindeki açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan değerlendirme geldi. İmamoğlu, "Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım ben. İstanbul'a hizmet üretmeye çalışıyorum. Ve bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin Anadolu Yakası’ndaki en kilit ulaşım noktalarından biri olacak Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattının kazma işlemini gerçekleştiren TBM (Tunel Boring Machine-Tünel Delme Makinesi) cihazının geçişi için düzenlenen etkinlikte konuştu. İstanbul nüfusunun, içine 2 milyon mülteci, üniversite öğrencileri ve turistleri de kattığımızda 20 milyona yaklaştığını belirten İmamoğlu, “Ulaşımın en önemli ağı, raylı sistemler ve metrolardır. Ne yazık ki İstanbul'umuz, bu konuda geç kalmıştır. Bu konudaki açığı hızlıca kapatmanın yoğun bir çalışması içerisindeyiz” dedi.

'Hedef karbon nötr olmak'

“Dünya rekoru denebilecek sayıda metro hattında etkin bir biçimde işlerimizi yürütüyoruz” diyen İmamoğlu, “Ulaştırma Bakanlığı'nın da yaptığı hatları katarsak, aslında bu rekor daha da yukarılarda. Bir şehirde yapılan metro ve kilometre sayısı açısından baktı miktarı açısından baktığımızda rekor bir sayıya ulaşıyor. Tabii bu metro işinin bir başka yönü daha var. Ulaşımdaki hızlılık, güven ve özellikle zaman yönetimi açısından oluşan faydanın yanı sıra, çevre dostu olması, karbon salınımını azaltması, minimuma indirmesi, çevre duyarlılığı açısından da İstanbul adına çok çok önemli bir çalışma. 2050 yılı hedeflerine dair İstanbul kenti olarak, karbon nötr kent olabilme hedefini koymuş da bir şehiriz” ifadelerini kullandı.

'Hızlıca bize ayak uydurun'

Hattın Pendik-Kaynarca bölümünü 2023 yılı sonunda hizmete alacakları belirten İmamoğlu, şunları söyledi:
“Burada, Sabiha Gökçen'e vatandaşımızın ulaşmasına dönük de çok önemli bir aşamayı bitirmiş olacağız. Şu anda yüzde 15’lik bir ilerlemeyi sağladık. İkinci aşamamız ise, Kaynarca Merkez-Tuzla arası olacak. Altı istasyonlu ve sekiz kilometreyi aşan bu kısmı da 2025 yılında açmayı hedefliyoruz. Bu hatta işletmek üzere de 100 yeni araç alımı için finans çalışmalarının sonuna yaklaşıyoruz. Bu ay içerisinde, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’mizden dış borçlanma için onay aldık. Bu da sevindirici. İBB Meclisi’ndeki tüm siyasi parti gruplarına teşekkür ediyorum. İstanbul için hayati önem arz eden diğer konularda da bizi bekletmemelerini ve hızlıca bize ayak uydurmalarını her siyasi parti grubuna da buradan tavsiye ediyorum. Çok acelemiz var. Bir an önce işi bitirip, diğer kısma devam etme arzusundayız.”

İSKİ zammı iddialarına cevap

Şantiye çalışanlarıyla anı fotoğrafı çektiren İmamoğlu, etkinliğin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin soruları ve İmamoğlu’nun sorulara verdiği yanıtlar şöyle oldu:
İSKİ’ye gizli zam yapıldı iddiası var. AK Parti grubu, Meclis kararı olmadan gizli zam yapıldığını iddia ediyor.
İmamoğlu: Öyle bir zam, falan yok. Burada, ne yazık ki daha önce alınan kararın içerisinde, zaten Meclis’in kararı tam okunduğunda görünecek ki, ‘İlgili kurumlara sorulmak kaydıyla yürürlüğe girmesi’ diye söylenmişti. Biz, ona rağmen yürürlüğe sokmuştuk. Ama daha sonra Sayıştay'ın aldığı karar sonrası, biz, böyle bir hakkı kullandırmamamıza rağmen, uygulamamamıza rağmen, sanki uygulamış gibi İSKİ şu ana kadar sadece kısacık bir dönemde, tam rakamı şu an söyleyemeyeceğim ama 150 milyon liranın üzerinde bir vergi borcu bize çıkarttı. Bunu da yapılandırıp, ödemesine başladık. Dolayısıyla böylesi bir durumla karşı karşıyayız. Sayıştay’ın burada net, somut bir kararı var. Ve usulüne göre de oradan doğan katma değer vergisini bizden tahsil eden bir devlet kurumu var. Vatandaştan almadığımız bir verginin KDV'sini ödüyoruz yani şu anda. Dolayısıyla bu bir yasal durum, hukuksal bir durum bizim bireysel aldığımız bir karar değil tek başına. İSKİ yönetim kurulu böyle bir karar almak zorunda kaldı ve uygulamak zorunda kaldı. Gerekçelerini İSKİ zaten basına açıklayacaktır, açıklamıştır diye düşünüyorum.
Meral Akşener'in açıklamaları var, Mansur Yavaş ve sizin aday olmanıza sıcak baktığı, ‘Hayır’ demeyeceği yönünde…
İmamoğlu: Bütün bu tartışmaların dışında bir insanım ben. Yani ne konuşulur, ne konuşulmaz, ne yazılır, ne çizilir, ne yapılır, ne yapılmaz… Hiç ilgilenmesek de her gün bir şekilde, bizi bu türbülansın içine sokma çabasında olan bir kısım var. Bir türbülans yaşatılıyor ve bizi de o türbülansın içinde tutmaya çalışıyorlar. Ben, o türbülansın, o tünelin içinde değilim ama az önceki metro tünellerinin içerisindeyim ve İstanbul'a hizmet üretmeye çalışıyorum. Ve bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Dünyanın en fazla metro üreten kenti durumuna geldik biz; sadece iki yılda. Bu başarımızı bütün ülkemiz alkışlıyor. Bizi olumsuz bir biçimde, televizyonda tartışma çabası içinde olan akıllara da tavsiye ediyorum, davet ediyorum. Açık davettir; gelsinler bir gün kendilerini 10 metro hattımızda birden gezdirelim. E biraz da onları konuşsunlar. Milletimiz, gerçek işlerle muhatap olmak istiyorlar. Onlar da şu an ürettiğimiz hizmetler. Bir de ülkemizin gerçek bir konusu var. O da yoksulluk, işsizlik, döviz artışı, bu artışın yarattığı, ülkemizdeki her vatandaşın üstüne yük bindirdiği maliyetler, kurumların üstüne yük bindirdiği maliyetler. Ekonominin gündemi varken, bu gündem dışında başka bir gündemle süreci yoğurmak isteyen insanlara alet olmayacağım. Benim gündemim İstanbul'a hizmet üretmek, Türkiye'nin gündemi de ekonomik sıkıntılar.
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