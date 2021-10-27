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Ali Koç ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik: 'Takımla ilgilen Başkan'
Ali Koç ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik: 'Takımla ilgilen Başkan'
EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun son saniye basketiyle Barcelona'ya kaybettiği karşılaşma sonrası Ali Koç ile bazı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T00:04+0300
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spor
fenerbahçe
ali koç
basketbol
gerginlik
tribün
fenerbahçe beko
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HY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya'nın Barcelona takımına son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu.Karşılaşmayı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda izleyen ve son topta yedek oyuncuların yanına gelen Ali Koç'a mücadelenin bitiminin ardından taraftarlardan tepki geldi.Ali Koç, bazı taraftarlarla sözlü diyaloğa girdi ve aralarında kısa süreli gerginlik yaşandı. Ali Koç'un taraftarla girdiği diyalog sonrası tribünlerden 'Takımla ilgilen Başkan' diye tepki sesleri de yükseldi.Ali Koç ve yönetimi, pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a kaybedilen 2-1'lik mücadelenin ardından Ülker Stadyumu'ndaki taraftarlar tarafından istifaya davet edilmişti.
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fenerbahçe, ali koç, basketbol, gerginlik, tribün, fenerbahçe beko

Ali Koç ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik: 'Takımla ilgilen Başkan'

00:04 27.10.2021 (güncellendi: 00:57 27.10.2021)
© FotoğrafAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© Fotoğraf
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EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun son saniye basketiyle Barcelona'ya kaybettiği karşılaşma sonrası Ali Koç ile bazı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Taraftarların tepkisiyle karşılaşan Koç, bir taraftar ile diyaloğa girdi ve aralarında gerginlik yaşandı.
HY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya'nın Barcelona takımına son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu.
Karşılaşmayı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda izleyen ve son topta yedek oyuncuların yanına gelen Ali Koç'a mücadelenin bitiminin ardından taraftarlardan tepki geldi.
Ali Koç, bazı taraftarlarla sözlü diyaloğa girdi ve aralarında kısa süreli gerginlik yaşandı. Ali Koç'un taraftarla girdiği diyalog sonrası tribünlerden 'Takımla ilgilen Başkan' diye tepki sesleri de yükseldi.
Ali Koç ve yönetimi, pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a kaybedilen 2-1'lik mücadelenin ardından Ülker Stadyumu'ndaki taraftarlar tarafından istifaya davet edilmişti.
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