https://tr.sputniknews.com/20211027/ali-koc-ile-fenerbahceli-taraftarlar-arasinda-gerginlik-takimla-ilgilen-baskan-1050209989.html

Ali Koç ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik: 'Takımla ilgilen Başkan'

Ali Koç ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik: 'Takımla ilgilen Başkan'

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun son saniye basketiyle Barcelona'ya kaybettiği karşılaşma sonrası Ali Koç ile bazı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T00:04+0300

2021-10-27T00:04+0300

2021-10-27T00:57+0300

spor

fenerbahçe

ali koç

basketbol

gerginlik

tribün

fenerbahçe beko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050209964_0:12:760:440_1920x0_80_0_0_3be91ca4d84b4ba701b9a56d9f88c9ba.jpg

HY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya'nın Barcelona takımına son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu.Karşılaşmayı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda izleyen ve son topta yedek oyuncuların yanına gelen Ali Koç'a mücadelenin bitiminin ardından taraftarlardan tepki geldi.Ali Koç, bazı taraftarlarla sözlü diyaloğa girdi ve aralarında kısa süreli gerginlik yaşandı. Ali Koç'un taraftarla girdiği diyalog sonrası tribünlerden 'Takımla ilgilen Başkan' diye tepki sesleri de yükseldi.Ali Koç ve yönetimi, pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a kaybedilen 2-1'lik mücadelenin ardından Ülker Stadyumu'ndaki taraftarlar tarafından istifaya davet edilmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fenerbahçe, ali koç, basketbol, gerginlik, tribün, fenerbahçe beko