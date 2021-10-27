Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211027/ankarada-ogrenciyi-taciz-ettigi-iddia-edilen-ogretmen-darp-edildi-1050213701.html
Ankara'da öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmen darp edildi
Ankara'da öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmen darp edildi
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir öğrenciyi telefonla taciz ettiği iddia edilen öğretmen darp edildi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T03:57+0300
2021-10-27T03:57+0300
2021-10-27T03:57+0300
türkiye
öğretmen
taciz
öğrenci
darp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050213676_0:109:2049:1261_1920x0_80_0_0_81d75943d77a3603ad87594591b12a65.jpg
Sincan'da Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi'nde öğretmen B.P. bir kız öğrencinin yakınları tarafından okul çıkışında darp edildi. Darp edilen B.P. hastaneye sevk edildi. Aile ise kız çocuklarına öğretmenin telefonla mesaj atarak taciz ettiğini öne sürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050213676_110:0:1937:1370_1920x0_80_0_0_0b1b543298b4079872c3d3e37576d0aa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
öğretmen, taciz, öğrenci, darp
Ankara'da öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmen darp edildi
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir öğrenciyi telefonla taciz ettiği iddia edilen öğretmen darp edildi.
Sincan'da Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi'nde
öğretmen B.P. bir kız öğrencinin yakınları tarafından okul çıkışında darp edildi.
Darp edilen B.P. hastaneye sevk edildi. Aile ise kız çocuklarına öğretmenin telefonla mesaj atarak
taciz ettiğini öne sürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.