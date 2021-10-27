https://tr.sputniknews.com/20211027/ankarada-ogrenciyi-taciz-ettigi-iddia-edilen-ogretmen-darp-edildi-1050213701.html

Ankara'da öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmen darp edildi

Ankara'da öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmen darp edildi

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir öğrenciyi telefonla taciz ettiği iddia edilen öğretmen darp edildi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

öğretmen

taciz

öğrenci

darp

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Sincan'da Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi'nde öğretmen B.P. bir kız öğrencinin yakınları tarafından okul çıkışında darp edildi. Darp edilen B.P. hastaneye sevk edildi. Aile ise kız çocuklarına öğretmenin telefonla mesaj atarak taciz ettiğini öne sürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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öğretmen, taciz, öğrenci, darp