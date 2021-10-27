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Ankara'da öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmen darp edildi
Ankara'da öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmen darp edildi
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir öğrenciyi telefonla taciz ettiği iddia edilen öğretmen darp edildi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T03:57+0300
2021-10-27T03:57+0300
türkiye
öğretmen
taciz
öğrenci
darp
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Sincan'da Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi'nde öğretmen B.P. bir kız öğrencinin yakınları tarafından okul çıkışında darp edildi. Darp edilen B.P. hastaneye sevk edildi. Aile ise kız çocuklarına öğretmenin telefonla mesaj atarak taciz ettiğini öne sürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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öğretmen, taciz, öğrenci, darp

Ankara'da öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmen darp edildi

03:57 27.10.2021
© İHAÖğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmen darp edildi
Öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmen darp edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© İHA
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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir öğrenciyi telefonla taciz ettiği iddia edilen öğretmen darp edildi.
Sincan'da Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi'nde öğretmen B.P. bir kız öğrencinin yakınları tarafından okul çıkışında darp edildi.
Darp edilen B.P. hastaneye sevk edildi. Aile ise kız çocuklarına öğretmenin telefonla mesaj atarak taciz ettiğini öne sürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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