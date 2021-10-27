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https://tr.sputniknews.com/20211027/arabasi-cizildi-diye-kapiciyi-olduren-zanli-tutuklandi-1050248664.html
Arabası çizildi diye kapıcıyı öldüren zanlı tutuklandı
Arabası çizildi diye kapıcıyı öldüren zanlı tutuklandı
Konya'nın Karatay ilçesinde bir apartmanın önüne park ettiği aracının çizilmesi üzerine tartıştığı kapıcıyı bıçaklayarak öldüren kişi, çıkarıldığı mahkemece... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T23:47+0300
2021-10-27T23:47+0300
2021-10-27T23:47+0300
türkiye
konya
araba
karatay
kapıcı
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Konya'da Karatay ilçesinde yaşanan olayda, bir sitenin sakinlerinden Ahmet Ü., otomobilinin çizilmesi üzerine kapıcı Adem Topbaş'ı çağırdı.Aracının neden çizildiğini soran Ahmet Ü., ile kapıcı Aden Topbaş arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Ahmet Ü., Adem Topbaş'ı bıçakladı.Markete sığındıAğır yaralanan Adem Topbaş, sığındığı markette yere yığıldı. Çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Topbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Zanlı Ahmet Ü., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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konya, araba, karatay, kapıcı
Arabası çizildi diye kapıcıyı öldüren zanlı tutuklandı
Konya'nın Karatay ilçesinde bir apartmanın önüne park ettiği aracının çizilmesi üzerine tartıştığı kapıcıyı bıçaklayarak öldüren kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya'da Karatay ilçesinde yaşanan olayda, bir sitenin sakinlerinden Ahmet Ü., otomobilinin çizilmesi üzerine kapıcı Adem Topbaş'ı çağırdı.
Aracının neden çizildiğini soran Ahmet Ü., ile kapıcı Aden Topbaş arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Ahmet Ü., Adem Topbaş'ı bıçakladı.
Markete sığındı
Ağır yaralanan Adem Topbaş, sığındığı markette yere yığıldı. Çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Topbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Zanlı Ahmet Ü., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.