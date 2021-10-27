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https://tr.sputniknews.com/20211027/ardahani-kargalar-basti-1050225235.html
Ardahan’ı kargalar bastı
Ardahan’ı kargalar bastı
Ardahan'da kargaların sayısı her geçen gün artıyor. Karga istilasının sebebinin kuraklık olduğunu belirten çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "Şehir etrafında... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T13:22+0300
2021-10-27T13:22+0300
yaşam
küresel ısınma
ardahan
istila
karga
kuraklık
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Ardahan'da bir kez daha karga istilası yaşanıyor. Yaklaşık 10 ay önce de şehri istila eden kargalar, bir kez daha çatılarda siyah bir örtü oluşturdu.Biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "2021 baharı ve yazı, Ardahan ve civarında oldukça kurak geçti. Dolu yağışları ise ekili alanlar ile bitki örtüsünün hem gelişmemesine hem de yol olmasına neden oldu. Bitki örtüsünden mahrum kalan küçük canlılar da açık hedefte av oldu. Tabii bunu en iyi değerlendiren canlılardan biri de kargalar oldu. Artan beslenme ve rahatça üreme ile çok sayıda yavru yapma imkanı doğdu" dedi.'Bu sene bol kargalı geçecek'Kentteki inşaat çalışmalarına da vurgu yapan Kayatürk, "Yapılaşma genelde geniş bahçeli, müstakil evlerin yerine apartmanlar dikmek şeklinde oluyor. Bu sırada geniş bir bahçeye yayılmış onlarca ağaç yok edilmektedir. Yok edilen her ağaç yuvası, yok edilen onlarca karga demektir. Şehir etrafında yuvalanacak yer bulamayan kargalar, mecburen apartmanların çatı veya eklentilerine yuvalanıyor. Özellikle kış aylarında apartmanlardaki yiyecek artıkları da kargaları da bu merkezlere çekmektedir. Bu da ikinci bir yoğunluk nedeni oluşturmaktadır. Tüm bunları alt alta koyup toplarsak, bu sene bol kargalı ve karga gürültülü bir kış geçireceğiz diyebiliriz" diye konuştu.
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küresel ısınma, ardahan, istila, karga, kuraklık

Ardahan’ı kargalar bastı

13:22 27.10.2021
© DHAArdahan'da yaklaşık 10 ay önce görülen karga istilası, yeniden ortaya çıktı.
Ardahan'da yaklaşık 10 ay önce görülen karga istilası, yeniden ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© DHA
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Ardahan'da kargaların sayısı her geçen gün artıyor. Karga istilasının sebebinin kuraklık olduğunu belirten çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "Şehir etrafında yuvalanacak yer bulamayan kargalar, mecburen apartmanların çatı veya eklentilerine yuvalanıyor" dedi.
Ardahan'da bir kez daha karga istilası yaşanıyor. Yaklaşık 10 ay önce de şehri istila eden kargalar, bir kez daha çatılarda siyah bir örtü oluşturdu.
Biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "2021 baharı ve yazı, Ardahan ve civarında oldukça kurak geçti. Dolu yağışları ise ekili alanlar ile bitki örtüsünün hem gelişmemesine hem de yol olmasına neden oldu. Bitki örtüsünden mahrum kalan küçük canlılar da açık hedefte av oldu. Tabii bunu en iyi değerlendiren canlılardan biri de kargalar oldu. Artan beslenme ve rahatça üreme ile çok sayıda yavru yapma imkanı doğdu" dedi.

'Bu sene bol kargalı geçecek'

Kentteki inşaat çalışmalarına da vurgu yapan Kayatürk, "Yapılaşma genelde geniş bahçeli, müstakil evlerin yerine apartmanlar dikmek şeklinde oluyor. Bu sırada geniş bir bahçeye yayılmış onlarca ağaç yok edilmektedir. Yok edilen her ağaç yuvası, yok edilen onlarca karga demektir. Şehir etrafında yuvalanacak yer bulamayan kargalar, mecburen apartmanların çatı veya eklentilerine yuvalanıyor. Özellikle kış aylarında apartmanlardaki yiyecek artıkları da kargaları da bu merkezlere çekmektedir. Bu da ikinci bir yoğunluk nedeni oluşturmaktadır. Tüm bunları alt alta koyup toplarsak, bu sene bol kargalı ve karga gürültülü bir kış geçireceğiz diyebiliriz" diye konuştu.
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