https://tr.sputniknews.com/20211027/batmanda-bir-kadin-plakasi-sokulmus-araca-zorla-bindirilerek-kacirildi-1050244866.html

Batman’da bir kadın, plakası sökülmüş araca zorla bindirilerek kaçırıldı

Batman’da bir kadın, plakası sökülmüş araca zorla bindirilerek kaçırıldı

Batman’da bir kadın, plakası sökülmüş beyaz bir araca zorla bindirilerek kaçırıldı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T21:31+0300

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yaşam

türkiye

batman

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Batman’ın Bahçelievler Mahallesi’nde kaldırımda yalnız yürüyen bir kadın, plakası sökülmüş beyaz bir araca zorla bindirilerek kaçırıldı. Olay, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.T24'ün aktardığı görüntülerde kadının arkasından yürüyen kimliği belirsiz kişi, hızını düşüren aracın arka kapısını açarak, kadını zorla aracın içine itti. Kimliği belirlenemeyen şahıslar, olay yerinden hızla uzaklaştı.

batman

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2021

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türkiye, batman