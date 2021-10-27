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https://tr.sputniknews.com/20211027/batmanda-bir-kadin-plakasi-sokulmus-araca-zorla-bindirilerek-kacirildi-1050244866.html
Batman’da bir kadın, plakası sökülmüş araca zorla bindirilerek kaçırıldı
Batman’da bir kadın, plakası sökülmüş araca zorla bindirilerek kaçırıldı
Batman’da bir kadın, plakası sökülmüş beyaz bir araca zorla bindirilerek kaçırıldı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T21:31+0300
2021-10-27T21:31+0300
2021-10-27T21:32+0300
yaşam
türkiye
batman
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Batman’ın Bahçelievler Mahallesi’nde kaldırımda yalnız yürüyen bir kadın, plakası sökülmüş beyaz bir araca zorla bindirilerek kaçırıldı. Olay, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.T24'ün aktardığı görüntülerde kadının arkasından yürüyen kimliği belirsiz kişi, hızını düşüren aracın arka kapısını açarak, kadını zorla aracın içine itti. Kimliği belirlenemeyen şahıslar, olay yerinden hızla uzaklaştı.
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Batman’da bir kadın, plakası sökülmüş araca zorla bindirilerek kaçırıldı 21:31 27.10.2021 (güncellendi: 21:32 27.10.2021)
Batman’da bir kadın, plakası sökülmüş beyaz bir araca zorla bindirilerek kaçırıldı.
Batman’ın Bahçelievler Mahallesi’nde kaldırımda yalnız yürüyen bir kadın, plakası sökülmüş beyaz bir araca zorla bindirilerek kaçırıldı.
Olay, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
T24'ün aktardığı görüntülerde kadının arkasından yürüyen kimliği belirsiz kişi, hızını düşüren aracın arka kapısını açarak, kadını zorla aracın içine itti.
Kimliği belirlenemeyen şahıslar, olay yerinden hızla uzaklaştı.